بدعوة من أمير قطر.. الرئيس الإيراني يزور الدوحة الاثنين المقبل

أفادت وكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء بأن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سيقوم بزيارة إلى الدوحة الاثنين المقبل، تلبية لدعوة رسمية من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وقالت الوكالة إن الزيارة ستشهد توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم، كما سيلتقي خلالها رئيسي مع الإيرانيين المقيمين في قطر ومع رجال أعمال قطريين وإيرانيين.

وفي اليوم الثاني من زيارته، سيحضر رئيسي القمة السادسة للدول المصدرة للغاز ويلقي كلمة فيها.

ويحضر القمة قادة وكبار مسؤولي الدول المنتجة للغاز الفائق، وسيلتقي الرئيس الإيراني مع عدد منهم على هامش الاجتماع.

وسيرافق الرئيس الايراني خلال زيارته إلى قطر، كل من وزراء الخارجية والنفط والثقافة والتراث والسياحة ورئيس مكتب الديوان الرئاسي.