جدل في مصر بعد إعلان إثيوبيا بدء توليد الطاقة من سد النهضة

القاهرة- وسط غياب رد فعل حكومي رسمي، باستثناء بيان من سطور قليلة نُشر على صفحة وزارة الخارجية المصرية بعد ساعات من الحدث؛ ثارت حالة من الجدل في مصر بعد إطلاق رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد رسميا عملية إنتاج الكهرباء من سد النهضة الذي تشيده إثيوبيا على نهر النيل، وسط تحفظات من جانب دولتي المصب مصر والسودان.

وقام آبي أحمد مع مسؤولين رفيعي المستوى بجولة في محطة توليد الطاقة، وضغط مجموعة من الأزرار على شاشة إلكترونية، وهي خطوة قال المسؤولون إنها أطلقت عملية الإنتاج، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وعقب ساعات من نهاية الاحتفال الإثيوبي، أصدرت الخارجية المصرية بيانا مقتضبا عبر صفحتها على فيسبوك، قالت فيه إن البدء بشكل أحادي في عملية تشغيل سد النهضة، وذلك بعد سابق الشروع أحاديا في المرحلتين الأولى والثانية من ملء السد، يعد إمعانا من الجانب الإثيوبي في خرق التزاماته بمقتضى اتفاق إعلان المبادئ لسنة 2015، الموقع من قِبَل رئيس الوزراء الإثيوبي.

وتتخوف دولتا المصب (مصر والسودان) من تداعيات السد على أمنهما المائي، في حين تشدد أديس أبابا على أهميته من أجل توليد الكهرباء وتحقيق التنمية لديها.

Today, Africa's largest power plant, the GERD’s first turbine began generating power. This is a good news for our continent & the downstream countries with whom we aspire to work together. As Ethiopia marks the birth of a new era, I congratulate all Ethiopians! pic.twitter.com/KoMEgIcGVk — Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) February 20, 2022

Three historic victories,in #Ethiopia despite the great challenges, 1 a victory on the fighting fronts, 2 a victory at the diplomatic level, and then a victory in its national project, #GERD . Congratulations to all of you.#سد_النهضة #اثيوبيا #السودان #مصر pic.twitter.com/A9lJhZZRQM — Musa Sheko.🇪🇹موسى شيخو (@MusaSheiko) February 20, 2022

من تصويري.. #يحدث_الآن التدشين الرسمي للمرحلة الأولى من إنتاج الطاقه الكهربائية من #سد_النهضة

بحضور رئيس وزراء #اثيوبيا آبي أحمد وحكام الاقاليم و وسائل اعلام دولية pic.twitter.com/Hlu96vMZXB — حسن رزاق : Hassen Razag (@HassenRazag) February 20, 2022

تصريحات غير رسمية

وبخلاف بيان الخارجية المقتضب والمتأخر، قال وزير الري المصري الأسبق محمد نصر علام إن بلاده لا تمانع في استخدام السد الإثيوبي لتوليد الكهرباء، لكن مع عدم الإضرار بحصة مصر والسودان من مياه النيل، محذرا من "تعلية" الممر الأوسط، وملء مزيد من المياه خلف السد، حسب قوله.

وفي حديث لقناة "صدى البلد" المحلية، زعم علام وجود سوء تخطيط من قبل الإثيوبيين في توليد الكهرباء وتخزين المياه خلف السد، مشيرا إلى أخطاء فنية في التوربينات، مشيرا إلى أن الملء الأول كان كافيا لتوليد الكهرباء، إلا أن الإثيوبيين أضاعوا عامين كاملين في انتظار توليد الكهرباء.

تشكيك أكاديمي

وقال أستاذ جيولوجيا المياه بجامعة القاهرة عباس شراقي إن إقدام إثيوبيا على بدء توليد الكهرباء من سد النهضة تصرف أحادي جديد يضاف إلى خطوتي التخزين الأول والثاني.

وأضاف شراقي -خلال مداخلة هاتفية مع قناة "صدى البلد" مساء أمس السبت- إن قرار توليد الكهرباء والتخزين الثالث سيصب في صالح مصر من الناحية الفنية، عن طريق تفريغ التخزين الثاني بالكامل، على حد قوله.

وعقب الإعلان الإثيوبي، شكك شراقي في صحة قيام إثيوبيا بإنتاج كهرباء من السد، وقال -في منشور على فيسبوك- إنه رغم الافتتاح الرسمي لم يشاهد أي صورة أو فيديو يؤكد خروج مياه نتيجة التشغيل إلى حوض التجميع والتي يجب أن تظهر على شكل نافورة، حسب وصفه.

جدل مواقع التواصل

وعبر وسم "سد النهضة" تحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى ساحة جدل واسع حول بدء إثيوبيا إنتاج الكهرباء من السد، بين تهنئة الشعب الإثيوبي وغضب من الهدوء الرسمي، ودعوة لعدم الانسياق وراء وسوم مواقع التواصل.

عدد كبير من المصريين عبّر عن غضبه من غياب ردود الفعل الرسمية عن قضية سد النهضة، وغياب التأثير المصري منذ بيان مجلس الأمن الدولي العام الماضي، الأمر الذي سمح لإثيوبيا باستكمال أعمال السد وتهديد الأمن المائي المصري.

وتساءل بعضهم عن جدوى تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التي قال فيها إن مياه النيل خط أحمر، في الوقت الذي بدأت فيه إثيوبيا إنتاج الكهرباء، وتستعد للملء الثالث، في حين اتهم آخرون النظام في مصر بتعمد إخفاء حقيقة الإخفاق في إدارة ملف أزمة سد النهضة عبر اصطناع "ترندات وهمية" عن طريق الإعلام لشغل الرأي العام المصري.

