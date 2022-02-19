وزير الخارجية السعودي: نتطلع للجولة الخامسة من المحادثات مع إيران رغم عدم إحراز تقدم جوهري

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم السبت، إن بلاده تتطلع للجولة الخامسة من المحادثات مع إيران رغم عدم إحراز تقدم جوهري حتى الآن.

وأضاف بن فرحان -في كلمة ألقاها في مؤتمر ميونخ للأمن- إن الرياض تأمل أن تكون هناك رغبة جادة من إيران في إيجاد طريقة عمل جديدة.

ولفت الوزير السعودي إلى أنه "إذا شهدنا تطورا جوهريا في ملفات إقليمية مع إيران عندئذ يكون التقارب ممكنا".

وفي موضوع آخر، قال وزير الخارجية السعودي إن المملكة مستمرة في دعم الحكومة الشرعية في اليمن، وتواصل جهودها لإقناع الحوثيين بوقف إطلاق النار.

وفيما يتعلق بإمدادات النفط بالأسواق العالمية، قال بن فرحان إن السعودية ملتزمة بالعمل مع الشركاء لضمان استقرار السوق.

من جانيه، التقى وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان نظيره العراقي فؤاد حسين على هامش مؤتمر ميونخ.

وأعلن الوزير العراقي عن استعداد بلاده لاستضافة جولة جديدة من المحادثات الإيرانية السعودية في العاصمة بغداد.

وفي هذا الإطار، قال عبد اللهيان إن بلاده مستعدة لمواصلة الحوار مع السعودية، وأضاف أن استمرار هذه المحادثات مرهون بإرادة الطرف المقابل أكثر من أي شيء آخر، على حد تعبيره.

وفيما يخص التطورات السياسية في العراق، أكد عبد اللهيان أن عملية نقل السلطة بعد الانتخابات يجب أن تتم في إطار مدني بمشاركة كافة القوى والتيارات العراقية، حسب قوله.