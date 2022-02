جدل في مصر بعد إعلان إثيوبيا بدء توليد الطاقة من سد النهضة

القاهرة- وسط غياب رد فعل حكومي رسمي، باستثناء بيان من سطور قليلة نُشر على صفحة وزارة الخارجية المصرية بعد ساعات من الحدث؛ ثارت حالة من الجدل في مصر بعد إطلاق رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد رسميا عملية إنتاج الكهرباء من سد النهضة الذي تشيده إثيوبيا على نهر النيل، وسط تحفظات من جانب دولتي المصب مصر والسودان.

وقام آبي أحمد مع مسؤولين رفيعي المستوى بجولة في محطة توليد الطاقة، وضغط مجموعة من الأزرار على شاشة إلكترونية، وهي خطوة قال المسؤولون إنها أطلقت عملية الإنتاج، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وعقب ساعات من نهاية الاحتفال الإثيوبي، أصدرت الخارجية المصرية بيانا مقتضبا عبر صفحتها على فيسبوك، قالت فيه إن البدء بشكل أحادي في عملية تشغيل سد النهضة، وذلك بعد سابق الشروع أحاديا في المرحلتين الأولى والثانية من ملء السد، يعد إمعانا من الجانب الإثيوبي في خرق التزاماته بمقتضى اتفاق إعلان المبادئ لسنة 2015، الموقع من قِبَل رئيس الوزراء الإثيوبي.

وتتخوف دولتا المصب (مصر والسودان) من تداعيات السد على أمنهما المائي، في حين تشدد أديس أبابا على أهميته من أجل توليد الكهرباء وتحقيق التنمية لديها.

Today, Africa's largest power plant, the GERD’s first turbine began generating power. This is a good news for our continent & the downstream countries with whom we aspire to work together. As Ethiopia marks the birth of a new era, I congratulate all Ethiopians! pic.twitter.com/KoMEgIcGVk

— Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) February 20, 2022