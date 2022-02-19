بعد إبعاد القضاء العراقي القيادي بالديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري من المنافسة على رئاسة العراق، رشح الحزب ريبر أحمد من عشيرة البارزاني، يُقابله تمسّك الاتحاد الوطني بترشيح الرئيس الحالي برهم صالح.

دخل الخلاف بين الحزبين الكرديين الرئيسيين بالعراق مرحلة متقدمة، في ظل إصرار الحزب الديمقراطي الكردستاني على ترشيح شخصية من عشيرة البارزاني لشغل منصب رئيس العراق، في حين يطالب نظيره "الاتحاد الوطني" ببقاء المنصب من حصته، جاء ذلك بعد قرار محكمة الاتحاد العليا بإبعاد هوشيار زيباري مرشح "الديمقراطي".

وبعد إبعاد زيباري، دفع "الديمقراطي" بمرشح آخر وهو وزير داخلية الإقليم ريبر أحمد البارزاني، يُقابله تمسّك "الاتحاد الوطني" بترشيح الرئيس الحالي برهم صالح لشغل المنصب لولاية ثانية.

وحظي ريبر المولود عام 1968 والذي يحمل رتبة لواء بمناصب مهمة وحساسة خلال العقدين الأخرين داخل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية التابعة لحزبه، منها رئيس دائرة التنسيق الأمني المشترك بمجلس أمن كردستان منذ 2012، ومدير تحليل الأخبار بوكالة حماية الأمن بالإقليم (2005-2012) ومدير مكافحة الإجرام المنظم بقسم الدفاع التابع لمؤسسة حماية الأمن (2000-2005).

ريبر أحمد مرشح "الديمقراطي" لرئاسة العراق وهو مقرب من مسرور البارزاني (مواقع التواصل)

ماذا يعني ترشح البارزاني؟

لم تكُ جذور الصراع بشأن رئاسة الجمهورية حديثة بين الحزبين الكرديين، بما يمتلكانه من أجهزة أمنية واستخباراتية ومصادر اقتصادية واسعة داخل الإقليم، بل ترجع شرارتها الأولى إلى عام 2018، عندما دخل كل منهما بمرشح مختلف عن الآخر إلى برلمان العراق، ليتأجج الصراع بينهما، ويُحسم أخيرا بفوز مرشح "الوطني" وخسارة "الديمقراطي".

وسائل إعلام كردية رأت في خسارة مرشح "الديمقراطي" عام 2018، وإبعاد زيباري من سباق الرئاسة، دفع الحزب إلى ترشيح شخصية مقربة من البارزاني.

ويعدّ ريبر -حسب وسائل إعلام كردية- بمثابة الظل الأمني لرئيس حكومة الإقليم مسرور البارزاني والرجل الثاني المقرب منه، ورغم أنه اختير وزيراً للداخلية عند تشكيل الحكومة التاسعة لحكومة الإقليم عام 2019، إلا أن اسمه بدأ يأخذ مساحة أوسع بعد أن كُلف بالإشراف على حملة مكافحة فيروس كورونا عام 2020 في كردستان.

كما أن ترشيحه يعني -حسب وسائل الإعلام الكردية- اختلاف أدوات الصراع هذه المرة داخل "الديمقراطي" وانتقالها من الجيل القديم الذي لا يزال يقوده مسعود البارزاني إلى الجيل الجديد وهو (مسرور) الابن بمواجهة الطرف الآخر بافيل الطالباني (زعيم الاتحاد الوطني) والذي يُعدّ من الجيل الجديد وتولى قيادة الحزب بعد والده الراحل جلال الطالباني.

وأكثر ما وصفته هذه المصادر بـ "الغرابة" هو ترشيح شخصية لأوّل مرة من عشيرة البارزاني لمنصب سيادي في بغداد، وهي ظاهرة لم تكُ مألوفة في السابق لاسيما بعد الغزو الأميركي للبلاد عام 2003، رغم أن "الديمقراطي" حصل على العديد من المناصب السيادية، أبرزها وزارة الخارجية.

ملا فؤاد يرى في ترشح أول شخصية من عشيرة البارزاني لمنصب سيادي ببغداد أنه لم يحدث من قبل (الجزيرة نت)

نصف قرن من الصراع

المحلل السياسي الكردي إحسان ملا فؤاد يرى في ترشح أول شخصية من عشيرة البارزاني لمنصب سيادي في بغداد حالة لم تحدث منذ سبعينيات القرن المنصرم، إضافة إلى أن هذه الخطوة محاولة لرد الاعتبار للبارزاني أولا بعد أن مُني بالخسارة الأولى عام 2018 بخسارة مرشحه فؤاد حسين لمنصب الرئاسة، وقد تكرّرت الخسارة مؤخرا بإبعاد زيباري من السباق.

