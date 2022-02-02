وضعها بخدمة "أصدقاء إسرائيل" أيضا.. بينيت: سننشر منظومة دفاعية تعمل بالليزر خلال عام

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إن إسرائيل سوف تدخل منظومة اعتراض الصواريخ بالليزر إلى الخدمة خلال عام.

وفي كلمة أمام معهد دراسات الأمن القومي في جامعة تل أبيب أمس الثلاثاء، أضاف بينيت أن جيل الدفاعات الإسرائيلية الجديد قد يستخدمه من وصفهم بـ"أصدقاء إسرائيل" في المنطقة الذين يتعرضون لتهديدات إيران ووكلائها.

وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أن تل أبيب تسرع في نشر صواريخ اعتراضية تعمل بتقنية الليزر ضمن خطة لإحاطة نفسها بمثل هذه التقنية وخفض التكاليف الباهظة التي تتكبدها حاليا عند إسقاط صواريخ "العدو".

وتوقع مسؤولون إسرائيليون في يوليو/ تموز الماضي، عندما أماطوا اللثام عن نماذج أولية لصواريخ اعتراضية تستخدم أشعة الليزر لإحداث تسخين هائل للطائرات المسيرة القادمة وأنواع الصواريخ، بأن مثل هذه النظم ستكون جاهزة للاستخدام في عام 2025. لكن بينيت أعلن عن مدى زمني أقل من ذلك بكثير.

وقال بينيت إنه في غضون عام ستشغل قوات الدفاع الإسرائيلية بالفعل نظام اعتراض يعمل بالليزر، تشغيلا تجريبا أولا قبل استخدامه في العمليات في الجنوب أولا ثم في الأماكن الأخرى.

وقال "سيمكننا هذا مع مضي السنين، من إحاطة إسرائيل بحائط من الليزر يحمينا من الصواريخ والمقذوفات والطائرات المسيرة وغير ذلك من التهديدات".

وكان بينيت يتحدث عن جهود إسرائيل للتصدي لما ترى أنها مساع إيرانية لتطويقها بمسلحين قادرين على شل البنية التحتية الإسرائيلية بوابل من المقذوفات القليلة التكلفة.

وسيكون نظام الليزر إضافة إلى الدفاعات الجوية الإسرائيلية الحالية المعتمدة على منظومات القبة الحديدية ومقلاع داود وأرو التي تطلق صواريخ اعتراضية يكلف كل منها ما بين عشرات الآلاف وملايين الدولارات.

وقال بينيت "ستنقلب الآية، سيستثمرون الكثير وسنستثمر القليل".