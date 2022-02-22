سياسة|مصر

القبض على "طبيب الكركمين" يثير ضجة في مصر

الصيدلي المصري أحمد أبو النصر الذي اشتهر بلقب "طبيب الكركمين" / مواقع التواصل
الصيدلاني المصري أحمد أبو النصر اشتهر بلقب "طبيب الكركمين" (مواقع التواصل)
عمرو جمال
22/2/2022

القاهرة- لا تكاد تمر ساعة على بيت مصري من دون أن يدوي بين جنباته صوت إعلان تغني فيه المطربة الشعبية فاطمة عيد "الكركمين الكركمين، شكرا لأبو النصر الأمين"، ذلك الإعلان الذي يعرض مرارا وتكرارا منذ سنوات على كل قنوات الأفلام والمسلسلات المحلية في مصر، قبل أن يأتي الخبر المفاجئ بأن السلطات قبضت على صاحبه الصيدلاني أحمد أبو النصر بتهمة النصب والاحتيال وبيع أدوية مجهولة المصدر وغير معتمدة.

إعلان الفنانة الشعبية على هذه القنوات متوسطة الشهرة لم يكن المنفذ الوحيد لـ"الكركمين" وبائعه أبو النصر؛ فالرجل -الذي يُعرّف نفسه بأنه أول أخصائي معتمد من وزارة الصحة المصرية للعلاج بالنباتات- كان يظهر بشكل متكرر في مختلف القنوات الفضائية، ومنها قنوات شهيرة، ليعدد الفوائد الطبية المذهلة لهذا "الكركمين" (المستخلص من نبات الكركم) التي أثبتتها آلاف الأبحاث والدراسات حول العالم، حسب قوله.

وجذب الرجل انتباه الكثيرين خصوصا ممن يثقون فيما يعرف بالطب البديل، أو من ضعفت ثقتهم بالأدوية الكيميائية مع طول استخدامها دون جدوى.

وبينما تحاصر إعلانات "الكركمين" المصريين، ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على أبو النصر، وبحوزته ما قالت إنها أعشاب وأدوية مجهولة المصدر، وسريعا أعلنت النيابة العامة المصرية حبسه على ذمة التحقيقات وإحالته للجنايات، قبل أن يقرر قاضي المعارضات -أمس الاثنين- تمديد حبسه 15 يوما أخرى.

 

ضجة بمواقع التواصل

القبض على "طبيب الكركمين" أثار ضجة واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي، وأعرب عدد كبير من المغردين عن سعادتهم البالغة بالتخلص أخيرا من إعلان "الكركمين" المتكرر.

كما أعرب عدد منهم عن تعجبه من استمرار الرجل طوال هذه المدة -على مرأى ومسمع من الجميع- بدون التعرض له رغم التحذيرات المتكررة منه ومن أمثاله، وألقى بعضهم اللوم على السلطات المصرية التي تركته طوال السنوات الماضية.

الطريف أن فرحة رواد مواقع التواصل لم تكتمل، فلا يزال إعلان "الكركمين" يعرض في فواصل المسلسلات والأفلام على عدد من القنوات، حسب ما نشر عدد منهم.

 

 

 

 

الجميع يتبرأ من "الكركمين"

عقب القبض على "طبيب الكركمين"، خرجت عدة جهات ببيانات وتصريحات نارية، فأعلنت نقابة الأطباء أن أحمد أبو النصر ليس عضوا بها، ورحبت بالقبض عليه، بعد أن قام على مدى سنوات عديدة بتقديم النصائح والمعلومات الطبية والترويج لبيع وصفات علاجية، مدعيًا أنها مرخصة من وزارة الصحة، على خلاف الحقيقة، مما تسبب في الإضرار بصحة المواطنين.

وقال نقيب صيادلة القاهرة محمد الشيخ -في تصريحات تلفزيونية- إن القبض على "طبيب الكركمين" جاء متأخرا، وإنه لم يسيء للصيادلة فقط، ولكنه أساء للقطاع الطبي في مصر، خاصة بعد أن تسبب منتجه في وفاة عدد من المرضى، على حد قوله.

حتى الفنانة الشعبية فاطمة عيد -صاحبة الإعلان الشهير- قالت إنها قامت بتصوير الإعلان لمجاملة "طبيب الكركمين"، ولم تتقاض أي مبلغ نظير تصويره.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، حسام عبد الغفار، إن الوزارة في طريقها للقضاء على فوضى العلاج بالأعشاب، مشددًا على أنه بعد إنشاء هيئة الدواء المصرية أصبحت هي صاحبة السلطة في ترخيص الأدوية، ومشددًا أيضا على أن تراخيص ممارسة المهنة حق أصيل للوزارة.

 

 

 

المصدر : الإعلام المصري + مواقع التواصل الاجتماعي