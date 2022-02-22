الاتفاق النووي.. روسيا تعلن اقتراب مفاوضات فيينا من نهايتها وإيران تدعو المجتمع الدولي لرفض العقوبات الأميركية

أكدت روسيا -اليوم الثلاثاء- أن مفاوضات فيينا لإحياء الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني أوشكت على الانتهاء، في وقت جددت فيه إيران الحديث عن ضرورة رفع العقوبات المفروضة عليها.

وقال مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية ميخائيل أوليانوف -في تغريدة على تويتر- "يبدو أن المفاوضات بشأن استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي الإيراني 2015) على وشك عبور خط النهاية".

وفي وقت سابق، قال منسق المحادثات إنريكي مورا -في تغريدة على تويتر- إن القضايا الرئيسية تحتاج إلى حل، لكن النهاية قريبة، حسب وصفه.

الرئيس الإيراني من بين المشاركين في قمة مصدري الغاز في قطر (وكالة الأناضول)

رفض العقوبات

وفي قمة منتدى الدول المصدرة للغاز المنعقدة في الدوحة اليوم الثلاثاء، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي "ينبغي على أعضاء هذا المنتدى عدم الاعتراف بهذه العقوبات"، في إشارة إلى العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على طهران.

وأضاف رئيسي "نحن نرى في العالم الحالي أن تلك العقوبات لن تكون فعالة"، واصفا إياها بأنها "شريرة".

وبدوره، قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي -في إفادة صحفية- إن أي عقوبات تؤثر على الفوائد الاقتصادية لإيران من الاتفاق النووي لا بد من رفعها.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان -في مقابلة تلفزيونية أمس الاثنين- إن الأطراف المفاوضة باتت قريبة من التوصل إلى اتفاق في فيينا، لكن الخطوة النهائية مرهونة بمرونة واشنطن والدول الأوروبية.

كما قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده -أمس الاثنين- إن المفاوضات تشهد تقدما ملحوظا، لكن هناك حاجة إلى قرارات جدية من الأطراف الغربية، معتبرا أن أي اتفاق يجب أن يتضمن رفع جميع العقوبات الأميركية، بغض النظر عن تسميتها.