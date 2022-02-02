رغم عنف جنود الجيش الإسرائيلي وتهديداتهم، كان قسم من البدو يعودون إلى أراضيهم بعد طردهم منها، فإنهم ووجهوا بإطلاق النار وفرض الغرامات والاعتقالات، بحسب إفادات مشفوعة بالقسم قدمها عدد من الأهالي الذين عايشوا خطة التهجير

القدس المحتلة- في الوقت الذي تواصل السلطات الإسرائيلية عمليات التجريف والتحريش لأراضي البلدات العربية، مسلوبة الاعتراف، في النقب، لدفع سكانها على الهجرة القسرية، كشف النقاب عن خطة عسكرية وُضعت في خمسينيات القرن الماضي للسيطرة على الأراضي وتهجير البدو الفلسطينيين بقوة السلاح.

ويتعرض النقب البالغ مساحته قرابة 12 ألف كيلومتر، منذ نكبة فلسطين (1948)، للتهويد والاستيطان ومصادرة الأراضي، وتهجير جهات إسرائيلية مختلفة أبرزها: "دائرة أراضي إسرائيل"، و"الصندوق القومي اليهودي"، بإسناد واضح من الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة.

وخلال النكبة هجّرت العصابات اليهودية أكثر من 80% من سكان النقب البالغ عددهم حينها قرابة 100 ألف نسمة، حيث لم يبقَ منهم إلا قرابة 10 آلاف فقط، تم تجميعهم في منطقة تُعرف بـ"السياج"، بعد ترحيلهم.

ورغم سياسات الطرد والتهجير، أصبح عدد من تبقى في النقب بعد 74 عاما على احتلاله، أكثر من 300 ألف نسمة، يعيشون على مساحة لا تتعدى 3% من مساحة النقب الكلية.

تجريف أراضي قرية الأطرش بالنقب تمهيدا لتحويلها إلى أحراش بعد دفع سكانها إلى الرحيل (الجزيرة)

نقل وتهجير بالقوة

وكشفت صحيفة "هآرتس" عن خطة الحكومة الإسرائيلية لتهجير بدو النقب ووضع اليد على أراضيهم، وذلك عبر عملية عسكرية عام 1951 تمت بموافقة رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي آنذاك، يغائيل يادين.

وكُشف عن الوثائق التاريخية لتهجير بدو النقب من خلال دراسة أعدها المحاضر في قسم التاريخ بجامعة تل أبيب، غادي إلغازي، وذلك في سياق مداولات المحاكم الإسرائيلية في دعاوى ملكية للأراضي حرّكها أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف، والتي هدمتها السلطات الإسرائيلية في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، للمرة الـ197 على التوالي منذ عام 2000.

وأظهرت الوثائق أن الخطة التي بدأ تنفيذها في نوفمبر/تشرين الثاني 1951، وقادها الضابط موشيه ديان الذي كان قائدا للمنطقة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي، هدفت إلى سلخ وعزل البدو بالقوة عن أراضيهم.

وجاء في مراسلات ديان للقيادة العسكرية والسياسية الإسرائيلية في حينه، أنه "في حال لم يتم نقل البدو طواعية من أراضيهم، فإن الجيش الإسرائيلي سيضطر إلى نقلهم بقوة السلاح".

وكتب ديان في إحدى الرسائل أن "نقل البدو إلى مناطق جديدة سيلغي حقهم كأصحاب الأرض وسيتحولون إلى مستأجرين للأراضي من الحكومة".





مقاومة الطرد ورفضه

واستشهد إلغازي في دراسته برسالة بعثها ديان إلى هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، في 25 سبتمبر/أيلول عام 1951. كتب فيها أنه "بالإمكان الآن نقل معظم البدو الموجودين قرب كيبوتس شوفال إلى أراض جنوبي شارع الخليل بئر السبع، وبذلك، سيتم وضع اليد على 60 ألف دونم كي نزرعها ونقيم بلدات، وبعد هذا النقل لن يكون هناك بدو شمالي الشارع".

وتبيّن الدراسة كيفية سير العملية العسكرية، وذلك من خلال بعض قصاصات الورق التي تبادلها فيما بينهم بعض ضباط الحكم العسكري الذين نفّذوا الخطة، حيث كانوا على دراية أن الحديث يدور عن عملية عسكرية غير قانونية، وسلموا بدو النقب أوامر خطية تطالبهم بالانتقال إلى مكان آخر.

وفي الدراسة التي قدمت للمحكمة، سُمح للباحث بالاطلاع على مراسلات الحكم العسكرية الممتدة على 1037 صفحة، ومنها تقرير أعده القائم بأعمال حاكم النقب العسكري، موشيه بار أون، حول رفض البدو الانتقال من أراضيهم.

وقال في تقريره "تلقينا أوامر من قائد المنطقة الجنوبية – بالإشارة إلى ديان- بممارسة ضغوط على القبائل البدوية من أجل الانتقال الطوعي، وإلا سيضطر الجيش إلى نقلهم".

