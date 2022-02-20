الفرنسية: زيارة الرئيس الإيراني للدوحة ستبني على زيارة وزير خارجية قطر والاتصالات لإحياء الاتفاق النووي

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر دبلوماسية أن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قام بزيارة غير معلنة لإيران، بعد زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لواشنطن نهاية الشهر الماضي.

وأضافت الوكالة أن زيارة وزير خارجية قطر غير المعلنة لإيران تضمنت مباحثات مع الرئيس الإيراني ووزير الخارجية.

وذكرت أن زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي للدوحة غدا الاثنين ستبني على زيارة وزير خارجية قطر والاتصالات لإحياء الاتفاق النووي.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء بأن الرئيس الإيراني سيقوم بزيارة إلى الدوحة غدا الاثنين، تلبية لدعوة رسمية من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وقالت الوكالة إن الزيارة ستشهد توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم، كما سيلتقي خلالها رئيسي الإيرانيين المقيمين في قطر ورجال أعمال قطريين وإيرانيين.

وفي اليوم الثاني من زيارته، سيحضر رئيسي القمة السادسة للدول المصدرة للغاز، ويلقي كلمة فيها.

ويحضر القمة قادة وكبار مسؤولي الدول المنتجة للغاز الفائق، وسيلتقي الرئيس الإيراني عددا منهم على هامش الاجتماع.

وسيرافق الرئيس الإيراني خلال زيارته إلى قطر كل من وزراء الخارجية والنفط والثقافة والتراث والسياحة ورئيس مكتب الديوان الرئاسي.