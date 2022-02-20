اجتماع طارئ بالبيت الأبيض ومساع لمنع الحرب.. تقارير استخباراتية أميركية: القوات الروسية تلقت أوامر بغزو أوكرانيا

عقد الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الأحد اجتماعا طارئا لمجلس الأمن القومي، في حين كشفت تقارير الاستخبارات الأميركية عن أن الأوامر صدرت للقوات الروسية بغزو أوكرانيا، وأن الاجتياح سيشمل عدة مدن. وفي حين نفت موسكو هذه المعلومات، اتفق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الروسي فلاديمير بوتين على السعي لوقف إطلاق النار شرقي أوكرانيا.

وقالت وسائل إعلام أميركية إن اجتماع بايدن بمجلس الأمن القومي استمر ساعتين وبحث خطة للتعامل مع التصعيد الروسي على الأرض، في حين أعلن البيت الأبيض تعديلا في جدول الرئيس على أن يتوجه لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في ديلاوير بدل البقاء بواشنطن.

وقبيل اجتماع مجلس الأمن القومي، تحدث وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في مقابلة مع قناة "إيه بي سي" (ABC) عن احتمال كبير لرؤية المعدات العسكرية الروسية تتوجه إلى العاصمة الأوكرانية كييف.

كما نقلت وكالة "بلومبيرغ" (Bloomberg) عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة أبلغت حلفاءها أن أي غزو روسي لأوكرانيا سيستهدف مدنا عدة، وقالت المصادر إن الغزو الروسي قد يستهدف خاركيف في الشمال الشرقي وأوديسا وخيرسون في الجنوب.

ونقلت قناة "سي إن إن" (CNN) عن مسؤول أميركي أن تقييما للاستخبارات يشير إلى أن 75% من القوات التقليدية الروسية في وضعية هجومية ضد أوكرانيا. في حين أفاد مراسل قناة "سي بي إس" (CBS) الأميركية بأن واشنطن لديها معلومات استخبارية بأن القوات الروسية تلقت أوامر بالمضي في غزو أوكرانيا.

كما قالت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي -على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن بألمانيا- إن هناك اعتقادا بأن الرئيس الروسي أمر فعلا ببدء هجوم واسع على أوكرانيا.

وتحدثت هاريس عن احتمال اندلاع حرب في أوروبا، مشيرة إلى أن العقوبات التي حددتها الولايات المتحدة وحلفاؤها تهدف لردع روسيا، وأكدت أنها ستكون الأكبر والأقسى، وتستهدف شركات مالية وأفرادا روسا.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" (The Washington Post) كشفت عن أن النقاشات داخل إدارة الرئيس جو بايدن ستتناول معلومات استخباراتية تشير إلى إعطاء الرئيس الروسي الأمر ببدء هجوم واسع النطاق على أوكرانيا.

بلينكن يتحدث خلال مؤتمر ميونخ للأمن (غيتي)

الغزو والعقوبات

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم الأحد إن جميع المؤشرات تدل على أن روسيا على أعتاب غزو أوكرانيا.

وخلال مقابلة مع شبكة "سي إن إن" (CNN)، أكد بلينكن استعداد الرئيس جو بايدن للتحدث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في أي وقت وبأي طريقة لمنع الحرب، مشيرا أيضا إلى استعداده شخصيا للقاء نظيره الروسي سيرغي لافروف الأسبوع المقبل في أوروبا في حال لم يحدث الاجتياح الروسي لأوكرانيا.

كما أعلن أن الولايات المتحدة وشركاءها أعدوا حزمة ضخمة من العقوبات ستفرض على روسيا إذا غزت أوكرانيا، معبرا عن قلقه من تمديد المناورات الروسية البيلاروسية.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قال إنه مقتنع بأن روسيا ستهاجم أوكرانيا.

ومن المقرر أن يجري اتصال اليوم بين بايدن ونظيره الفرنسي ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز لمناقشة تطورات الأزمة الأوكرانية، وفق ما قاله الإليزيه.





روسيا تنفي معلومات الاستخبارات

وقالت الرئاسة الروسية (الكرملين) اليوم الأحد إن تكرار الغرب الحديث عن مواعيد لغزو روسي لأوكرانيا استفزاز يزيد حدة التصعيد، وقد يؤدي إلى عواقب مدمرة، حسب تعبيره.

وأضاف الكرملين أن على الشركاء الغربيين أن يعرفوا أن روسيا هي آخر دولة ترغب في نطق كلمة حرب، محذرا من أن تصاعد التوتر في إقليم دونباس (شرقي أوكرانيا) وصل إلى الحد الأقصى، وأن أي شرارة أو استفزاز بسيط مخطط له هناك يمكن أن يؤدي إلى عواقب لا يمكن إصلاحها.

ودعت الرئاسة الروسية الغرب للاحتكام إلى العقل، واستنكرت عدم إصداره أي بيان يدعو كييف لضبط النفس.

وقال ديمتري بوليانسكي النائب الأول لممثل روسيا الدائم بالأمم المتحدة إن تقييمات المخابرات الأميركية والبريطانية بشأن أوكرانيا لا يمكن الوثوق بها، مضيفا أنه سبق أن ارتكبت العديد من الأخطاء في العراق، وفق تعبيره.

