التحالف: إصابة 16 مدنيا باعتراض مسيرة استهدفت مطار الملك عبد الله بجازان

أعلن التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية إصابة 16 مدنيا من جنسيات مختلفة، جراء اعتراض طائرة مسيرة أُطلقت من اليمن نحو مطار الملك عبد الله بجازان جنوب غربي المملكة.

وقال التحالف -في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية- إنه تم "تدمير طائرة مسيرة أُطلقت باتجاه مطار الملك عبد الله بجازان".

وأضاف أن "شظايا اعتراض الطائرة سقطت في المحيط الداخلي للمطار، وأصابت 4 مدنيين وفق تقرير أولي"، مشيرا إلى أن الطائرة "انطلقت من مطار صنعاء الدولي لاستهداف المدنيين".

وفي بيان ثان، أعلن التحالف ارتفاع المصابين "جراء العملية العدائية على مطار جازان إلى 16 مدنيا من جنسيات مختلفة (لم يحددها)".

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن التحالف -في بيان- سقوط طائرة مسيرة مفخخة بقرية جنوبي السعودية، بعد انطلاقها من مطار صنعاء الدولي الخاضع لسيطرة الحوثيين، دون وقوع إصابات.

واعتاد الحوثيون إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مفخخة من دون طيار على مناطق سعودية وإماراتية وأخرى يمنية، مقابل إعلانات متكررة من التحالف بإحباط هذه الهجمات.

وبطلب من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، يدعم التحالف بقيادة السعودية منذ مارس/آذار 2015، القوات الموالية للحكومة، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.