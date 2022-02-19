أزمة موسكو وكييف.. مقتل جندي أوكراني وقادة الانفصاليين يعلنون التعبئة العامة وروسيا تجري مناورات نووية

قال الجيش الأوكراني اليوم السبت إن أحد جنوده قتل في قصف نفذه الانفصاليون الموالون لروسيا هذا الصباح شرقي البلاد، في حين أعلن قادة الانفصاليين في دونيتسك ولوغانسك الحدوديين مع روسيا التعبئة العامة متهمين كييف بتصعيد قصفها لمناطق الإقليمين، ومن جانبه أشرف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم على انطلاق مناورات نووية إستراتيجية.

وأوضحت القيادة العسكرية المشتركة لشرق أوكرانيا أن قصفا مدفعيا للانفصاليين شرقي البلاد أصاب جنديا بجروح قاتلة بسبب شظايا.

وأضاف الجيش الأوكراني، على صفحته بموقع فيسبوك، أنه رصد 19 انتهاكا لوقف إطلاق النار من الانفصاليين منذ بداية اليوم مقارنة بـ 66 في اليوم السابق، وذكر أن الانفصاليين فتحوا النار على أكثر من 20 تجمعا سكنيا مستخدمين المدفعية الثقيلة المحظورة بموجب اتفاقات مينسك.

وتهدف اتفاقات مينسك إلى إنهاء الصراع المستمر منذ 8 أعوام بين الجيش الأوكراني والانفصاليين المدعومين من موسكو شرقي البلاد.





انفجارات متتالية

ونقلت وكالة رويترز عن شهود عيان أن دوي انفجارات سمع صباح اليوم شمالي مدينة دونيتسك الخاضعة لسيطرة الانفصاليين.

وكان خط لأنابيب النفط انفجر مساء أمس بمدينة لوغانسك التي يسيطر عليها مسلحون موالون لروسيا بالشرق الأوكراني، وذكرت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية للأنباء أنه وقع انفجار ثان بالمدينة نفسها بعد انفجار خط الأنابيب، من دون أن يتم تحديد مصدره.

وذكرت سلطات الانفصاليين أن الوضع حرج على خط التماس في إقليم دونيتسك (عاصمته تحمل الاسم نفسه) وأن الجيش الأوكراني يقصف البنية التحتية المدنية.

وأفادت وكالة تاس الروسية اليوم بسقوط قذيفة على الأراضي الروسية قرب الحدود مع أوكرانيا.

واتهم رئيس ما تسمى "جمهورية دونيتسك" الانفصالية دينيس بوشلين أوكرانيا بالاستعداد لمهاجمة دونيتسك ولوغانسك قريبا، وهو اتهام وصفته كييف بأنه باطل.

التعبئة العامة

وفي وقت سابق اليوم، أعلن بوشلين توقيع مرسوم التعبئة العامة جراء تصاعد قصف القوات الأوكرانية، وقد دعا الانفصاليون سكان دونيتسك إلى الالتحاق بمكاتب التجنيد العسكري. وبعد هذا الإعلان بوقت قصير، وقع رئيس ما تسمى "جمهورية لوغانسك" الانفصالية ليونيد باشنيك مرسوما مماثلا.

وقالت السلطات الانفصالية أمس إن لديها خططا لإجلاء نحو 700 ألف شخص، استنادا إلى مخاوف من هجوم وشيك من القوات الأوكرانية، وهو اتهام نفته كييف بشكل قاطع، وذكرت وزارة الطوارئ المحلية أنه تم إجلاء أقل من 7 آلاف شخص من دونيتسك حتى صباح اليوم إلى الأراضي الروسية.

وأوفد الرئيس الروسي وزير الطوارئ بالإنابة ألكسندر تشوبريان للإشراف على استقبال اللاجئين الأوكرانيين الفارين من "أعمال العنف".

وأعلنت حكومة مقاطعة روستوف الروسية حالة الطوارئ على خلفية تدفق اللاجئين من الأراضي الأوكرانية، وذكر مراسل الجزيرة أن عدة أقاليم روسية في القوقاز وسيبيريا تعلن استعدادها لاستقبال اللاجئين من منطقة دونباس التي تضم إقليمي لوغانسك ودونيتسك.

تضليل السكان

في المقابل، قال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني إن الانفصاليين المدعومين من روسيا يواصلون تعمّد تفاقم الوضع وتضليلِ سكان ما سماها "الأراضي المحتلة مؤقتا" داعيا سكان المناطق الخاضعة لسيطرة الانفصاليين قرب الحدود مع روسيا إلى عدم تصديق ما سماها "رواية الانفصاليين وأكاذيبهم".

وأضاف زالوجني أن جيش بلاده لا يخطط لأي عمل عسكري في دونباس لأنه سيؤدي إلى سقوط ضحايا بين المدنيين، مشددا على أن الخيار الوحيد المقبول، لإنهاء احتلال أراضي بلاده، دبلوماسي وسياسي.

وتنفي كييف رغبتها في استعادة سيطرتها بالقوة على المناطق الانفصالية سواء شرقي البلاد أو في شبه جزيرة القرم (جنوب) التي ضمتها روسيا عام 2014.