وأضاف بوليانسكي أنه لا يمكن لأحد أن يملي على روسيا متى أو أين تنفذ تدريباتها العسكرية.

وقال السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف إنه لا يوجد غزو روسي لأوكرانيا، وإن القوات الروسية موجودة داخل أراضي روسيا، ولا تشكل تهديدا لأحد.

وأضاف أنطونوف أن مقاطعتي لوغانسك ودونيتسك في إقليم دونباس جزء من أوكرانيا، وأن بلاده لا تحاول انتزاع أراضي دول أخرى.

الاتصال الجديد بين ماكرون وبوتين يأتي بعد لقاء جمعهما قبل أيام في موسكو (رويترز)

سعي للتهدئة

وعلى صعيد المساعي الدبلوماسية لاحتواء الأزمة، قال الإليزيه إن الرئيسين الفرنسي والروسي اتفقا اليوم الأحد على محاولة التوصل لوقف إطلاق النار بين القوات الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا في إقليم دونباس (شرقي أوكرانيا)، وأعربا عن قلقهما من التصعيد العسكري بالإقليم.

وأضاف الإليزيه أن بوتين أكد لماكرون مجددا نيته سحب القوات الروسية من بيلاروسيا.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول فرنسي أن الرئيسين الفرنسي والروسي اتفقا على عقد محادثات لمجموعة الاتصال الثلاثية بشأن أوكرانيا غدا الاثنين.

وقال الكرملين إن الرئيسين بحثا مطولا خلال اتصال هاتفي الوضع حول أوكرانيا والضمانات الأمنية القانونية طويلة الأمد، واعترفا بأهمية البحث عن حل دبلوماسي للنزاع في إقليم دونباس في إطار رباعية نورماندي.

وأضاف أن بوتين شدد على ضرورة أن يتعامل حلف شمال الأطلسي (ناتو) وواشنطن بجدية مع مطالب روسيا بشأن تلك الضمانات الأمنية التي تريدها موسكو، وفي مقدمتها عدم تمدد الحلف شرقا باتجاه حدودها عبر ضم أوكرانيا.

وقالت الرئاسة الروسية إن أوكرانيا ترفض الالتزام باتفاقيات مينسك، وأضافت أن بوتين لفت انتباه ماكرون إلى أن إمداد الناتو لأوكرانيا بالسلاح يدفعها لحل أزمة دونباس عسكريا.

وأفاد مراسل الجزيرة في موسكو بأن وزير الخارجية الروسي سيزور العاصمة الفرنسية باريس الأسبوع المقبل، ومن المقرر أن يجري لافروف اليوم اتصالا هاتفيا مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان.

ومن المقرر أن تعقد منظمة الأمن والتعاون في أوروبا غدا الاثنين اجتماعا استثنائيا لمناقشة الاجراءات التي يجب اتخاذها إزاء الأزمة الأوكرانية.

جونسون قال إن المعلومات الاستخباراتية تظهر أن روسيا تعتزم خلال الغزو المحتمل تطويق العاصمة الأوكرانية (رويترز)

أكبر حرب في أوروبا

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن روسيا تخطط لأكبر حرب في أوروبا منذ عام 1945، ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتراجع عن عمل عسكري محتمل ضد أوكرانيا.

وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية، قال جونسون إن الأدلة تشير إلى أن بوتين يخطط لحربه الكبرى في أوروبا.

وأضاف أن المعلومات الاستخباراتية تظهر أن روسيا تعتزم شن غزو سيطوق العاصمة الأوكرانية كييف، وأن الخطة لتنفيذ ذلك بدأت بالفعل في بعض النواحي.

وطالب رئيس الوزراء البريطاني بلائحة عقوبات بعيدة المدى على روسيا تتجاوز ما تم اقتراحه من قبل، مشيرا إلى أن لندن وواشنطن ستوقفان الشركات الروسية عن التعامل بالجنيه الإسترليني والدولار الأميركي.

وفي السياق، قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس إن أي غزو لأوكرانيا سيكبد روسيا تكاليف باهظة.





التصدي لروسيا والصين

وفي إطار المواقف الدولية من الحشد العسكري الروسي حول أوكرانيا، قال مسؤول السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن روسيا تحاول إعادة تعريف منظومة الأمن الأوروبية.

وخلال كلمة أمام مؤتمر ميونخ للأمن، دعا بوريل إلى ضرورة التصدي للسياسة الروسية والصينية الرامية لاستعادة أمجاد الماضي، وفق تعبيره.

وتوعد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال روسيا بعقوبات قاسية وعاجلة في حال غزت أوكرانيا.

وفي أنقرة، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن إن العقوبات الغربية على روسيا فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية غير مجدية وتؤدي فقط إلى إرجاء المشاكل.





مطلب أوكراني

في تطور آخر، قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إن الوقت قد حان لكي يفرض الغرب على الأقل جزءا من العقوبات التي أعدها ضد روسيا.

كما قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف إن هدف روسيا ليس أوكرانيا فقط بل إخافة العالم.

وكان الرئيس الأوكراني قال أمس في ميونخ إن على الغرب أن يفرض من الآن العقوبات التي يلوّح بها ضد روسيا، لأن فرضها بعد الغزو الروسي المفترض لبلاده لن يجدي نفعا.