إثيوبيا تعلن بدء توليد الكهرباء من سد النهضة وآبي أحمد يتعهد بعدم الإضرار بمصر والسودان

دشن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد رسميا اليوم الأحد المرحلة الأولى من إنتاج الطاقة الكهربائية من سد النهضة على النيل الأزرق، وذلك بعد 7 أشهر من اكتمال الملء الثاني لخزان السد.

وقام آبي برفقة مسؤولين رفيعي المستوى بجولة في محطة توليد الطاقة وضغط مجموعة من الأزرار على شاشة إلكترونية، وهنأ خلال حفل التدشين الشعب الإثيوبي على "ميلاد عهد جديد" من التنمية في البلاد.

وأضاف أن المياه ستتدفق إلى السودان ومصر، لأن علاقة إثيوبيا أخوية مع الشعبين ولن يلحق بهما أي ضرر.

ومضى قائلا "سنوفر الطاقة لـ60% من السكان الذين لم يروا مصباحا من قبل، وكذلك سنوفر الراحة لأمهاتنا اللائي يحملن الحطب من أجل توفير الطاقة".

Today, Africa's largest power plant, the GERD’s first turbine began generating power. This is a good news for our continent & the downstream countries with whom we aspire to work together. As Ethiopia marks the birth of a new era, I congratulate all Ethiopians! pic.twitter.com/KoMEgIcGVk — Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) February 20, 2022

ووفقا لمراسل الجزيرة فقد تم تشغيل توربينين لتوليد الكهرباء يعمل كل واحد منهما بقدرة 350 ميغاوات، وذلك من أصل 13 توربينا.

وأضاف المراسل أن السلطات الإثيوبية تتوقع تشغيل التوربينات بشكل كامل خلال العامين القادمين بقدرة تصل إلى نحو 6 آلاف ميغاوات.

وفي 2011 أطلقت إثيوبيا المشروع الذي تقدر قيمته بنحو 4 مليارات دولار ويهدف إلى بناء أكبر سد لإنتاج الطاقة الكهرمائية في أفريقيا، إلا أنه يثير توترات إقليمية خصوصا مع مصر التي تعتمد على نهر النيل لتوفير حوالي 90% من حاجاتها من مياه الري والشرب.

ويقع سد النهضة على النيل الأزرق في منطقة "بني شنقول-قمز" على بعد نحو 30 كيلومترا من الحدود مع السودان. ويبلغ طوله 1.8 كيلومتر وارتفاعه 145 مترا.

ويلتقي النيل الأزرق الذي ينبع من إثيوبيا النيل الأبيض في الخرطوم ليشكلا معا نهر النيل الذي يعبر السودان ومصر ويصب في البحر المتوسط.

وبالنسبة إلى مصر التي تعتمد على نهر النيل لتوفير حوالي 97% من حاجاتها من مياه الري والشرب، فإن السد يشكل تهديدا وجوديا.

من ناحيته يأمل السودان في أن يسهم المشروع في ضبط الفيضانات السنوية، لكن يخشى أن تُلحق أضرار بسدوده في غياب اتفاق حول تشغيل سد النهضة.

ولم تتوصل محادثات أجريت برعاية الاتحاد الأفريقي لاتفاق ثلاثي حول ملء السد وتشغيله. وطالبت القاهرة والخرطوم بأن تتوقف أديس أبابا عن ملء خزان السد إلى حين التوصل لاتفاق.