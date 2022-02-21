الطيران العالمي يعود لاستخدام الأجواء العراقية بعد توقف لأكثر من 7 سنوات

منظمة الطيران الفدرالية الأميركية أصدرت منتصف عام 2014 تحذيرا اعتبر الأجواء العراقية غير آمنة لشركات الطيران، بسبب الحرب على تنظيم الدولة.

أعلنت الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية في العراق، اليوم الاثنين، عودة شركات الطيران العالمية لاستخدام المجال الجوي للبلاد، بعد توقف منذ عام 2014 بعد سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على أجزاء واسعة من البلاد.

وقال مدير الشركة نزار إبراهيم الزيادي -في بيان- إن "شركات الطيران العالمية المرموقة عاودت المرور في الأجواء العراقية منذ مطلع فبراير/شباط الجاري"، وأضاف أن "الأجواء العراقية أصبحت تزدحم بكبرى هذه الشركات، وكانت آخرها الخطوط الجوية البريطانية لغرض العبور من المملكة المتحدة وإليها".

وأشار إلى أن العديد من شركات الطيران الأخرى عاودت المرور أيضا، ومنها الخطوط الجوية الفرنسية، والخطوط الكندية، والخطوط الملكية الهولندية، وطيران (لوفتهانزا) الألماني، والخطوط الجوية السويسرية.

العراق يقع على مسار الطائرات المتجهة من آسيا إلى أوروبا (وكالة الأنباء العراقية)

وأوضح أن عودة شركات الطيران إلى عبور الأجواء العراقية جاءت إثر قرار "منظمة الطيران الفدرالية" (FAA) الأميركية بتقليل القيود على استخدام الأجواء العراقية إلى ما دون ارتفاع 32 ألف قدم.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت الشركة العراقية إلغاء جزء من التحذير الجوي الذي فرضته منظمة الطيران الفدرالية الأميركية عام 2014 على المجال الجوي العراقي، إبان الحرب على تنظيم الدولة.

وكانت المنظمة الأميركية أصدرت منتصف عام 2014 تحذيرا اعتبر الأجواء العراقية غير آمنة لشركات الطيران، بسبب الحرب على تنظيم الدولة.

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على تنظيم الدولة باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد التي اجتاحها التنظيم صيف 2014، إلا أن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالبلاد.

ويشار إلى أن العراق يقع على مسار الطائرات المتجهة من آسيا إلى أوروبا.