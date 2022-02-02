نعاه رئيس الوزراء.. الموت يغيب الخبير القانوني العراقي طارق حرب

توفي صباح اليوم الأربعاء الخبير القانوني العراقي طارق حرب إثر نوبة قلبية عن عمر 77 عاما.

يذكر أن طارق حرب هو كاتب ومحام، ولد في بغداد عام 1945، وحصل على شهادة البكالوريوس في القانون من الجامعة المستنصرية عام 1975، وشهادة الماجستير في القانون من جامعة بغداد عام 1980، ودبلوم القانون العام من جامعة الإسكندرية في مصر.

عمل حرب رئيسا لتحرير جريدة البرلمان، ورئيسا لجمعية الثقافة القانونية العراقية، وعمل مدرسا لمادة القانون في عدد من الكليات والمعاهد، وله العديد من المؤلفات.

ونعى زياد طارق حرب والده بالقول "انتقل إلى رحمة الله والدي المحامي والخبير طارق حرب، وسيتم تشييعه في مدينة الكاظمية".

وعرف حرب بآرائه وتحليلاته القانونية والسياسية، وكان كثير الظهور في القنوات التلفزيونية والمواقع الإعلامية.

برحيل الأستاذ والصديق الخبير القانوني طارق حرب فقد العراق قامة قانونية عالية، وصوتاً جريئاً في الحق، وشخصية اجتماعية محبوبة وصادقة، وبصمة بغدادية راسخة.

تعازينا الحارة لأسرة الفقيد الكبير وزملائه ومحبيه ولكل أبناء شعبنا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. — Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) February 2, 2022

تفاعل واسع

وتفاعل آلاف العراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر رحيل حرب، مستذكرين نشاطه وتحليلاته في السياسة وتطبيقات القانون، وأحاديثه اليومية عبر وسائل الإعلام.

وكان أبرز المتفاعلين رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الذي نعاه بتغريدة على تويتر قال فيها "برحيل الأستاذ والصديق الخبير القانوني طارق حرب فقد العراق قامة قانونية عالية، وصوتا جريئا في الحق، وشخصية اجتماعية محبوبة وصادقة، وبصمة بغدادية راسخة. تعازينا الحارة لأسرة الفقيد الكبير وزملائه ومحبيه ولكل أبناء شعبنا. ولا حول ولا قوة إلا بالله".

النائب الأول لرئيس مجلس النواب السيد حاكم الزاملي يُعزي بوفاة الخبير القانوني طارق حرب pic.twitter.com/f79SFSoKzw — النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي (@hakem_alzamily1) February 2, 2022

كما نعاه حاكم الزاملي النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي بتغريدة على تويتر.

رحيل الخيير طارق حرب خسارة كبيرة ، تعازينا الحارة لعائلته وجميع محبيه

انا لله وانا اليه راجعون pic.twitter.com/bAtitu3IeF — Srwa Abdulwahid. سروه عبدالواحد (@srwa_qadir) February 2, 2022

ونعته النائبة السابقة في البرلمان سروة عبد الواحد قائلة "رحيل الخيير طارق حرب خسارة كبيرة، تعازينا الحارة لعائلته وجميع محبيه".

تجدر الإشارة إلى أن طارق حرب كانت استضافته قناة الجزيرة وموقع الجزيرة نت مرات عدة محللا في العديد من القضايا والأحداث التي جرت في العراق خلال الأعوام الأخيرة.