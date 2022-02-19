أكدت إيران أن محادثات فيينا يمكن أن تنجح "في أسرع وقت ممكن" إذا اتخذت الولايات المتحدة القرارات السياسية الضرورية، في حين ألمحت ألمانيا إلى أن "لحظة الحقيقة" بشأن المحادثات حانت بالنسبة للإيرانيين.

وقال وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان -اليوم السبت- في مؤتمر ميونخ للأمن إن المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن يمكن أن تنجح "في أسرع وقت ممكن" إذا اتخذت الولايات المتحدة القرارات السياسية الضرورية.

وأوضح أن هناك فرصة حقيقية للتوصل إلى اتفاق جيد في فيينا خلال أيام، وأن على الأطراف الأخرى استثمار ذلك، مشيرا إلى أن بلاده شاركت في محادثات فيينا بحسن نية، بهدف التوصل إلى اتفاق جيد.

وأضاف عبد اللهيان -في إحدى جلسات المؤتمر- "أود أن أؤكد هنا على استعدادنا لإنجاز اتفاق جيد في أسرع وقت ممكن، إذا اتخذ الطرف الآخر القرار السياسي المطلوب"، مؤكدا أن الغرب سيكون مسؤولا عن فشل المحادثات النووية الجارية في فيينا.

وقال إنهم طلبوا ضمانات من الطرف الأميركي، وهو طلب واقعي يمكن لهم تلبيته، مضيفا أن حديث واشنطن عن عدم تقديمها ضمانات اقتصادية يتناقض مع الاتفاق وبُعده الدولي، حسب قوله.

ومضى يقول إن تحقيق الأمن والهدوء في الشرق الأوسط أمر ممكن بمشاركة دول المنطقة "وبدون تدخل خارجي".

وشدد على أن خطابات واشنطن لم تعد كافية، ولا بد من خطوات عملية بشأن العقوبات والأموال الإيرانية المجمدة. وأضاف "إذا أظهرت واشنطن حسن نيتها -بإنهاء تجميد أرصدتنا في الخارج- فسننظر في التفاوض المباشر معها".





وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإيراني عبد اللهيان إن بلاده تتوقع من الدول الأوروبية أن تلعب دورا مؤثرا في ضمان مصالح طهران خلال محادثات فيينا، وأن تتم مراعاة خطوط طهران الحمراء، حسب تعبيره.

وأضاف عبد اللهيان -خلال لقاء مع نظيرته الألمانية على هامش قمة ميونخ للأمن- أن بلاده امتلكت الإرادة الجدية للوصول إلى اتفاق جيد منذ البداية.

واعتبر أن تحقيق الاتفاق في فيينا ممكن إذا تمت تلبية مطالب بلاده "المشروعة"، مشيرا إلى أنهم يرفضون تحديد موعد نهائي للمفاوضات، مؤكدا أنه من الضروري ألا يرتكب الطرف المقابل أي أخطاء في حساباته.





لحظة الحقيقة

من جانب آخر وعلى هامش مؤتمر ميونخ للأمن، قال المستشار الألماني إن جميع العناصر موجودة في مكانها لصفقة نووية مع إيران.

وأضاف شولتز -في كلمة له خلال المؤتمر- أنها "لحظة حقيقة" بالنسبة للاتفاق النووي الإيراني، وأشار إلى أن شوطا بعيدا في مفاوضات فيينا تم قطعه، وأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق لرفع العقوبات.

واعتبر أن أمام القيادة الإيرانية خيارا، وأنه إذا استمرت إيران في تخصيب اليورانيوم فهذا "أمر غير مقبول".

عبارات التفاؤل بشأن محادثات فيينا جاءت أيضا على لسان المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي التي قالت -في مؤتمر صحفي بواشنطن- إن تقدما كبيرا تم إحرازه خلال الأسبوع الماضي بالمباحثات، ولكن لم يتم التوصل لاتفاق بعد.

وأضافت ساكي أن التوصل إلى تفاهم بشأن العودة المتبادلة للاتفاق النووي ممكن في غضون أيام "إذا أظهرت إيران جدية".

تقديرات إسرائيلية

ونقل موقع "أكسيوس" (Axios) عن مسؤولين إسرائيليين، أن تقديراتهم تشير إلى أن التوصل لاتفاق بشأن الملف النووي الإيراني بات قريبا.

كما نقل عنهم أن كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي ستلتقي وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس خلال حضورها مؤتمر ميونخ للأمن، وأن الوزير الإسرائيلي سيقدم موقف تل أبيب من نقاط عدة يجري نقاشها في مسار فيينا.

وبعيد اللقاء بين هاريس وغانتس الذي أعلن عنه المسؤولون الإسرائيليون في حديثهم مع موقع "أكسيوس"، قال غانتس إنه أعرب خلال لقائه نائبة الرئيس الأميركي عن امتنان إسرائيل لالتزام واشنطن بمنع حصول إيران على سلاح نووي.

وكانت تقديرات إسرائيلية أيضا رجحت أن يتم توقيع الاتفاق النووي بين إيران والدول العظمى قبل نهاية الأسبوع.

وحسب ما نقلته الإذاعة الإسرائيلية الرسمية عن مسؤول رفيع، فإن تل أبيب تستعد لمواجهة هذا التطور، مشيرة إلى أنه رغم وجود قضايا لم يتم حسمها بعد، فإن الاتجاه الغالب هو السير نحو التوصل إلى حل وسط مع طهران.

وأضافت الإذاعة أن أوساطا إسرائيلية تأمل في رفع العقوبات عن إيران تدريجيا، لكنها تخشى أن تشجع واشنطن الشركات التجارية للتعامل مع طهران.

وقد بدأت قبل أشهر المباحثات بين إيران والقوى التي لا تزال منضوية في الاتفاق (فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين، وألمانيا) لإحياء الاتفاق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة أحاديا عام 2018.

وتهدف المباحثات -التي تشارك فيها واشنطن بشكل غير مباشر- إلى إعادة الأميركيين إلى الاتفاق خاصة عبر رفع العقوبات التي أعادوا فرضها على طهران بعد انسحاب إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب منه، مقابل عودة إيران لاحترام كامل التزاماتها بموجب اتفاق 2015، التي تراجعت عن العديد منها في أعقاب الانسحاب الأميركي.