وقالت المخابرات العسكرية الأوكرانية إن لديها معلومات عن لجوء المخابرات الروسية لزرع ألغام في مرافق البنية التحتية بإقليم دونيتسك لاختلاق ذرائع لاتهام كييف بارتكاب أعمال إرهابية، وحثت سكان الإقليم على عدم مغادرة منازلهم، وعدم استخدام وسائل النقل العام.

وأعلن مراقبو منظمة الأمن والتعاون بأوروبا اليوم أنهم لاحظوا "زيادة كبيرة" في انتهاكات وقف إطلاق النار شرقي أوكرانيا، حيث يتواجه المسلحون الموالون لروسيا مع القوات الأوكرانية منذ 2014.

أوضح بيان للمنظمة أنها سجلت 222 انتهاكا لوقف إطلاق النار أول أمس على خط الجبهة في إقليم دونيتسك مقابل 189 انتهاكا الأربعاء و24 الثلاثاء الماضيين، وفي لوغانسك -وهي مدينة أخرى شرقي أوكرانيا يسيطر عليها انفصاليون موالون لروسيا- سجلت المنظمة 648 انتهاكا مقابل 402 الأربعاء و129 الثلاثاء الماضيين.

مناورات نووية إستراتيجية

من ناحية أخرى، أشرف الرئيس الروسي اليوم رفقة نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، من مركز قيادة العمليات بوزارة الدفاع، على بدء مناورات عسكرية واسعة النطاق، ستشمل إطلاق صواريخ باليستية وصواريخ كروز قادرة على حمل شحنات نووية.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن هذه التدريبات تجمع قوات من المنطقة العسكرية الجنوبية والقوات الجوية وأسطول البحر الشمالي والبحر الأسود، بالإضافة إلى "القوات الإستراتيجية" المزودة بصواريخ عابرة للقارات ومقاتلات إستراتيجية وغواصات وسفن حربية وطيران بحري يحمل صواريخ تقليدية.

قال الكرملين إنه جرى خلال المناورات الإستراتيجية التي انطلقت اليوم صاروخ "يارس" الباليستي العابر للقارات.

وقال الكرملين اليوم إن الجيش أطلق بنجاح صواريخ أسرع من الصوت من طراز "كينغال" خلال المناورات الإستراتيجية، مضيفا أن السفن الحربية والغواصات أطلقت صواريخ "تسيركون" على أهداف بحرية وأرضية خلال المناورات، كما أطلقت الغواصة النووية "كاريليا" الصاروخ الباليستي "سينيفا" العابر للقارات خلال المناورات المشتركة بين روسيا وبيلاروسيا، وذكرت السلطات الروسية أنه جرى خلال المناورات الإستراتيجية صاروخ "يارس" الباليستي العابر للقارات.

وقالت موسكو إن هذه المناورات تندرج ضمن عملية تدريبات منتظمة، ولا تهدد أحدا، وهي تهدف إلى كشف جاهزية القوات الإستراتيجية النووية الروسية، وأوضحت هيئة الأركان أن المناورات تحاكي استخدام أسلحة هجومية نووية.

وفي سياق متصل، أوردت مراسلة الجزيرة في بيلاروسيا رانيا الدريدي أن 20 ملحقا عسكريا من 16 دولة، بينهم الملحقان الأميركي والأوكراني، يحضرون بصفتهم مراقبين في المناورات العسكرية المشتركة بين روسيا وبيلاروسيا، والتي تجري قرب الحدود بين الأخيرة وأوكرانيا.

وتقام المناورات -التي تنتهي غدا- في ميدان "أوبوز ليسوفسكي" الواقع جنوب غرب العاصمة البيلاروسية مينسك، وبيلاروسيا (الحليفة لموسكو) هي الجارة الشمالية لأوكرانيا. وكان الكرملين وهيئة الأركان التابعة للقوات المسلحة البيلاروسية أكدا في وقت سابق عودة جميع القوات الروسية المشاركة بهذه التدريبات إلى أماكن تمركزها الدائمة بعد انتهاء التدريبات.

أقمار اصطناعية

ونشر موقع شركة "ماكسار" الأميركية المتخصصة في صور الأقمار الاصطناعية صورا جديدة تكشف عن نشاط عسكري بعدد من المواقع الرئيسية في بيلاروسيا والقرم وغرب روسيا، ويشمل النشاط العسكري الروسي عمليات نشر مروحيات هجومية وبرية وأخرى لنقل الجنود في مواقع متعددة بالقرب من الحدود الروسية الأوكرانية، فضلا عن مستشفى ميداني.

وتظهر صور ماكسار طائرات هجومية ووحدات دفاع جوي وطائرات مسيّرة، فضلا عن وحدات برية في مواقع التدريبات.

ويتهم الغرب روسيا بالتحضير لهجوم عسكري وشيك على أوكرانيا، وهو ما تنفيه موسكو التي تنتقد الدول الغربية بالسعي لاستفزازها. في المقابل يطالب الكرملين الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "ناتو" (NATO) بضمانات أمنية مثل انسحاب الحلف من أوروبا الشرقية، ورفض قبول عضوية أوكرانيا.