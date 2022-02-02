إحياء لتقليد عمره 3 آلاف عام.. غوتيريش يدعو "لهدنة أولمبية" في إثيوبيا

حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جميع أطراف النزاع في إثيوبيا على الالتزام بهدنة بمناسبة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، واستغلال وقف الأعمال العدائية لتسهيل إمداد جميع الإثيوبيين بالمساعدات الإنسانية.

وقال غوتيريش للصحافة في نيويورك أمس الثلاثاء "بينما أستعد للمغادرة لحضور دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، أوجه أقوى نداء ممكن لجميع الأطراف في إثيوبيا من أجل وقف فوري للأعمال العدائية".

وأوضح أنه منذ قرون "يدعو تقليد الهدنة الأولمبية جميع الأطراف في كل مكان لوقف الأعمال العدائية طوال فترة الدورة".

وأضاف غوتيريش أن تعليق الأعمال العدائية يوفر فرصة "لوصول المساعدات الإنسانية الفعالة والإغاثة لجميع السكان المتضررين في جميع أنحاء إثيوبيا".

والهدنة الأولمبية أو "إيكيتشيريا" تقليد يوناني يعود تاريخه إلى القرن الثامن قبل الميلاد، حيث تبدأ الهدنة قبل 7 أيام من افتتاح الألعاب وتنتهي في اليوم السابع من اختتامها.

وخلال فترة الهدنة كان توقف جميع النزاعات لتمكين الرياضيين وأقاربهم من السفر بأمان لمناطق الألعاب والعودة لاحقا إلى بلدانهم.

ومنذ عام 1993 نما التأييد للهدنة الأولمبية بشكل كبير داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة، في حين قررت اللجنة الأولمبية الدولية عام 1998 رفع علم الأمم المتحدة في جميع مواقع مباريات الألعاب الأولمبية.

وأكد غوتيريش أن هذه الهدنة "ستساعد في تمهيد الطريق لإجراء حوار وطني وشامل هناك حاجة ماسة إليه ويشمل جميع الإثيوبيين".

واندلع القتال في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 في شمال إثيوبيا بعد أن أرسل رئيس الوزراء آبي أحمد قوات للإطاحة بجبهة تحرير شعب تيغراي، الحزب الحاكم السابق في تيغراي الذي اتهمه بتنظيم هجمات على قواعد للجيش.

ويخضع إقليم تيغراي الذي يبلغ عدد سكانه 6 ملايين نسمة منذ 6 أشهر لما تصفه الأمم المتحدة بأنه "حصار فعلي".

وقبل أيام من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين 2022 التي تجري بين 4 و20 فبراير/ شباط الجاري، باتت الصين على أهبة الاستعداد لاستقبالها رغم مخاطر فيروس كورونا.