في المقابل، وجّه عدد من رواد مواقع التواصل التهنئة لإثيوبيا على نجاحها في الوصول لهذه المرحلة رغم كل المعوقات، وقلل البعض من المبالغة في التخوف من توليد الكهرباء لأنه أمر متوقع، وهو الهدف الرئيسي من إنشاء السد.

تخيل القهر الذي سيشعر به #سامح_شكري حين يقول له الوزير الاثيوبي العكر الكشر ان القهوة دي تم تسويتها بالطاقة المتولدة من سد النهضة رغم انف سيادتك بعد موافقة رئيسك

ثم يحلف له

صلوا على النبي المختار

#أبوالتاريخ — د . محمد الجوادي (@GwadyM) February 19, 2022

📌أثيوبيا تحتفل بتوليد الكهرباء

من سد النهضة

وفي مصر البيادة داست ألسنة طراطير البرلمان وأمنجية وموالسين إعلامي السامسونج

ولم ينطق منهم أحد أين الخط الأحمر؟أين الخيار العسكري؟

بل أين مصر التاريخ والجغرافيا مما يفعله آبي أحمد رغم الحرب الأهلية والنزاعات؟#سد_النهضة#الجيش_المصرى pic.twitter.com/PB5xmGopgV — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) February 20, 2022

الأكيد المخابرات هي اللي بتوجه "الإعلاميين"وصناع الرأي والتأثير في الرأي العام

والأكيد إن #ابراهيم_عيسي واللي زيه أدوات بيتم استخدامهم لشغل الرأي العام؛ وده طبعا مع تضخيم أي حادثة تافهة أو شاذة ف المجتمع

ليه؟؟ علشان تنسى الموضوعات الرئيسية وخيبة النظام فيها زي #سد_النهضة كده — Ahmed Samir أحمد سمير (@A_SAMIR_1) February 19, 2022

متخليش غضبك من كلام سيئ الذكر إبراهيم عيسى ينسيك المصيبة الأكبر على مصر اليومين اللي فاتوا واللي بيحاولوا يشغلوك عنها : اثيوبيا بدأت إنتاج الكهرباء من سد النهضة. #ابراهيم_عيسي#قاطعوا_قناة_القاهرة_والناس — Osama Gaweesh (@osgaweesh) February 20, 2022

أعلنها آبي أحمد بصراحة : لن نترك مصر والسودان للعطش والجوع !!

ومن يملك المنح يملك أيضاً المنع !!

هكذا هانت مصر وأصبح نيلها اسيراً لما تقرره أثيوبيا فهنيئا لنا ما صرنا اليه ولتسامحنا الأجيال القادمة وبكل أسف أقول : لا نستحق أفضل مما نحن فيه حتى نتغير #سد_النهضة #التغيير_الأن — حسام الغمري (@HossamAlGhamry) February 20, 2022

واهو سد النهضه اتملي ومطلعش في تصدع او عيوب فنية ولا اتهردم لوحده ولا في منطقة زلزال بالعكس الزلزال اتكرر عندنا كتير السنة دي ولا ابي احمد عاوز مصر تضربة علشان يبرر فشله ولا اي حاجه عرفتوا الاعلام بيخدر الشعوب ازاي ويخليها تقبل باللي عاوزاه الانظمة — ℑ'𝔪 ℌ𝔬w𝔞𝔯𝔦 (( سيادته هيئه هواريه )) (@Mo_hard1) February 20, 2022

– صحيح أثيوبيا هتبدأ فإنتاج الكهربا من #سد_النهضة

= متشغلش بالك إنت . . .

خلينا ف #إبراهيم_عيسى و #عروسه_الاسماعيليه 😂 pic.twitter.com/ka4c9aRSUB — صاحب السعادة (@Happiness_owner) February 19, 2022

كمان تريند والنبى ، دا إثيوبيا هتبدأ في توليد الكهرباء من سد النهضة pic.twitter.com/envSBtQLBj — چيفارا المصرى ✪ (@freeeEgyptian) February 19, 2022

ياريت بدل ما تعلموا الناس اللغة الهيروغليفية

علموهم اللغة الاثيوبية

عشان لما نعطش نعرف نقلهم امبوووو#سد_النهضة pic.twitter.com/dZp3tFxpO3 — 🏹☪️soli☪️🏹 (@dancwithwallf11) February 19, 2022

مش فاهم ايه اهمية خبر انه اثيوبيا بدأت انتاج الكهرباء من #سد_النهضة امال هم كانوا بيبنوه ليه ولا احنا مجانين و هرايين على الفاضى و المفروض نبارك لهم و نشكرهم على المياة اللى بتوصل هنا من غير اتفاق لأنه بعد بناء السد الاتفاق القديم راح لحاله و مفيش اتفاق جظيد حتى الان — خد أقولك .. خد (@tarek39279060) February 20, 2022

مع وجود الخطوط الحمراء المصرية والجشع والتعنت والرحلات المكوكية التي وصلت إلى مجلس الأمن وقبله ما يسمى جامعة الدول العربية، وأيضاً مناورات ما سمي كذباً (حماة النيل)، آبي أحمد يقطع الشريط، ويضغط على الزر معلناً بذلك رسمياً عن بدء توليد الكهرباء من #سد_النهضة.

تهانينا لأصحاب الحق🇪🇹 pic.twitter.com/gjPRxFhAHy — Idris M. Sanusi 🇳🇬🇪🇹 (@sanusi90064) February 20, 2022

هذا خبر تاريخي بالنسبة لأثيوبيا و لباحثي المياه والسياسة #أثيوبيا #سد_النهضة https://t.co/yW8nReY6h5 — Anas Alhajji (@anasalhajji) February 20, 2022