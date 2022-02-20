مفاوضات فيينا.. البرلمان الإيراني يصدر بيانا تضمن شروط العودة للاتفاق النووي وإسرائيل تتوقع اتفاقا وشيكا لعامين ونصف فقط

ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء أن أغلب الأعضاء في البرلمان الإيراني أصدروا اليوم الأحد بيانا يتضمن شروطا يجب الوفاء بها إذا عادت طهران للالتزام بالاتفاق النووي الموقع عام 2015 مع القوى العالمية.

واتفق 250 من أعضاء البرلمان على أنه يتعين على الولايات المتحدة والأطراف الأوروبية في الاتفاق تقديم ضمانات بعدم الانسحاب من الاتفاق بعد إحياء العمل به، وبعدم تفعيل آلية لإعادة فرض العقوبات على طهران.

وطالب البرلمانيون -في البيان الموجه للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي- الحكومة الإيرانية بعدم التخلي عن خطوط طهران الحمراء في مفاوضات فيينا، وعدم التنازل عما وصفوها بالمصالح الوطنية تحت أي ظرف.

وقال النواب -في بيانهم- إنه على الحكومة أن تتعلم من التجارب السابقة ولا تلتزم بأي اتفاق مع الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا من دون أخذ الضمانات اللازمة، بالنظر إلى أن تلك الدول لم تلتزم بتعهداتها وفرضت عقوبات غير قانونية على الشعب الإيراني.

كما أشار البيان إلى أن البرلمان هو الذي سيسمح للحكومة بالتراجع عن خطوات خفض الالتزامات النووية، بعد اطلاعه على تقريرها بشأن رفع العقوبات عن القطاعين النفطي والمصرفي.

وطالب البيان برفع كل العقوبات الأميركية بطريقة يمكن التحقق منها.

وقال سفير إيران لدى قطر حميد رضا دهقاني إن الفريق المفاوض في فيينا مخول لإنهاء الخلافات التي تحول دون توقيع اتفاق.

وأكد دهقاني أن المخاوف الغربية من البرنامج النووي لبلاده ما هي إلا ذرائع للتنصل من الالتزام بالاتفاقات السابقة.





اتفاق مدته 30 شهرا

من جهة أخرى، توقع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت اليوم الأحد أن تفضي المباحثات في فيينا بين طهران والقوى الكبرى إلى إحياء الاتفاق بشأن برنامج إيران النووي "قريبا"، محذّرا من أن هذا التفاهم سيكون "أضعف وأقصر" مما كان عليه لدى إبرامه عام 2015.

وقال بينيت -في مستهل الجلسة الأسبوعية لحكومته- إن الاتفاق المحتمل بين الدول العظمى وإيران ستكون مدته عامين ونصف العام، وأن إيران ستحصل مقابل الاتفاق على عشرات مليارات الدولارات، ورفع القيود والعقوبات.

وأضاف أن المال الذي ستحصل عليه إيران جراء الاتفاق "سيصل إلى الإرهاب في المنطقة، وسيعرضنا ودولا أخرى للخطر، كما سيعرّض القوات الأميركية في المنطقة للخطر".

وأكد أن إسرائيل تستعد لليوم التالي في جميع الأحوال، وعلى كافة المستويات، كي تحافظ وتحمي أمن مواطنيها بقوتها الذاتية.

وتُعارض إسرائيل محادثات فيينا الرامية إلى إعادة إحياء الاتفاق الذي تم التفاوض عليه بين طهران والقوى الكبرى الست وأتاح رفع عقوبات كثيرة كانت مفروضة على إيران في مقابل الحد من أنشطتها النوويّة وضمان سلمية برنامجها.