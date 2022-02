إثر استهداف أحياء مسلمة بعد مقتل شاب هندوسي.. حالة تأهب أمني في مدينة بولاية كارناتاكا الهندية

رفعت السلطات حالة التأهب الأمني في مدينة شيموغا إحدى بلدات ولاية كارناتاكا الهندية ومنعت أي تجمعات بموجب المادة 144 من قانون الإجراءات الجنائية في الهند لعام 1973، وأُغلقت المدارس والجامعات في المدينة، إثر أحداث شغب وقعت خلال تشييع شاب يعمل خياطا وهو عضو في منظمة باجرانغ دال الهندوسية القومية، الذي قُتل أول أمس الأحد في ظروف غامضة، وقد انتشرت قوات الشرطة في العديد من أحياء مدينة شيموغا لمنع تجدد أحداث الشغب.

من جانبه قال أراغا جنانيندرا وزير داخلية ولاية كارناتاكا إن التوتر الدائر في الولاية، حول قضية منع الحجاب في المؤسسات التعليمية، ليس له علاقة بمقتل الشاب الهندوسي هارشا البالغ من العمر 23 عاما.

Miscreants pelted stones at a funeral procession of #Harsha, a Bajrang Dal worker, who was stabbed to death, was being carried under tight police security in Karnataka’s Shivamogga. #HinduLivesMatters #SaveShimogaHindus pic.twitter.com/3EzCchi4td