ورغم أن المحلل الكردي يرى أن جذور الصراع بين الطرفين الكرديين تعود إلى أكثر من نصف قرن مضت، لكنه يرى أنّ للخارج دورا في تأجيجه وتحديدا إيران وأميركا، وربما تركيا التي تتمتع بعلاقات جيدة مع "الديمقراطي" وتسعى لإيصال مرشحه إلى القصر الرئاسي، إلى جانب الخلاف بين الحزبين على محافظة كركوك.

وعن مَن سيحسمُ الصراع هذه المرة، وهل سيكون لصالح الطرف الذي يقوده بافيل الطالباني أم للطرف الذي يقوده البارزاني، يقول ملا فؤاد للجزيرة نت إن "الاتحاد الوطني" سيحصل على رئاسة الجمهورية مرة أخرى وسيخسر "الديمقراطي" عازيا السبب إلى المحاصصة التي وضعتها واشنطن وطهران في توزيع المناصب السيادية، مع استحالة أن تسمح الأخيرة بأن تكون رئاسة الجمهورية لغير "الاتحاد الوطني" لأنها على صلة وثيقة به، مع وجود مصالح مشتركة بينهما.

سلام يرجح فوز مرشح الديمقراطي الكردستاني لأنه يحظى بدعم الصدر والحلبوسي والخنجر (الجزيرة نت)

حرق الأوراق

غير أن العضو البارز بالحزب الديمقراطي ريبين سلام يُخالف ملا فؤاد، ويُبين أن ترشح ريبر جاء من أجل حرق جميع أوراق مَن أسماهم "المعرقلين" والمُبرّرات التي وضعوها أمام ترشح زيباري الذي كان الفوز محسوما له لو عقدت الجلسة.

ويصف سلام للجزيرة نت قرار إبعاد زيباري من السباق بـ "المُسيّس" وغير القانوني، وأنها محاولات يائسة لمنع فوزه، ومع ذلك يبدو متفائلا بأنّ ريبر سيكون الأوفر حظا من بين المرشحين الآخرين لكونه يحظى بدعم من التحالف الثلاثي -الذي يضم الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر وتحالف السيادة السني (المؤلف من كتلة "تقدم" بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وكتلة "عزم" بزعامة خميس الخنجر) والحزب الديمقراطي الكردستاني.

هذا ويتطلب الفوز بمنصب رئاسة الجمهورية تصويتَ أغلبية الثلثين من أعضاء البرلمان العراقي البالغ عددهم 329.

ومع وجود المُعطيات الحالية، يبدو العضو البارز بالحزب الديمقراطي متخوفا إلى حد ما من عرقلة جلسة البرلمان لاختيار الرئيس من أطراف تعرف أنها ستخسر النزال أمام الديمقراطي الكردستاني.

ويقرّ سلام بأن تعمّق الخلافات بين الحزبين الكرديين لن يخدم الأكراد بل سيُساهم في استغلال المشاكل بينهما لإصدار قرارات "مُجحفة" بحقهم على غرار قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون النفط والغاز بحكومة الاقليم.

السورجي أعرب عن تفاؤله بحتمية فوز برهم صالح (الجزيرة نت)

هل يتكرر سيناريو 2018؟

من جهته، أعرب العضو البارز بالاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي عن تفاؤله بحتمية فوز برهم صالح بولاية ثانية، متوقعا تكرار السيناريو الذي وقع عام 2018 عند تصويت البرلمان على رئيس الجمهورية.

وقلل السورجي من تأثير تحالف الديمقراطي الكردستاني مع التيار الصدري، والتقدم على حظوظ مرشحهم بالفوز بالرئاسة، معتبرا أن صالح يمتلك علاقات داخلية وخارجية متينة، بالإضافة إلى كونه سياسيا محنّكا، بحسب العضو البارز بالاتحاد الوطني.

وأكثر ما يُعزّز به السورجي جبهة حزبه بحسم السباق لصالحه، بتقديمهم الطعن لدى المحكمة الاتحادية، أن فتح باب الترشح للمرة الثانية من قبل رئاسة البرلمان جاء خلافا للدستور، وفي حال أقرّت المحكمة ببطلان قرار الرئاسة، فإن مُرشح الديمقراطي سيكون خارج الترشح، مما يعني تعزيز فرص صالح للفوز.

ويختم العضو بالوطني الكردستاني حديثه بتأكيده أن بافيل الطالباني له ذات القدرات التي كان يمتلكها عام 2018 من خلال علاقاته مع الأطراف العراقية الأخرى، وهو ما قد يمكنه من قلب المعادلة لصالح حزبه كما فعل سابقا.

والجدير بالذكر أن عدد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية ارتفع إلى 60، وذلك بعد إعادة فتح باب الترشيح قبل نحو أكثر من أسبوع. إلا أن التنافس الأقوى بين مرشحي الحزبين الكرديين الرئيسيين: الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني.