تسيير أول رحلة جوية بين طهران ومطار إيراني جديد أقيم في جزيرة متنازع عليها مع الإمارات

كشف مساعد وزير الطرق الإيراني عن تسيير أول رحلة بين طهران ومطار إيراني جديد أقيم في جزيرة طنب الكبرى المتنازع عليها مع الإمارات.

وقال قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني الأدميرال علي رضا تنكسيري إن المطار الإيراني الجديد في طنب الكبرى سينشط التجارة في المنطقة ويعزز الأمن.

وكانت إيران قد أعلنت قبل أيام عن افتتاح أول مطار رسمي في جزيرة طنب الكبرى المتنازع عليها مع الإمارات.

وذكرت وسائل إعلام إماراتية أن طهران أطلقت على المطار الجديد اسم "مطار الإمام علي".

وتعتبر جزيرة طنب الكبرى إحدى ثلاث جزر (طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وجزيرة أبو موسى تتنازع إيران على ملكيتها مع الإمارات، إذ تطالب الأخيرة إيران بإرجاعها، في حين تؤكد طهران أن ملكيتها للجزر "غير قابلة للنقاش".