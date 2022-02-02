المزيد من الهجمات "محتمل جدا".. بريطانيا تحذر رعاياها في الإمارات وواشنطن تدعم أبوظبي بسلاح نوعي

وجهت بريطانيا تحذيرات لرعاياها في الإمارات لتوخي الحيطة بسبب ما سمته تصاعد التهديدات والمخاطر من شن الحوثيين مزيدا من الهجمات، في وقت أعلنت فيه واشنطن دعم أبوظبي بعتاد عسكري إستراتيجي.

وفي بيان لها، دعت الخارجية البريطانية مواطنيها بالإمارات إلى اليقظة ومتابعة وسائل الإعلام المحلية والتقيد بتوجيهات السلطات الإماراتية.

وحذر البيان من أن احتمالات استهداف المصالح الغربية في الإمارات تتصاعد، بما في ذلك استهداف الرعايا البريطانيين.

3 هجمات

وتعرّضت الإمارات الشهر الماضي لـ 3 هجمات بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة شنها الحوثيون، بينها هجوم تم إحباطه على قاعدة تستضيف قوات أميركية.

وفي الهجوم الأول في 17 يناير/كانون الثاني، قتل 3 أشخاص بطائرات مسيرة وصواريخ استهدفت أبوظبي. وكان ذلك أول هجوم سقط فيه ضحايا على أراضي الإمارات وأكد الحوثيون مسؤوليتهم عنه.

وبعده بأسبوع، نجحت الإمارات في اعتراض وتدمير صاروخين، بمساعدة القوات الأميركية المتمركزة في قاعدة الظفرة الجوية قرب أبوظبي، قبل أن تعترض وتدمّر صاروخا في هجوم ثالث وقع الاثنين الماضي.

وتشارك الإمارات في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن دعما للحكومة الشرعية ضد الحوثيين.





دعم أميركي

وفي السياق، قرّرت الولايات المتحدة إرسال طائرات مقاتلة ومدمّرة تحمل صواريخ موجّهة إلى الإمارات لمساعدتها في التصدي لهجمات الحوثيين.

وجاء الإعلان في بيان صادر عن البعثة الأميركية بالإمارات اليوم، بعد اتصال هاتفي جرى الثلاثاء بين وزير الدفاع لويد أوستن وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وقال بيان البعثة الأميركية إنّ الوزير وولي عهد أبوظبي بحثا في "مجموعة من الإجراءات التي تتخذها وزارة الدفاع لدعم الإمارات العربية المتحدة".

ويشمل ذلك "إرسال المدمّرة حاملة الصواريخ الموجهة للبحرية الأميركية (يو إس إس كول) للتعاون مع البحرية الإماراتية قبل التوقف في ميناء في أبوظبي" من دون أن يوضح البيان تاريخ تحرّك المدمّرة.

كما أبلغ أوستن بن زايد "قراره نشر طائرات مقاتلة من الجيل الخامس لمساعدة الإمارات في مواجهة التهديد الحالي" كما يشمل التعاون "الاستمرار في تقديم معلومات استخباراتية للإنذار المبكر، والتعاون في مجال الدفاع الجوي".