طهران: تحقيق نتائج في المحادثات مع السعودية مرهون بتواصلها

أعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده اليوم الاثنين عن استعداد بلاده لإجراء محادثات مع المملكة السعودية.

وقال خطيب زاده، في مؤتمر صحفي في طهران، إن تحقيق نتائج في المحادثات مع السعودية مرهون بتواصلها وتوفر إرادة حقيقية لدى الرياض، وفق تعبيره.

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان قال السبت إن بلاده تتطلع إلى الجولة الخامسة من المحادثات مع إيران رغم عدم إحراز تقدم جوهري حتى الآن.

وأضاف بن فرحان -في كلمة ألقاها في مؤتمر ميونخ للأمن- إن الرياض تأمل أن تكون هناك رغبة جادّة من إيران في إيجاد طريقة عمل جديدة، مؤكدا أن على طهران أن تعدّل في أولوياتها بالمنطقة أولا.

وتابع الوزير السعودي "إذا شهدنا تطورا جوهريا في ملفات إقليمية مع إيران عندئذ يكون التقارب ممكنا".

وفي اليوم نفسه، عبّر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين عن استعداد بلاده لاستضافة جولة جديدة من المحادثات الإيرانية السعودية في العاصمة بغداد.