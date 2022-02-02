وزارة الصحة ذكرت أن إجمالي الوفيات جراء كورونا ارتفع في العراق لأكثر من 24 ألفا، وأن إجمالي الإصابات فاق المليونين.

حدّد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر شرط الالتزام بإجراءات الوقاية الصحية لاستمرار إقامة صلاة الجمعة، محذرا القائمين على الصلاة من عدم الالتزام بالتوصيات لتجنب تفشي فيروس كورونا، الذي سجل تزايدا في العراق.

وذكر بيان صدر عن مكتب الصدر -نشره صالح محمد العراقي المعروف بصفة "وزير الصدر" عبر حسابه على تويتر- أنه "بحسب متابعتي لصلاة الجمعة في عراقنا الحبيب، فإنه لا يوجد فيها التزام وقائي وصحي من تباعد وتعفير وكمامات وما إلى غير ذلك على الرغم من أننا وجهنا بذلك مرارا وتكرارا وشددنا على ذلك حفاظا على سلامتكم وسمعتكم".

pic.twitter.com/GSZ9OZPsYA — صالح محمد العراقي – وزير القائد (@salih_m_iraqi) February 1, 2022

وأضاف بيان الصدر "أجد من المصلحة أننا سنتابع صلاة الجمعة القادمة، فإن كانت وفق توجهاتنا ووفق الأطر الصحية والالتزام الصحي فسنغض النظر على ذلك وستستمر الصلاة، وإلا فإنها آخر صلاة جمعة ستقام إلى إشعار آخر".

وشدد البيان على أن ذلك جاء بعد تحذيرات من المختصين بالجائحة وازدياد الإصابات، مطالبا المشرفين على صلاة الجمعة متابعة ذلك والاطلاع على التفاصيل.

وأضاف معاتبا المأمومين والأئمة لعدم تطبيق التوجيهات للالتزام بإجراءات السلامة.

لا يقتصر تفشي اوميكرون على الصلوات، ففي كل مكان هناك فوضى وعدم التزام، الصلاة والاديان دائما ما تكون في قفص الاتهام حتى وانت كانت هي براء https://t.co/WYu83MHEcS — Othman Alshalash (@OAlshalash) February 2, 2022

ردود متباينة

وأثار قرار الصدر بشأن إقامة صلاة الجمعة ردود فعل متباينة على منصات التواصل الاجتماعي في العراق.

وقال الصحفي عثمان الشلش -عبر حسابه على تويتر- معلقا على بيان الصدر "لا يقتصر تفشي أوميكرون على الصلوات، ففي كل مكان هناك فوضى وعدم التزام، الصلاة والأديان دائما ما تكون في قفص الاتهام حتى وإن كانت هي براء".

قبل تشكيل الحكومة..الصدر يمارس دوره رقابياً ويصدر توجيهات تخص كورونا ، يأتي هذا بالتزامن مع انتشار متحور أوميكرون

والعتب على وزارة الصحة التي هي أصلاً برعاية الجماعة فشكراً لله على هذه النِعَم!!#مدري_عليمن_جبناها pic.twitter.com/A3lNYir0sO — رسل الخفاجي (@rusulalkhafajy) February 2, 2022

وكتبت الصحفية رسل الخفاجي على حسابها في تويتر "قبل تشكيل الحكومة، الصدر يمارس دورا رقابيا ويصدر توجيهات تخص كورونا".

وأضافت الخفاجي أن اللوم يوجه إلى وزارة الصحة المعنية بالإجراءات التي يتوجب القيام بها للحد من تفشي كورونا.

الصدر يحذر جماعته البارحة بوقف صلاة الجمعة بحال عدم الإلتزام بالاجراءات الصحية، ولا عبالك قبل كم يوم يعلنون عن زيارة مليونية — عبد الله العاني (@AbdullahDAlani) February 2, 2022

وعلق الصحفي عبد الله العاني عبر حسابه على تويتر قائلا "الصدر يحذر جماعته البارحة بوقف صلاة الجمعة بحال عدم الالتزام بالإجراءات الصحية، ولا كأنه قبل كم يوم يعلنون عن زيارة مليونية".

تهديد الصدر لأتباعه بتعليق إقامة صلاة الجمعة لحثهم على الالتزام بإجراءات الوقاية الصحية ليس كافيا في العراق

وزارة الصحة تعلن يوميا عن ارتفاع أعداد المصابين ولا توجد مستشفيات كافة لعلاج المرضى بسبب تجاهل تفشي الفيروس ومتحوله اوميكرون

المدارس والجامعات والجوامع والمراقد كلها مزدحمة — عمر الجنابي (@omartvsd) February 2, 2022

وكتب الصحفي عمر الجنابي على حسابه في تويتر أن "تهديد الصدر لأتباعه بتعليق إقامة صلاة الجمعة لحثهم على الالتزام بإجراءات الوقاية الصحية ليس كافيا في العراق".

وأضاف الجنابي أن وزارة الصحة تعلن يوميا ارتفاع أعداد المصابين ولا توجد مستشفيات كافة لعلاج المرضى بسبب تجاهل تفشي الفيروس ومتحوره أوميكرون، لافتا إلى أن "المدارس والجامعات والجوامع والمراقد كلها مزدحمة".

وعلق المغرد حمد محمد عبر حسابه على تويتر قائلا "أهم شيء تكون الاجتماعات والاستضافات ضمن الأطر والإرشادات الصحية ومنطق الأغلبية". في إشارة إلى اجتماعات مفاوضات تشكيل الحكومة التي تنشط حاليا في العراق بين مختلف القوى السياسية.

يغرد الصدر ملوحاً لأتباعه بتعليق صلاة الجمعة بسبب تزايد حالات الإصابة بفيروس #كورونا.

نعم.. #كورونا أخذت من أخذت إلا أنها لم تأخذ سوى الفقير، لأن المؤسسات الصحية في العراق ينخرها الفساد وتستشري فيها السرقات.

ترى اليست وزارة الصحة يسيطر عليها التيار الصدري؟ — أحمد عيـد || AHMED IED (@ahmed33_ied) February 2, 2022

ارتفاع الإصابات

وأمس الثلاثاء أفادت وزارة الصحة في العراق بتسجيل 16حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الوباء إلى 24 ألفا و405 حالات.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 7901 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و218 ألفا و483 إصابة، مشيرة إلى أن إجمالي المتعافين من المرض مليونين و117 ألفا و302.

وذكر تقرير للوزارة أن إجمالي الذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى 9 ملايين و300 ألف و143شخصا من أصل أكثر من 40 مليون عراقي.