قتل 3 جنود يمنيين وأصيب 13 آخرون، مساء السبت، جراء إطلاق جماعة الحوثي صاروخا باليستيا على معسكر للجيش في محافظة شبوة شرقي البلاد، وفق مصدر عسكري وآخر طبي، في حين أعلن الجيش اليمني إسقاط طائرتين مسيّرتين للحوثيين.

وقال مصدر عسكري إن جماعة الحوثي استهدفت مسجدا في معسكر العلم بمديرية عتق في محافظة شبوة بصاروخ باليستي.

وأضاف للأناضول -مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام- أن الاستهداف أدى إلى مقتل 3 جنود يمنيين وإصابة 13 آخرين.

وأوضح أن القتلى والمصابين كانوا يؤدون صلاة المغرب داخل مسجد المعسكر الذي تتواجد فيه قوات دفاع شبوة (قوات النخبة الشبوانية سابقا)، ووحدات من قوات العمالقة الجنوبية التابعة للجيش اليمني.

وفي السياق، قال مصدر طبي يعمل في مستشفى عتق المركزي -للأناضول- إن 8 مصابين وصلوا إلى المستشفى، حالة بعضهم خطيرة.

وأضاف مفضلا عدم ذكر اسمه، أن إدارة المستشفى وجهت الدعوة لمواطني عتق للتبرع بالدم لإنقاذ المصابين.

إسقاط مسيّرتين للحوثيين

وفي السياق ذاته، أعلن الجيش اليمني -اليوم السبت- إسقاط طائرتين مسيّرتين للحوثيين، إحداهما مفخخة في محافظة حجة غربي البلاد.

وقال بيان صادر عن القوات الحكومية اليمنية إن دفاعات المنطقة العسكرية الخامسة (حكومية) أسقطت طائرتين مسيرتين لمليشيا الحوثي، إحداهما مفخخة في حجة، من دون مزيد من التفاصيل.

وفي سياق متصل، نقل موقع "سبتمبر نت" التابع للجيش اليمني، عن قائد اللواء 143 مشاة ذياب نمران، قوله إنه تم قطع الإمداد كليا عن معسكر أم ريش التدريبي (الخاضع للحوثيين) جنوب مدينة مأرب.

وأوضح ذياب أن ذلك جاء إثر سيطرة قوات الجيش على جبل الفليحة والعروق الرملية المحاذية للمعسكر، من دون تفاصيل أكثر.

وقال الجيش إن مختلف الجبهات القتالية في جبهة "حرض" شهدت معارك عنيفة، "إثر هجمات واسعة للجيش، تسببت في خسائر كبيرة لمليشيا الحوثي في العتاد والأرواح".

وتمكن الجيش -وفقا للموقع- من استعادة أسلحة خفيفة ومتوسطة، وكميات كبيرة من الذخائر المتنوعة من قبضة المليشيا، بالإضافة إلى تدمير مدفعية بقصف مركز.

وتزامنت المعارك مع سلسلة غارات جوية، وفقا للجيش، "استهدفت مواقع وتعزيزات للمليشيا الحوثية على امتداد الجبهات في مديريات حرض، وعبس، وحيران، أدت إلى تدمير دبابة وعربات، ومصرع عشرات الحوثيين".

ولم تعقب جماعة الحوثيين حتى الآن على بياني الجيش اليمني.





دعوة لموقف أممي

من جهة أخرى، دعا وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، اليوم السبت، الأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف حيال عرقلة الحوثيين لتحقيق السلام في البلاد.

جاء ذلك خلال لقائه مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش -على هامش الدورة الـ58 لمؤتمر ميونخ للأمن- وفق وكالة الأنباء اليمنية سبأ.

وطالب بن مبارك باتخاذ موقف أممي إزاء الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها مليشيا الحوثي، وعرقلتها لكافة المبادرات الأممية والإقليمية الهادفة لتحقيق السلام في اليمن.

ودعا الوزير اليمني الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على المليشيات الحوثية، للتعامل بإيجابية مع كافة الجهود والمبادرات الأممية الهادفة إلى تحقيق السلام.

كما أعلن استعداد الحكومة اليمنية لتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة، من أجل الوصول إلى حل للأزمة التي يعيشها الشعب اليمني جراء الانقلاب الحوثي.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري تقوده السعودية، والحوثيين المتهمين بتلقي دعم من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

وحتى نهاية 2021، أودت الحرب بحياة 377 ألف شخص، وكبدت اقتصاد اليمن خسائر تقدر بنحو 126 مليار دولار، وبات معظم السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.