حرمان سكان القرى غير المعترف بها من الحكومة الإسرائيلية من مقومات الحياة، لدفعهم إلى الهجرة (الجزيرة)

ضغوط اقتصادية

وأكد إلغازي الذي اعتمد في دراسته على أرشيفات وزارة الأمن الإسرائيلية، أن الحقائق والإفادات والوثائق بشأن الخطة العسكرية تفيد بأن السكان البدو عارضوها، وتصدّوا لها، وأصروا على البقاء في أراضيهم والتمسك بها رغم تهديدات وعنف جنود الجيش الإسرائيلي الذي قال في تقاريره إن البدو انتقلوا "طواعية".

وعلى الرغم من الكشف عن بعض الوثائق والمستندات بشأن الخطة العسكرية، فإن الرقابة الإسرائيلية ما زالت تفرض التعتيم الكلي على تفاصيل الضغوط التي مورست لإرغام البدو على الانتقال من أراضيهم، حيث تم إيقاف تزويدهم بالطعام لشهرين.

واستخدم الإسرائيليون الضغط الاقتصادي، حيث منع الحكم العسكري البدو من زراعة الأراضي لأشهر طويلة لإجبارهم على الانتقال، بحسب قصاصة ورق كتبها مستشار رئيس الحكومة لشؤون العرب، يهوشع فولمان.

وجاء في رسالة للحاكم العسكري للنقب في حينه، ميخائيل هنغبي، إن "النقل تم بواسطة الإقناع والضغط الاقتصادي، ولذلك كان من الضروري التصرف والتنفيذ بحذر لتجنب التورط بمشاكل قانونية".

صياح الطوري (وسط) شيخ قرية العراقيب التي هدمتها إسرائيل 197 مرة (الجزيرة)

محاولات استرداد

ومنذ منتصف السبعينيات، قدّم أهالي النقب عشرات الدعاوى القضائية لإثبات ملكية أراضيهم، لكن المحاكم الإسرائيلية رفضتها وأقرت بأن مئات آلاف الدونمات مصنفة على أنها "أراضي دولة". وتسعى الحكومة الإسرائيلية في هذه المرحلة لوضع اليد على 800 ألف دونم تعود لـ35 قرية مسلوبة الاعتراف.

وتراهن النيابة الإسرائيلية على كسب الدعوى التي حركها أهالي العراقيب، ووصف هذا الجهد إسرائيليا بـ"إستراتيجية قومية"، لإنهاء مطالب ملكية البدو للأراضي في النقب، علما أن البدو عاشوا فوق هذه الأراضي منذ مئات السنين وقبل قيام إسرائيل.

ويسعى بدو النقب لاسترجاع قسم من أراضيهم المصادرة بعد النكبة، حيث سيطرت إسرائيل على 247 ألف دونم تحت ذرائع "أمنية وتطويرية"، لكنها لم تستخدم حتى الآن سوى 66 ألف دونم منها بعد نقلها الأراضي المصادرة إلى "ملكية الدولة" بذريعة أن أصحابها "غادروا أراضيهم خلال حرب 1948، ولم يعودوا إليها".

وتكشفت شهادات البدو المشفوعة بالقسم، والتي قُدّمت للمحكمة، أنه تم طرد السكان من أراضيهم بالقوة وإجبارهم على الانتقال لمناطق أخرى، وهو ما أثبتته الوثائق والمستندات الإسرائيلية بشأن خطة تهجير البدو ومصادرة أراضيهم. بعد أن كانوا يزرعون أراضيهم بالحنطة والشعير والذرة، ويعتمدون على تربية المواشي والجِمال والخيول التي كانت ترعى في أراضيهم، واعتادوا على بيع محاصيلهم ومنتجاتهم في سوق بئر السبع.

ورغم عنف جنود الجيش الإسرائيلي وتهديداتهم، كان قسم من البدو يعودون إلى أراضيهم بعد طردهم منها، لكن "عندها كان الجنود يطلقون النار عليهم أو يعتقلونهم ويفرضون غرامات عليهم" بحسب إفادة قدمها للمحكمة الشيخ عبد حسين أبو سكوت، قائلا إن "الجنود هددونا إذا عدنا بحرق منازلنا أو طردنا إلى الأردن".

وفي شهادته، وصف الشيخ حسين إبراهيم الطوري (80 عاما)، تلك الأحداث قائلا "أتذكر أن الجيش أمر عائلتي بمغادرة العراقيب والانتقال شمالا. وتم اعتقال العديد من الرجال الذين عارضوا الطرد".

وأضاف الطوري: "قيل لنا إن المنطقة صودرت لعدة أشهر لأغراض عسكرية، وتم اعتقالنا جميعا.. كنا ندخل أراضينا ويأخذنا الجيش ليوم أو اثنين وبعد ذلك يطلقون سراحنا".