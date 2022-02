بعد إعلان إثيوبيا بدء إنتاج الكهرباء من سد النهضة.. مصر ترفض الخطوة وتعتبرها إمعانا في خرق أديس أبابا لالتزاماتها

أعلنت مصر -اليوم الأحد- رفضها إعلان إثيوبيا، بدء تشغيل سد النهضة بشكل أحادي، معتبرة أن ذلك يعد إمعانا من إثيوبيا في خرق التزاماتها بموجب اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015.

جاء ذلك في بيان للخارجية المصرية، تعليقا على إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في وقت سابق الأحد، بدء مشروع توليد الكهرباء على سد النهضة، دون أن يتطرق الرفض المصري لموقفه من توليد الكهرباء.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من أديس أبابا، غير أن الأخيرة تقول عادة إنها لا تستهدف الإضرار بالقاهرة أو الخرطوم اللتين تنتقدان عدم الوصول لاتفاق بشأن ملء وتشغيل السد الإثيوبي رغم مفاوضات منذ نحو عقد بينهم.

ورفض بيان الخارجية البدء الأحادي (لإثيوبيا) في عملية تشغيل سد النهضة، وذلك بعد سابق الشروع أحاديا في المرحلتين الأولى والثانية من ملء السد (في صيف العامين الماضيين).

وأضاف أن مصر تؤكد أن هذه الخطوة تُعد إمعانا من جانب إثيوبيا في خرق التزاماتها بمقتضى اتفاق إعلان المبادئ (المنظم للخلافات بشأن السد) في 2015، الموقع من جانبها.

وفي أول تعليق سوداني، قال مصدر من فريق التفاوض السوداني في مفاوضات ملف سدّ النهضة الإثيوبي للجزيرة، إن أيّ خطوة غير متفق عليها بيد الدول الثلاث (السودان وإثيوبيا ومصر) تتنافى مع روح التعاون، وتتناقض مع اتفاق المبادئ الموقع بينها.

وأوضح المصدر أن التطمينات التي أطلقها رئيس الوزراء الإثيوبي بأن حصة السودان ومصر من المياه لن تتضرر جراء بدء توليد الكهرباء من السد لا تعتبر اتفاقا، وأكد بأن التطمين الأكبر الذي يجب أن تقدمه إثيوبيا هو ضرورة الوصول إلى اتفاق بين الدول الثلاث، بحسب قوله.

وشدد على أن موقف الخرطوم بشأن ملف سد النهضة ثابت، وهو ضرورة الوصول إلى اتفاق بين السودان ومصر وإثيوبيا بشأن ملء وتشغيل السد.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، قد دشن رسميا المرحلة الأولى من إنتاج الطاقة الكهربائية من سد النهضة، بعد 7 أشهر من اكتمال التعبئة الثانية لخزان السد.

وقد تم تشغيل توربين واحد لتوليد الكهرباء بقدرة 350 ميغاواتا من أصل 13 توربينا، يتوقع تشغيلها بشكل كامل خلال العامين المقبلين بقدرة تصل إلى نحو 6 آلاف ميغاوات.

Today, Africa's largest power plant, the GERD’s first turbine began generating power. This is a good news for our continent & the downstream countries with whom we aspire to work together. As Ethiopia marks the birth of a new era, I congratulate all Ethiopians! pic.twitter.com/KoMEgIcGVk

— Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) February 20, 2022