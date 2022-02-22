يعتقد مراقبون أن البرلمان المحافظ أراد تقسيم الأدوار لدعم الحكومة الإيرانية في مفاوضاتها مع القوى العالمية من خلال البيان، الذي وقع عليه 250 نائبا ووجهه إلى الوفد المفاوض، وأن التيار المحافظ يسعى إلى إفشال المفاوضات في فيينا حول الملف النووي.

طهران – مع توالي التصريحات المتفائلة بشأن قرب التوصل إلى اتفاق في مفاوضات فيينا النووية، رسم البرلمان الإيراني المحافظ الخطوط الحمراء لأي اتفاق محتمل مع القوى العالمية، في حين اتهم الإصلاحي البارز محمد علي أبطحي التيار المحافظ بعرقلة الاتفاق حتی قبل 6 أشهر.

ووجه نحو 250 نائبا في البرلمان الإيراني بيانا يتضمن 6 نقاط إلى الرئيس إبراهيم رئيسي، مؤكدين ضرورة التزام الوفد المفاوض بها في مباحثات فيينا، وعدم التنازل عما وصفوها بالمصالح الوطنية.

خطوط حمراء

ودعا البيان الحكومة الإيرانية إلى استخلاص العبرة من تجربة تعامل الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية مع خطة العمل الشاملة المشتركة، وعدم تنفيذ تعهداتها فيها، واشترط عدم التزام طهران بأي اتفاق مع هذه الدول من دون أخذ الضمانات اللازمة.

وجاء في البيان أنه يتعين على الولايات المتحدة والأطراف الأوروبية في الاتفاق، تقديم ضمانات بعدم الانسحاب منه، وعدم تفعيل آلية فض النزاع لإعادة فرض العقوبات على طهران.

كما أشار البيان إلى أن البرلمان الإيراني هو الذي سيسمح للحكومة بالتراجع عن خطوات خفض الالتزامات النووية، بعد اطلاعه على تقريرها بشأن رفع جميع العقوبات بطريقة يمكن التحقق منها، لا سيما عن القطاعين النفطي والمصرفي.





تقسيم أدوار

تذهب شريحة من الإيرانيين إلى أنه لا معنى لرفع العقوبات إذا لم تشمل تلك التي كان الأميركيون يعولون عليها في شل الاقتصاد الإيراني، وأن بيان البرلمان يسعى لرفع رصيد الحكومة في انتزاع حقوق الشعب الإيراني ممن وصفها البيان بـ"القوى المتغطرسة".

وفي السياق، يرى الباحث في الشؤون السياسية مختار حداد أن النقاط التي طالب بها البرلمان ترمي إلى تحصين موقف الوفد الإيراني المفاوض أمام الضغوط الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة باعتبارها المتهم الرئيسي في عرقلة الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

ويصف حداد، في حديث للجزيرة نت، المطالب الأميركية في مفاوضات فيينا بأنها "غطرسة وهروب إلى الأمام"، مشددا على أن "البرلمان يريد ضمان المصالح الوطنية وإزالة شبح العقوبات التي أثرت على معيشة المواطن".

ويشير إلى أن "الإيرانيين لا يثقون في الولايات المتحدة عقب انسحابها من الاتفاق النووي، وهاجس نسف أي اتفاق يمكن التوصل إليه مع الولايات المتحدة سيبقى يراود الإيرانيين".





رسالة وأهداف

وأحد أهداف بيان مجلس الشورى، وفق حداد، إرسال رسالة إلى الجانب الأميركي عما يريده الشعب الإيراني من حكومته ووفدها المفاوض، والدفع بالمباحثات للتوصل إلى اتفاق يضمن مصالحه الوطنية.

ويشير إلى وجود بعض القضايا الشائكة في مفاوضات فيينا، منها رفع العقوبات والتحقق من إلغائها بشكل عملي، وضمان عدم انتهاك الاتفاق النووي مجددا من قبل واشنطن، وتوقع التقريب في وجهات النظر خلال الفترة المقبلة.

ويوضح حداد أن إحياء الاتفاق النووي يرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن القومي الإيراني ومصالحه الوطنية العليا، وأن "الوفد المفاوض لا يحتاج أن يوفق بين الخطوط الحمراء في الداخل والضغوط الغربية للتوصل إلی تسوية".





البرلمان مقابل الكونغرس

وتذكّر رسالة البرلمان الإيراني إلى الرئيس إبراهيم رئيسي برسالة مشابهة لعدد من النواب الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي إلى الرئيس بايدن، وتحذيرهم من أنهم سيعملون على إعاقة أي اتفاق نووي جديد مع إيران، إذا لم تسمح حكومته للكونغرس بمراجعة شروطه والتصويت عليها.

وفي السياق، يصف الناشط الإصلاحي البارز محمد علي أبطحي بيان المحافظين في البرلمان الإيراني بأنه "مناورة سياسية لتسجيل دور له في الاتفاق المزمع، بعد عرقلته خلال الحكومة السابقة والتفريط بالمصالح الوطنية".

ويقول، في حديثه للجزيرة نت، إن تركيز البيان على ضرورة رفع العقوبات عن القطاعين النفطي والمصرفي يكشف عن خاصرة طهران الرخوة في مواجهة الضغوط الغربية، موضحا أن "التيار المحافظ أدرك بعد وصوله إلى سدة الحكم أن العقوبات على القطاعين النفطي والمصرفي تشكل أكبر تحد يواجه البلاد في المرحلة الراهنة".

ويصف أبطحي البيان بأنه متناقض لأنه يتهم الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية بعدم تنفيذ أي من تعهداتها في الاتفاق النووي المبرم عام 2015، ثم يعود ويطالب هذه الأطراف ثانية بتقديم ضمانات بعدم تفعيل آلية فض النزاع.





مطالب متناقضة

ويشير أبطحي إلى أن الاتفاق النووي يسمح بانسحاب أي من الأطراف الموقعة عليه، فضلا عن سماحه للأطراف الغربية إلى جانب الصين وروسيا بتفعيل آلية فض النزاع، ويستغرب مطالبة البيان الوفد الإيراني المفاوض بانتزاع ضمانات من هذه الأطراف بعدم تفعيل آلية فض النزاع.

ويخلص إلى أن البرلمان المحافظ أراد تقسيم الأدوار لدعم الحكومة الإيرانية في مفاوضاتها مع القوى العالمية، إلا أن نظرته السوداوية بشأن تنفيذ أطراف الاتفاق النووي المزمع "توحي بأنه الأجدر بالحكومة إيقاف مفاوضاتها الرامية إلى إحياء الاتفاق".

وفي ظل الحديث عن قرب الإعلان عن إحياء الاتفاق النووي، لا تزال التقارير الواردة من فيينا تشير إلى بقاء عدد من القضايا العالقة في المفاوضات، في حين ترمي كل من إيران والولايات المتحدة الكرة في ملعب الآخر لاتخاذ قرارات سياسية لإنجاج المفاوضات.