لجنة التعويضات تأسست عام 1991 بموجب القرار رقم 692 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، وكانت مسؤولة عن إدارة التعويضات المالية من قبل العراق التي تستقطع نسبة 5% تُفرض على مبيعات النفط ومنتجاته البترولية.

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مساء اليوم الثلاثاء في نيويورك للاستماع إلى الإحاطة التي سيقدّمها رئيس مجلس إدارة لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتعويضات عن الأضرار الناجمة عن غزو العراق للكويت في عام 1990.

وستشهد الجلسة التي سيحضرها وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، عرض التقرير النهائي لأعمال هذه اللجنة، التي أقرت في وقت سابق من هذا الشهر بأن العراق أوفى بالتزاماته بعد تسديده 52.4 مليار دولار تعويضات لأكثر من 1.5 مليون مطالِب في جميع أنحاء العالم.

ويأمل العراق أن يصادق مجلس الأمن خلال الجلسة على غلق هذا الملف نهائيا، وحلّ لجنة التعويضات.

وكانت لجنة التعويضات تأسست في مايو/أيار1991 بموجب القرار رقم 692 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، وكانت مسؤولة عن إدارة التعويضات المالية من قبل العراق التي تستقطع بنسبة 5% تُفرض على مبيعات النفط ومنتجاته البترولية. واختلفت النسبة على مدى 30 عاما، وكانت في الآونة الأخيرة 3% بسبب سوء الوضع المالي للحكومة العراقية جراء انخفاض أسعار النفط حينها.

وتلقت اللجنة إجمالا نحو 2.7 مليون طلب تعويض بقيمة قدرها 352.5 مليار دولار من قبل أفراد وشركات وأجهزة حكومية كويتية وحكومات أخرى، طالبت كلها بالتعويض عن الخسائر والأضرار التي تكبدتها كنتيجة مباشرة لغزو واحتلال العراق للكويت في الثاني من أغسطس/آب 1990 الذي استمر 7 أشهر. لكن اللجنة وافقت على 1.5 مليون طلب استوفى الشروط المطلوبة وحصول أصحابها على 52.4 مليار دولار.

وبلغت قيمة أكبر مطالبة وافقت عليها لجنة الأمم المتحدة للتعويضات 14.7 مليار دولار، وكانت لصالح مؤسسة البترول الكويتية نظير الأضرار التي لحقت بها بعد أن أضرمت القوات العراقية النيران في آبار النفط.