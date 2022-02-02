الجيش العراقي يعدّ أقدم الجيوش العربية من حيث التأسيس، فقد أُسّس في السادس من يناير/كانون الثاني عام 1921، مع أول فوج بقيادة عدد من الضباط، حمل اسم "فوج موسى الكاظم".

تقدم الجيش العراقي في التصنيف السنوي العالمي لأقوى الجيوش في العالم لعام 2022، إذ حصل على المرتبة 34 عالميا.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، في بيان نشره عبر حسابه في موقع تويتر، إن التصنيف جاء بناء على التقرير الذي نشره موقع "غلوبال باور" "Global Firepower" الأميركي المتخصص بتصنيف الجيوش في العالم حسب القوة.

🔹وزير الدفاع العراقي @Jouma_Anad تحقيق الترتيب المتقدم لتصنيف الجيش العراقي من السابع والخمسين عالمياً الى الرابع والثلاثين عالمياً والرابع عربياً، بناءً على التقرير الذي نشره موقع (Global Firepower) الأمريكي، المتخصص بتصنيف الجيوش في العالم حسب القوة. pic.twitter.com/iDlc15rvUC — يحيى رسول | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) February 2, 2022

وحسب البيان، فإن "الجيش العراقي تقدم بمعدل 23 مرتبة في تصنيف 2022، بعدما كان يحتل المرتبة الـ57 في تصنيف عام 2021″، وجاء في المرتبة السادسة في منطقة الشرق الأوسط بعد مصر وتركيا وإيران وإسرائيل والسعودية، والمرتبة الرابعة عربيا.

ويأتي هذا التصنيف بناء على 50 عاملًا لتحديد هذا التصنيف، وتتضمن العوامل القوة العسكرية والمالية واللوجستية وغيرها لتحديد التحسن أو التراجع أو الاستقرار في هذه الجيوش سنويا.

ويعدّ الجيش العراقي أقدم الجيوش العربية من حيث التأسيس، فقد أُسّس في السادس من يناير/كانون الثاني عام 1921، مع أول فوج بقيادة عدد من الضباط، حمل اسم "فوج موسى الكاظم"، بعد موافقة بريطانيا على طلب الملك فيصل بن الحسين بهذا الشأن.

وكان هذا الفوج النواة الأولى في مسيرة الجيش الطويلة، وتبعته قوتان جوية وبحرية، ليزداد قوامه إلى أن أصبح 4 فرق: الأولى والثالثة في بغداد، والفرقة الثانية بكركوك والرابعة في الديوانية.