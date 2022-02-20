أمير قطر والرئيس الجزائري يبحثان في الدوحة ملفات إقليمية ويشهدان توقيع اتفاقيات لتعزيز التعاون

اختتمت في العاصمة القطرية الدوحة المباحثات الثنائية بين أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وذلك بتوقيع عدد من الاتفاقيات لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والتعليم والسكن والعدل.

وتصدر جدول المباحثات تنسيق المواقف بشأن ملفات إقليمية ودولية، بينها القضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا والقمة العربية المرتقب أن تستضيفها الجزائر في وقت لاحق هذا العام.

كما استحوذت إمدادات الطاقة العالمية على جانب مهم من النقاشات.

وتسبق القمة القطرية الجزائرية قمة عالمية لكبار مصدري الغاز، تستضيفها الدوحة، ويشارك فيها عدد من رؤساء وقادة الدول الكبرى المصدرة للغاز.

وقال الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إن دولة قطر تعتز بعلاقاتها الأخوية مع الأشقاء في الجزائر، مضيفا -في تغريدة على تويتر- أنه يعمل مع الرئيس الجزائري على رفع مستوى التعاون المشترك، بما يلبي طموحات الشعبين الشقيقين.

نعتز في قطر بعلاقاتنا الأخوية مع الأشقاء في الجزائر، وأعمل مع أخي فخامة الرئيس @TebbouneAmadjid على رفع مستوى التعاون المشترك بما يلبي طموحات الشعبين الشقيقين. كما ناقشنا اليوم العمل العربي المشترك وسبل تعزيزه وتفعيله في مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة والأمة العربية. — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) February 20, 2022

وشهد الديوان الأميري ظهر اليوم التوقيع على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجنائية بين حكومتي البلدين، ومذكرة تفاهم بشأن إقامة المشاورات السياسية والتنسيق بين وزارتي الخارجية بالبلدين، ومذكرة تفاهم في مجالات التنمية الاجتماعية والأسرة بين الحكومتين.

كما تم التوقيع على البرنامج التنفيذي الثاني في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجي لاتفاق التعاون التربوي والعلمي بين حكومتي البلدين للأعوام الدراسية بين 2022 و2025.