الأزمة الأوكرانية.. قصف متبادل وضحايا في دونباس عقب قرار بوتين الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك

أعلن الجيش الأوكراني مقتل اثنين من جنوده وإصابة 18 آخرين خلال تبادل إطلاق النار بين الانفصاليين الموالين لروسيا في إقليم دونباس على طول خط الجبهة، فيما تحدث الانفصاليون عن مقتل عسكري و3 مدنيين بقصف أوكراني.

وقال الجيش الأوكراني في بيان، اليوم الثلاثاء، إن 41 بلدة أوكرانية تعرضت للقصف من قبل الانفصاليين، حيث قتل مدني في قرية نوفولوهانسكي إثر سقوط قذيفة على منزله.

وأكد الجيش أن الانفصاليين خرقوا وقف إطلاق النار 86 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية. وأضاف أن 64 خرقا استخدم فيه أسلحة محظورة بموجب اتفاق مينسك.





من جانبهم قال الانفصاليون في دونيتسك إن 3 مدنيين قتلوا في قصف للجيش الأوكراني استهدف سيارة على طريق "دونيتسك – غورلوفكا".

كما أعلنوا عن مقتل عسكري وجرح اثنين آخرين في قصف للجيش الأوكراني على الإقليم، وأوضح الانفصاليون أن الجيش الأوكراني قصف مناطقهم 11 مرة خلال الليلة الماضية.

ويأتي تبادل اتهامات خرق وقف إطلاق النار في المنطقة المتنازع عليها بين كييف والانفصاليين الموالين لروسيا بعد يوم من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعتراف بلاده باستقلال دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا، وهو ما رفضته كييف ولقي انتقادات غربية حادة وتلويح بالعقوبات.

وأعلن بوتين -مساء أمس الاثنين- اعتراف بلاده باستقلال المنطقتين الانفصاليتين دونيتسك ولوغانسك، ووقع على مرسومين باعتراف روسيا بالجمهوريتين، طالبا من البرلمان الروسي الاعتراف الفوري بهذا القرار.

وانتقدت أغلبية الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي (15 دولة) قرار الرئيس الروسي، وتحولت جلسة المجلس، اليوم الثلاثاء، إلى منصة لتوجيه الانتقادات إلى موسكو ومطالبتها بالعودة لطاولة المفاوضات لإيجاد حل سلمي للأزمة.

أرتال روسية

وحصلت الجزيرة على صور حصرية تظهر دخول قافلات عسكرية روسية الليلة الماضية إلى منطقتي دونيتسك ولوغانسك بعد اعتراف موسكو بهما جمهوريتين منفصلتين عن أوكرانيا.

وأوضح الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طلب من وزارة الدفاع الاتفاق مع دونيتسك ولوغانسك على ما يسمح لروسيا بالدخول لضمان السلام فيهما، وذلك وفقا لمرسوم نشر في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء.





وقال مراسل الجزيرة إن أرتالا عسكرية روسية عبرت الحدود باتجاه دونيتسك ولوغانسك، كما نقل عن وسائل إعلام روسية أن قافلتين عسكريتين توجهتا إلى المنطقتين.

وكشف المراسل أن الاتفاق الروسي مع دونيتسك ولوغانسك مدته 10 سنوات قابلة للتمديد تلقائيا.

كما كشف الكرملين أن بوتين طلب أيضا من وزارة الخارجية بدء التشاور مع "جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك" لإقامة علاقات دبلوماسية.

وذكر مراسل الجزيرة في موسكو أن روسيا قالت إنها تتعهد بضمان عمل المؤسسات المالية والبنكية بموجب اتفاقها مع دونيتسك ولوغانسك.

وأضاف أن التعاملات المالية ستكون بالروبل الروسي وفقا للاتفاقية الروسية معهما.