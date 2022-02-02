سياسة|عراق

ردود فعل متباينة مع اشتراط الصدر الالتزام بإجراءات الوقاية من كورونا لاستمرار صلاة الجمعة

وزارة الصحة ذكرت أن إجمالي الوفيات جراء كورونا ارتفع في العراق لأكثر من 24 ألفا، وأن إجمالي الإصابات فاق المليونين.

Iraqi Shi'ite cleric Muqtada al-Sadr speaks after preliminary results of Iraq's parliamentary election were announced in Najaf, Iraq October 11, 2021. REUTERS/Alaa Al-Marjani
الصدر اعتبر أنه لا يوجد خلال صلاة الجمعة في العراق التزام وقائي وصحي لمنع تفشي كورونا (رويترز)
2/2/2022

حدّد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر شرط الالتزام بإجراءات الوقاية الصحية لاستمرار إقامة صلاة الجمعة، محذرا القائمين على الصلاة من عدم الالتزام بالتوصيات لتجنب تفشي فيروس كورونا، الذي سجل تزايدا في العراق.

وذكر بيان صدر عن مكتب الصدر -نشره صالح محمد العراقي المعروف بصفة "وزير الصدر" عبر حسابه على تويتر- أنه "بحسب متابعتي لصلاة الجمعة في عراقنا الحبيب، فإنه لا يوجد فيها التزام وقائي وصحي من تباعد وتعفير وكمامات وما إلى غير ذلك على الرغم من أننا وجهنا بذلك مرارا وتكرارا وشددنا على ذلك حفاظا على سلامتكم وسمعتكم".

وأضاف بيان الصدر "أجد من المصلحة أننا سنتابع صلاة الجمعة القادمة، فإن كانت وفق توجهاتنا ووفق الأطر الصحية والالتزام الصحي فسنغض النظر على ذلك وستستمر الصلاة، وإلا فإنها آخر صلاة جمعة ستقام إلى إشعار آخر".

وشدد البيان على أن ذلك جاء بعد تحذيرات من المختصين بالجائحة وازدياد الإصابات، مطالبا المشرفين على صلاة الجمعة متابعة ذلك والاطلاع على التفاصيل.

وأضاف معاتبا المأمومين والأئمة لعدم تطبيق التوجيهات للالتزام بإجراءات السلامة.

ردود متباينة

وأثار قرار الصدر بشأن إقامة صلاة الجمعة ردود فعل متباينة على منصات التواصل الاجتماعي في العراق.

وقال الصحفي عثمان الشلش -عبر حسابه على تويتر- معلقا على بيان الصدر "لا يقتصر تفشي أوميكرون على الصلوات، ففي كل مكان هناك فوضى وعدم التزام، الصلاة والأديان دائما ما تكون في قفص الاتهام حتى وإن كانت هي براء".

وكتبت الصحفية رسل الخفاجي على حسابها في تويتر "قبل تشكيل الحكومة، الصدر يمارس دورا رقابيا ويصدر توجيهات تخص كورونا".

وأضافت الخفاجي أن اللوم يوجه إلى وزارة الصحة المعنية بالإجراءات التي يتوجب القيام بها للحد من تفشي كورونا.

وعلق الصحفي عبد الله العاني عبر حسابه على تويتر قائلا "الصدر يحذر جماعته البارحة بوقف صلاة الجمعة بحال عدم الالتزام بالإجراءات الصحية، ولا كأنه قبل كم يوم يعلنون عن زيارة مليونية".

وكتب الصحفي عمر الجنابي على حسابه في تويتر أن "تهديد الصدر لأتباعه بتعليق إقامة صلاة الجمعة لحثهم على الالتزام بإجراءات الوقاية الصحية ليس كافيا في العراق".

وأضاف الجنابي أن وزارة الصحة تعلن يوميا ارتفاع أعداد المصابين ولا توجد مستشفيات كافة لعلاج المرضى بسبب تجاهل تفشي الفيروس ومتحوره أوميكرون، لافتا إلى أن "المدارس والجامعات والجوامع والمراقد كلها مزدحمة".

وعلق المغرد حمد محمد عبر حسابه على تويتر قائلا "أهم شيء تكون الاجتماعات والاستضافات ضمن الأطر والإرشادات الصحية ومنطق الأغلبية". في إشارة إلى اجتماعات مفاوضات تشكيل الحكومة التي تنشط حاليا في العراق بين مختلف القوى السياسية.

ارتفاع الإصابات

وأمس الثلاثاء أفادت وزارة الصحة في العراق بتسجيل 16حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الوباء إلى 24 ألفا و405 حالات.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 7901 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و218 ألفا و483 إصابة، مشيرة إلى أن إجمالي المتعافين من المرض مليونين و117 ألفا و302.

وذكر تقرير للوزارة أن إجمالي الذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى 9 ملايين و300 ألف و143شخصا من أصل أكثر من 40 مليون عراقي.

المصدر : وكالات + وكالة سند