القبض على "طبيب الكركمين" يثير ضجة في مصر

القاهرة- لا تكاد تمر ساعة على بيت مصري من دون أن يدوي بين جنباته صوت إعلان تغني فيه المطربة الشعبية فاطمة عيد "الكركمين الكركمين، شكرا لأبو النصر الأمين"، ذلك الإعلان الذي يعرض مرارا وتكرارا منذ سنوات على كل قنوات الأفلام والمسلسلات المحلية في مصر، قبل أن يأتي الخبر المفاجئ بأن السلطات قبضت على صاحبه الصيدلاني أحمد أبو النصر بتهمة النصب والاحتيال وبيع أدوية مجهولة المصدر وغير معتمدة.

إعلان الفنانة الشعبية على هذه القنوات متوسطة الشهرة لم يكن المنفذ الوحيد لـ"الكركمين" وبائعه أبو النصر؛ فالرجل -الذي يُعرّف نفسه بأنه أول أخصائي معتمد من وزارة الصحة المصرية للعلاج بالنباتات- كان يظهر بشكل متكرر في مختلف القنوات الفضائية، ومنها قنوات شهيرة، ليعدد الفوائد الطبية المذهلة لهذا "الكركمين" (المستخلص من نبات الكركم) التي أثبتتها آلاف الأبحاث والدراسات حول العالم، حسب قوله.

وجذب الرجل انتباه الكثيرين خصوصا ممن يثقون فيما يعرف بالطب البديل، أو من ضعفت ثقتهم بالأدوية الكيميائية مع طول استخدامها دون جدوى.

وبينما تحاصر إعلانات "الكركمين" المصريين، ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على أبو النصر، وبحوزته ما قالت إنها أعشاب وأدوية مجهولة المصدر، وسريعا أعلنت النيابة العامة المصرية حبسه على ذمة التحقيقات وإحالته للجنايات، قبل أن يقرر قاضي المعارضات -أمس الاثنين- تمديد حبسه 15 يوما أخرى.

النائب العام يأمر بإحالة الصيدلي #أحمد_أبوالنصر الشهير بـ" #طبيب_الكركمين " إلى المحاكمة الجنائية بتهمة بيع أغذية ونباتات مغشوشة وحيازة أدوية غير معتمدة وانتحال صفة طبيب pic.twitter.com/HehG2FENjw — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) February 21, 2022

ضجة بمواقع التواصل

القبض على "طبيب الكركمين" أثار ضجة واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي، وأعرب عدد كبير من المغردين عن سعادتهم البالغة بالتخلص أخيرا من إعلان "الكركمين" المتكرر.

كما أعرب عدد منهم عن تعجبه من استمرار الرجل طوال هذه المدة -على مرأى ومسمع من الجميع- بدون التعرض له رغم التحذيرات المتكررة منه ومن أمثاله، وألقى بعضهم اللوم على السلطات المصرية التي تركته طوال السنوات الماضية.

الطريف أن فرحة رواد مواقع التواصل لم تكتمل، فلا يزال إعلان "الكركمين" يعرض في فواصل المسلسلات والأفلام على عدد من القنوات، حسب ما نشر عدد منهم.

يعني #طبيب_الكركمين بقاله كام سنة شغال ومالي القنوات اعلانات مدفوعة قارفنا بيها و بيلم بيها ضحايا وفلوس

ولسه فاكرين دلوقت تقبضوا عليه.؟

صباح الفل — ☚مصطفى 💧 (@Cryptic11011) February 21, 2022

اخيرا هنرتاح من الإعلان المستفز بتاع الكركمين .. الكركمين 😂😂 تم القبض على صاحب المنتج والاعلان pic.twitter.com/DSLcK3qFiK — mahmoud anwar (@mahmoudanwar_74) February 19, 2022

الناس ريقها نشف من الكلام عن النصب فى العلاج بالاعشاب و لا اى رد من الجهات الرسمية بالعكس قنوات كتير مفتوحة طوال ساعات الليل والنهار لكلام بتاع الكركمين وتأثيره الساحر وبعد سنين طالعين اليوم تقولوا عليه نصاب ! ومن سمح له بالنصب والنهب وعمل منه نجم ؟؟ — ahmed ezzarab (@aezzarab25) February 21, 2022

#طبيب_الكركمين

المشكلة ليست فى الكركمين فقط ولكن المشكلة فى القنوات الهابطة وترويجها لأصناف كثيرة من الأدوية الغير معلومة ولا وجود لها فى الصيدليات مثال : ما يسمى بكورس "لى مورال " لعلاج التهاب المفاصل وغيرها من الأدوية المغشوشة تذاع على نفس القنوات لماذا يتم تجاهلها — Fathi Fathy (@FathiAh91863646) February 21, 2022

#طبيب_الكركمين

نتعلم من طبيب الكركمين .إن الإعلام والاعلان للربح فقط.ان الجهات الرسميه فى الدوله بمزاج الراجل له مدة طويله يعمل تحت سمع وبصر الجميع …والكل مطنش لو بياع بطاطا وقف فى مكان للبهوات الدنيا تقوم عليه — shady kodsi (@skr4400) February 21, 2022

#طبيب_الكركمين "المزيف" أعاد للذاكرة #جهاز_الكوفتة من اختراع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للجهاز تقديم اللواء طبيب "مزيف" إبراهيم عبد العاطى،

كلاهما مزيف والضحية فى الحالتين هو شعب مصر العظيم — دكتور مصطفى جاويش (@drmgaweesh) February 21, 2022

كذب وتضليل بأن نباتاته مضروبه ومش دكتور !!

السؤال هنا .. ليه دلوقتي طلعوا التهم دي واعلاناتوا ماليه التلفزيون ؟اوعي تقلي ان النقابه مكنتش عارف ؟او الوزاره مخدتش بالها؟ لو انت فعلا بتحاسبوا بعدل وقانون يبقي الكل يتحاسب مش #احمد_ابوالنصر بس الي يتحاسب رغم انه برئ #طبيب_الكركمين — Mohamed (@Mohamed30830895) February 22, 2022

الجميع يتبرأ من "الكركمين"

عقب القبض على "طبيب الكركمين"، خرجت عدة جهات ببيانات وتصريحات نارية، فأعلنت نقابة الأطباء أن أحمد أبو النصر ليس عضوا بها، ورحبت بالقبض عليه، بعد أن قام على مدى سنوات عديدة بتقديم النصائح والمعلومات الطبية والترويج لبيع وصفات علاجية، مدعيًا أنها مرخصة من وزارة الصحة، على خلاف الحقيقة، مما تسبب في الإضرار بصحة المواطنين.

وقال نقيب صيادلة القاهرة محمد الشيخ -في تصريحات تلفزيونية- إن القبض على "طبيب الكركمين" جاء متأخرا، وإنه لم يسيء للصيادلة فقط، ولكنه أساء للقطاع الطبي في مصر، خاصة بعد أن تسبب منتجه في وفاة عدد من المرضى، على حد قوله.

حتى الفنانة الشعبية فاطمة عيد -صاحبة الإعلان الشهير- قالت إنها قامت بتصوير الإعلان لمجاملة "طبيب الكركمين"، ولم تتقاض أي مبلغ نظير تصويره.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، حسام عبد الغفار، إن الوزارة في طريقها للقضاء على فوضى العلاج بالأعشاب، مشددًا على أنه بعد إنشاء هيئة الدواء المصرية أصبحت هي صاحبة السلطة في ترخيص الأدوية، ومشددًا أيضا على أن تراخيص ممارسة المهنة حق أصيل للوزارة.