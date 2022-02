ذكرت بأخطاء غزو العراق.. روسيا تشكك بالاتهامات الأميركية بشأن أوكرانيا

أعلن ديمتري بوليانسكي النائب الأول للمندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة أن تقييمات المخابرات الأميركية والبريطانية بشأن أوكرانيا لا يمكن الوثوق بها، لأنهم ارتكبوا ما وصفها بالعديد من الأخطاء الفادحة في الفترة التي سبقت الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق.

وقال بوليانسكي في مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز" (SKY NEWS) البريطانية نشرت اليوم الأحد "لا نثق بالمخابرات الأميركية والبريطانية لقد خذلونا.. خذلوا العالم بأسره في أحداث عدة، يكفي أن نتذكر مسألة أسلحة الدمار الشامل في العراق".

"We don't trust the US and British intelligence, they have let us down, the whole world, on many occasions. Enough to remember the weapons of mass destruction in Iraq", says deputy Russian ambassador to the UN, Dmitry Polyanskiy.

