الأزمة الأوكرانية.. التطورات لحظة بلحظة

عقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة -بناء على طلب أعضائه الغربيين- اجتماعا علنيا طارئا اليوم الثلاثاء لمناقشة قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف باستقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا.

ورفضت أغلبية الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي (15 دولة) قرار روسيا الاعتراف باستقلال المنطقتين الانفصاليتين، وتحولت جلسة المجلس إلى منصة لتوجيه الانتقادات إلى موسكو، ومطالبتها بالعودة لطاولة المفاوضات لإيجاد حل سلمي للأزمة.

وفيما يلي آخر التطورات:

منذ 4 دقائق

لافروف: أوكرانيا قضت على اتفاقية مينسك بعد توقيعها مباشرة وروسيا اعتادت على العقوبات الأوروبية.

منذ 7 دقائق

لافروف: الأوروبيون والأميركيون والبريطانيون لن يتوقفوا حتى يستنفدوا خططهم في ما يسمى عقاب روسيا.

منذ 9 دقائق

وزير الاقتصاد الألماني: سنرد بعقوبات اقتصادية منسقة وندين بشدة خرق روسيا للقانون الدولي.

منذ 17 دقيقة

الكرملين: نأسف لتعليق التصديق على خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2، ونأمل أن يكون ذلك مؤقتا.

منذ 22 دقيقة

مراسل الجزيرة: ألمانيا تعقد اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع بشأن أزمة أوكرانيا اليوم.

منذ 24 دقيقة

الخارجية الروسية: الاجتماع بين لافروف وبلينكن لا يزال مبرمجا ولم نسمع عن خطط لإلغائه من واشنطن.

منذ 24 دقيقة

نيويورك تايمز: هجوم واسع في أوكرانيا قد يؤدي إلى تدفق ما بين مليون وخمسة ملايين لاجئ وفقا لتقديرات أميركية.

منذ 26 دقيقة

نيويورك تايمز: القوات الأميركية في بولندا تستعد لإجلاء محتمل من أوكرانيا في حال حدوث غزو روسي واسع.

منذ 30 دقيقة

الانفصاليون في دونيتسك: القوات الأوكرانية خرقت وقف إطلاق النار 23 مرة خلال 24 ساعة.

منذ 45 دقيقة

نائب مستشار الأمن القومي الأميركي: إذا واصلت روسيا التصعيد فسنزيد دعمنا الأمني لأوكرانيا، ولن نكون الطرف الذي يغلق الباب أمام الدبلوماسية.

منذ 48 دقيقة

نائب مستشار الأمن القومي الأميركي: سنفرض في الساعات القادمة عقوبات ستكون لها تبعات على روسيا، وإذا أخذت موسكو خطوات تصعيدية جديدة فستواجه بعقوبات إضافية قاسية.

منذ 50 دقيقة

باشليه: ندعو لوقف الأعمال العدائية وتمهيد الطريق للحوار بدل المضي نحو مزيد من العنف.

منذ 53 دقيقة

برلمان أوكرانيا: على المجتمع الدولي فرض عقوبات إضافية على روسيا بسبب قراراتها الأخيرة.

منذ 56 دقيقة

الخارجية الروسية: تحديد حدود جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك مسألة مستقبلية سيتم حلها لاحقا.

منذ ساعة

الانفصاليون في لوغانسك: مقتل عسكري في قصف أوكراني قرب بلدة جيلوبوك غربي لوغانسك.

منذ ساعة

بلومبيرغ: الاتحاد الأوروبي يبحث عقوبات ضد 351 برلمانيا روسيا صوتوا على الاعتراف بدونيتسك ولوغانسك.

منذ ساعة

رئيس الوزراء الفرنسي: روسيا تنتهك القانون الدولي واتفاقية مينسك التي وقعتها.

منذ ساعة

مكتب رئيس الوزراء البريطاني: سنبدأ مع حلفائنا معاقبة أفراد وكيانات روسية استراتيجية بالنسبة للكرملين.

منذ ساعة

رئيس الوزراء الفرنسي: باريس سترفع راية الحوار وتلوح بالعقوبات في الوقت نفسه.

منذ ساعة

وزيرة الخارجية البريطانية: نشيد بقرار ألمانيا تعليق نوردستريم 2 وعلى أوروبا تقليل اعتمادها على الغاز الروسي.





منذ ساعة

نائب مستشار الأمن القومي الأميركي: أي إجراءات روسية جديدة ستقابل بعقوبات ومنفتحون على الحلول الدبلوماسية.

منذ ساعتين

الخارجية البريطانية: استدعاء السفير الروسي للتأكيد على أن تصرفات موسكو تنتهك القانون الدولي.

منذ ساعتين

نائب رئيس مجلس الدوما: أي عقوبات من الغرب ستقابل برد روسي.

منذ ساعتين

بوريل: الاتحاد الأوروبي سيرد على الخروقات الروسية على وجه السرعة بإجراءات إضافية تشمل جوانب اقتصادية.

منذ ساعتين

وزير الدفاع البريطاني: سنجري تدريبات عسكرية وقائية لإظهار حرية الحركة في بحر البلطيق.





منذ ساعتين

مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: قلق عميق من أي تصعيد عسكري في أوكرانيا يؤدي لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

منذ ساعتين

وزيرة الخارجية الكندية: ندعو المواطنين الكنديين إلى مغادرة أوكرانيا فورا وننصح بتجنب السفر إليها.

منذ ساعتين

السلطات الأوكرانية تتهم الانفصاليين بقصف محطة لتوليد الكهرباء من الوقود الحجري في منطقة لوغانسك.

منذ ساعتين

نائب مستشار الأمن القومي الأميركي: إعلان أميركي اليوم يتضمن عقوبات ردا على ما أقدمت عليه روسيا.

منذ ساعتين

أ ف ب: النيتو يعلن عن اجتماع عاجل مع مندوب أوكرانيا الثلاثاء.





منذ ساعتين

لافروف: الغرب يحاول بكل الطرق إفقاد روسيا توازنها ويعمل على تصعيد المواجهة، ولا يمكن أن يكون هناك حوار مع الغرب إذا كان موجها لإهانة روسيا وتحميلها مسؤولية كل ما يجري.

منذ ساعتين

مراسل الجزيرة: أصوات المدفعية الثقيلة تدوي في الأحياء الشرقية والشمالية من مدينة دونيتسك.

منذ 3 ساعات

إنترفاكس: دوي انفجارات عنيفة في وسط دونيتسك.

منذ 3 ساعات

جونسون: تحرك روسيا في أوكرانيا ذريعة لغزو شامل، ولن نسمح لبوتين بجرنا إلى حالة عدوان ومغامرته في أوكرانيا يجب أن تفشل.

منذ 3 ساعات

جونسون: سنفرض عقوبات على المصارف الروسية على أراضينا وسنجمد أصول 3 أفراد ونمنع التعامل معهم.