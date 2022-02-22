الأزمة الأوكرانية.. التطورات لحظة بلحظة
عقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة -بناء على طلب أعضائه الغربيين- اجتماعا علنيا طارئا اليوم الثلاثاء لمناقشة قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف باستقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا.
ورفضت أغلبية الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي (15 دولة) قرار روسيا الاعتراف باستقلال المنطقتين الانفصاليتين، وتحولت جلسة المجلس إلى منصة لتوجيه الانتقادات إلى موسكو، ومطالبتها بالعودة لطاولة المفاوضات لإيجاد حل سلمي للأزمة.
وفيما يلي آخر التطورات:
لافروف: أوكرانيا قضت على اتفاقية مينسك بعد توقيعها مباشرة وروسيا اعتادت على العقوبات الأوروبية.
لافروف: الأوروبيون والأميركيون والبريطانيون لن يتوقفوا حتى يستنفدوا خططهم في ما يسمى عقاب روسيا.
وزير الاقتصاد الألماني: سنرد بعقوبات اقتصادية منسقة وندين بشدة خرق روسيا للقانون الدولي.
الكرملين: نأسف لتعليق التصديق على خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2، ونأمل أن يكون ذلك مؤقتا.
مراسل الجزيرة: ألمانيا تعقد اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع بشأن أزمة أوكرانيا اليوم.
الخارجية الروسية: الاجتماع بين لافروف وبلينكن لا يزال مبرمجا ولم نسمع عن خطط لإلغائه من واشنطن.
نيويورك تايمز: هجوم واسع في أوكرانيا قد يؤدي إلى تدفق ما بين مليون وخمسة ملايين لاجئ وفقا لتقديرات أميركية.
نيويورك تايمز: القوات الأميركية في بولندا تستعد لإجلاء محتمل من أوكرانيا في حال حدوث غزو روسي واسع.
الانفصاليون في دونيتسك: القوات الأوكرانية خرقت وقف إطلاق النار 23 مرة خلال 24 ساعة.
نائب مستشار الأمن القومي الأميركي: إذا واصلت روسيا التصعيد فسنزيد دعمنا الأمني لأوكرانيا، ولن نكون الطرف الذي يغلق الباب أمام الدبلوماسية.
نائب مستشار الأمن القومي الأميركي: سنفرض في الساعات القادمة عقوبات ستكون لها تبعات على روسيا، وإذا أخذت موسكو خطوات تصعيدية جديدة فستواجه بعقوبات إضافية قاسية.
باشليه: ندعو لوقف الأعمال العدائية وتمهيد الطريق للحوار بدل المضي نحو مزيد من العنف.
برلمان أوكرانيا: على المجتمع الدولي فرض عقوبات إضافية على روسيا بسبب قراراتها الأخيرة.
الخارجية الروسية: تحديد حدود جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك مسألة مستقبلية سيتم حلها لاحقا.
الانفصاليون في لوغانسك: مقتل عسكري في قصف أوكراني قرب بلدة جيلوبوك غربي لوغانسك.
بلومبيرغ: الاتحاد الأوروبي يبحث عقوبات ضد 351 برلمانيا روسيا صوتوا على الاعتراف بدونيتسك ولوغانسك.
رئيس الوزراء الفرنسي: روسيا تنتهك القانون الدولي واتفاقية مينسك التي وقعتها.
مكتب رئيس الوزراء البريطاني: سنبدأ مع حلفائنا معاقبة أفراد وكيانات روسية استراتيجية بالنسبة للكرملين.
رئيس الوزراء الفرنسي: باريس سترفع راية الحوار وتلوح بالعقوبات في الوقت نفسه.
وزيرة الخارجية البريطانية: نشيد بقرار ألمانيا تعليق نوردستريم 2 وعلى أوروبا تقليل اعتمادها على الغاز الروسي.
نائب مستشار الأمن القومي الأميركي: أي إجراءات روسية جديدة ستقابل بعقوبات ومنفتحون على الحلول الدبلوماسية.
الخارجية البريطانية: استدعاء السفير الروسي للتأكيد على أن تصرفات موسكو تنتهك القانون الدولي.
نائب رئيس مجلس الدوما: أي عقوبات من الغرب ستقابل برد روسي.
بوريل: الاتحاد الأوروبي سيرد على الخروقات الروسية على وجه السرعة بإجراءات إضافية تشمل جوانب اقتصادية.
وزير الدفاع البريطاني: سنجري تدريبات عسكرية وقائية لإظهار حرية الحركة في بحر البلطيق.
مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: قلق عميق من أي تصعيد عسكري في أوكرانيا يؤدي لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
وزيرة الخارجية الكندية: ندعو المواطنين الكنديين إلى مغادرة أوكرانيا فورا وننصح بتجنب السفر إليها.
السلطات الأوكرانية تتهم الانفصاليين بقصف محطة لتوليد الكهرباء من الوقود الحجري في منطقة لوغانسك.
نائب مستشار الأمن القومي الأميركي: إعلان أميركي اليوم يتضمن عقوبات ردا على ما أقدمت عليه روسيا.
أ ف ب: النيتو يعلن عن اجتماع عاجل مع مندوب أوكرانيا الثلاثاء.
لافروف: الغرب يحاول بكل الطرق إفقاد روسيا توازنها ويعمل على تصعيد المواجهة، ولا يمكن أن يكون هناك حوار مع الغرب إذا كان موجها لإهانة روسيا وتحميلها مسؤولية كل ما يجري.
مراسل الجزيرة: أصوات المدفعية الثقيلة تدوي في الأحياء الشرقية والشمالية من مدينة دونيتسك.
إنترفاكس: دوي انفجارات عنيفة في وسط دونيتسك.
جونسون: تحرك روسيا في أوكرانيا ذريعة لغزو شامل، ولن نسمح لبوتين بجرنا إلى حالة عدوان ومغامرته في أوكرانيا يجب أن تفشل.
جونسون: سنفرض عقوبات على المصارف الروسية على أراضينا وسنجمد أصول 3 أفراد ونمنع التعامل معهم.