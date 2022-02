إثيوبيا تعلن بدء توليد الكهرباء من سد النهضة وآبي أحمد يتعهد بعدم الإضرار بمصر والسودان

دشن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد رسميا اليوم الأحد المرحلة الأولى من إنتاج الطاقة الكهربائية من سد النهضة على النيل الأزرق، وذلك بعد 7 أشهر من اكتمال الملء الثاني لخزان السد.

وقام آبي برفقة مسؤولين رفيعي المستوى بجولة في محطة توليد الطاقة وضغط مجموعة من الأزرار على شاشة إلكترونية، وهنأ خلال حفل التدشين الشعب الإثيوبي على "ميلاد عهد جديد" من التنمية في البلاد.

وأضاف أن المياه ستتدفق إلى السودان ومصر، لأن علاقة إثيوبيا أخوية مع الشعبين ولن يلحق بهما أي ضرر.

ومضى قائلا "سنوفر الطاقة لـ60% من السكان الذين لم يروا مصباحا من قبل، وكذلك سنوفر الراحة لأمهاتنا اللائي يحملن الحطب من أجل توفير الطاقة".

Today, Africa's largest power plant, the GERD’s first turbine began generating power. This is a good news for our continent & the downstream countries with whom we aspire to work together. As Ethiopia marks the birth of a new era, I congratulate all Ethiopians! pic.twitter.com/KoMEgIcGVk

— Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) February 20, 2022