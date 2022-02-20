الثالثة من نوعها في 6 سنوات.. أردوغان في جولة أفريقية تشمل 3 دول

يبدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد جولة أفريقية تشمل الكونغو الديمقراطية والسنغال وغينيا بيساو، وتستمر جولة أردوغان إلى الأربعاء المقبل، وذلك في ظل تركيز أنقرة في السنين الأخيرة على تطوير علاقاتها مع الدول الأفريقية، إذ قام أردوغان بالعديد من الجولات في دول القارة في السنوات القليلة الماضية.

ومن المقرر أن يبحث أردوغان مع المسؤولين في الدول الأفريقية الثلاث العلاقات الثنائية بجميع جوانبها، وفرص تطوير التعاون الثنائي في المجالات كافة.

وخلال زيارته العاصمة السنغالية دكار (غدا الاثنين وبعد غد الثلاثاء)، سيحضر أردوغان مع نظيره السنغالي ماكي سال ورؤساء دول أخرى حفل افتتاح ملعب دكار الأولمبي، الذي يتسع لـ50 ألف متفرج، والذي تولت شركة تركية أعمال إنشائه.

وذكرت وكالة الأناضول أنه من المخطط أن يعقد الرئيس التركي اجتماعات ثنائية مع قادة الدول المشاركة في حفل الافتتاح، كما سيفتتح أردوغان المبنى الجديد للسفارة التركية في دكار.

وستكون زيارة الرئيس أردوغان إلى غينيا بيساو (في يومي 22 و23 من الشهر الحالي) هي الأولى من نوعها للرئيس التركي.

جولات سابقة

وكان الرئيس أردوغان قد قام بجولة أفريقية في مارس/آذار 2018، شملت موريتانيا والجزائر ومالي والسنغال، وقبلها قام بجولة في مارس/آذار 2016 شملت كلا من ساحل العاج وغانا ونيجيريا وغينيا، وفي عام 2015 زار الرئيس التركي كلا من إثيوبيا، وجيبوتي، والصومال.

وأشارت وكالة الأناضول -في تقرير لها- إلى أن العلاقات التركية الأفريقية اكتسبت زخما جديدا اعتبارا من 2003، وهو العام الذي أطلق فيه الرئيس التركي أردوغان سياسة أفريقيا الإستراتيجية، وأصبحت تركيا عضوا مراقبا في الاتحاد الأفريقي عام 2005، ثم شريكا إستراتيجيا عام 2008.

واستضافت مدينة إسطنبول، بين 16 و18 ديسمبر/كانون الأول 2021، القمة الثالثة للشراكة التركية الأفريقية التي عقدت أول أعمالها في إسطنبول أيضا عام 2008، وقمتها الثانية في مالابو، عاصمة غينيا الاستوائية، في عام 2014.