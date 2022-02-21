نائب وزير الخارجية البحريني: الموساد موجود في بلدنا وذلك جزء من شراكتنا مع إسرائيل

قال نائب وزير الخارجية البحريني عبدالله الخليفة إن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) موجود بشكل رسمي وعلني في البحرين.

وأضاف الخليفة -في جلسة حضرها وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس على هامش مؤتمر ميونخ للأمن- أن "هناك تعاونا استخباراتيا بين البحرين وإسرائيل"، وأن "الموساد موجود في البحرين وحاضر في المنطقة".

فيديو نائب وزير الخارجية البحريني عبد الله الخليفة يعلن: للموساد وجود رسمي وعلني في البحرين. إعلانه جاء في حضور وزير الحرب الصهيوني بني غانز على هامش مؤتمر ميونيخ pic.twitter.com/yUnjdoPABD — د.صالح النعامي (@salehelnaami) February 21, 2022

وتابع "إذا كان هذا التعاون الأمني بين البحرين وإسرائيل يعني توفير مزيد من الأمن والاستقرار فليكن، إذا كان يعني الحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء فليكن".

وذكر المسؤول البحريني أن وسائل الإعلام الرسمية في بلاده أعلنت أكثر من مرة عن استقبال مسؤولين من الموساد في البحرين، واعتبر أن التعاون الأمني والاستخباراتي هو "جزء من الشراكة القائمة مع إسرائيل"، وأكد أن ذلك سيستمر.