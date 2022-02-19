رفض غراندجون وصف أداء فرنسا في مالي بالفاشل، وقال "يجب أن نتذكر كيف كانت الحركات الجهادية متوغلة في باماكو وتهدد بإسقاطها في 2013، ولولا تدخل فرنسا آنذاك وتضييقها على الجماعات الإرهابية لربما أصبحت مالي اليوم (خلافة إسلامية)".

باريس- بعد 9 سنوات على بدء عملية "سرفال" العسكرية في مالي (2013)، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أول أمس الخميس، انسحاب القوات الفرنسية "بشكل منظّم" في الأشهر المقبلة، وجاء الإعلان قبيل افتتاح قمة الاتحادين الأوروبي والأفريقي في بروكسل.

من جهته، طالب المجلس العسكري الحاكم في العاصمة المالية (باماكو) فرنسا، أمس الجمعة، بسحب جنودها من بلاده من دون تأخير، وذلك في اليوم التالي لإعلان باريس وشركائها الانسحاب.

ووصف المتحدث باسم الحكومة المالية، العقيد عبد الله معيقة، في بيان قرأه على التلفزيون الوطني، إعلان انتهاء عملية "برخان" الفرنسية (التي حلّت محل عملية سرفال عام 2014)، بأنه "انتهاك صارخ" للاتفاقيات بين البلدين، وقال إن نتائج القوات الفرنسية في مالي "لم تكن مرضية".

وفي حوار خاص مع الجزيرة نت، كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة القوات المسلحة الفرنسية، إيفريه غراندجون، عن إستراتيجية حكومته الجديدة في منطقة الساحل (تشمل 5 دول هي: موريتانيا ومالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد)، ومصير القوات الأوروبية فيها بعد الانسحاب.

وأوضح غراندجون أن مالي تعيش في عزلة تامة بعد أن نهج المجلس العسكري "مسارا متهورا" وضع البلاد على هامش المجتمع الدولي، كما أكد أن الانسحاب سيكون منظما ولن يشبه ما حدث في مطار كابل أثناء مغادرة الجيش الأميركي أفغانستان.





ما إستراتيجية فرنسا الجديدة لمحاربة ما تسميه بالإرهاب في منطقة الساحل والصحراء بعد إعلان انسحابها من مالي؟

في البداية، يجب التوضيح أن سبب مغادرتنا مالي يتعلق برفض المجلس العسكري، الذي قطع العلاقات السياسية والعسكرية مع المجتمع الدولي، التحول الديمقراطي، وطرده الممثل الخاص للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. وعلى المستوى العسكري، فرض حظر الطيران.

ومع استدعائه المرتزقة الروس "فاغنر"، البالغ عددهم ألف عنصر، ستكون مالي بعيدة عن تحقيق السيادة، سواء من حيث الأمن، أو تأمين إمدادات الطاقة، والحفاظ على الموارد المعدنية.

من جهتنا، نرى أن وجود "فاغنر" لا يتماشى مع إستراتيجيتنا وقيمنا، ولهذا السبب قرر الرئيس ماكرون، بالتشاور مع الشركاء الدوليين والاتحاد الأفريقي والمفوضية الأوروبية والكنديين، المضي قدما في انسحاب قوة "برخان" من مالي في غضون 4 إلى 6 أشهر.

سنواصل الحرب ضد الإرهاب في منطقة الساحل، ولكن على نحو مختلف وأخف، نرغب في تقديم الدعم والمساعدة للقيادة والتدريب في مجال مكافحة الإرهاب إذا لزم الأمر فقط، وسيكون لدينا بين 2500 و3 آلاف جندي في الساحل، مع العلم أن لدينا اليوم 4600 جندي، نصفهم في مالي وحدها.

ويكمن التحدي في الأسابيع والأشهر القادمة في التنسيق مع شركائنا الأفارقة والأوروبيين لتحديد ما سيبدو عليه الهيكل الأمني الجديد، فضلا عن بدء محادثات مع دول المنطقة لمناقشة احتياجاتها وفهمها ودعمها كما يجب، خاصة أننا نرى تهديدا متزايدا في الجنوب، نحو خليج غينيا وبنين وكوت ديفوار والسنغال. وقد أشار ماكرون إلى تمركز الجنود الأوروبيين في النيجر لمواصلة القتال ضد الجماعات الإرهابية.

مظاهرات مناهضة للوجود الفرنسي في مالي (رويترز)

ما مصير قوة "تاكوبا" الأوروبية وقوات "مينوسما" الأممية؟

من غير المتوقع انسحاب قوات "مينوسما" في الوقت الحالي، وبالتأكيد ستنسّق مسألة وجودها القوات المسلحة المالية. وتجدر الإشارة إلى أنه يوجد اليوم 2500 جندي فرنسي في مالي، وبعثة تدريب الاتحاد الأوروبي (IUTM) وقوة "تاكوبا" (750 جنديا)، وقوات "مينوسما" التي تضم 15 ألف عنصر.

ما سبب اختيار النيجر نقطة ارتكاز جديدة؟

توجد النيجر على الحدود مع مالي، كما أنها الوحيدة التي حضرت قمة "نجامينا" الافتراضية لدول الساحل (يوليو/تموز 2021) من باريس، وحدّدت بوضوح الحدود الثلاثة (بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو) كمنطقة تتطلب جهدا خاصا لمواجهة "تنظيم الدولة الإسلامية" في الصحراء الكبرى.

تجمعنا بالنيجر شراكة سياسية ممتازة، وهو ما يفسر انتشار الجنود الأوروبيين على أراضيها، وتمتلك فرنسا قاعدة جوية في العاصمة "نيامي" تحتوي على طائرات مقاتلة وطائرات من دون طيار.

كيف ستعوض مالي انسحاب القوات الفرنسية؟ وهل سيشكل هذا قطيعة نهائية مع هذه الدولة وجيشها؟

يجب طرح هذا السؤال على السلطات المالية لأنها اتخذت القرار المتعمد واتخذت لنفسها نهجا متهورا وضعها على هامش المجتمع الدولي، وهو ما جعلنا نتواصل مع الحكومة النيجرية لوضع نظام أمني يرمي إلى حماية الماليين ومحاربة الجماعات الإرهابية.

لم تستغل مالي يد المساعدة التي مدّتها فرنسا على أكمل وجه، واليوم نحن مضطرون إلى الأخذ بالاعتبار القطيعة السياسية والعسكرية بين المجتمع الدولي ومالي.

وجدير بالذكر أن الجيش الفرنسي درّب كثيرا من الجنود الماليين منذ عام 2013، إذ كان عددهم لا يتعدى 8 آلاف جندي، أما اليوم فيوجد 40 ألف جندي مالي قادر على المقاومة والقتال.

هل يوجد عتاد عسكري فرنسي في مالي اليوم؟

نظرا للظروف الحالية، ليس هناك شك في استخدام القوات المسلحة المالية للمعدات الفرنسية، لكننا ندرس الآليات والشروط التي بموجبها سيكون تفكيك المعسكرات الفرنسية الثلاثة المتبقية في مالي أو التنازل عنها، وهي: غاو وميناكا وغوسي.





بعد القمة التي جمعت إيمانويل ماكرون مع رئيسي غانا والسنغال ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، هل ستدخل مالي في عزلة دولية ومع دول الجوار خاصة؟

مالي معزولة تماما بالفعل، وأصبحت خاضعة للحظر منذ فرضت دول غرب أفريقيا عقوبات اقتصادية ومالية على باماكو وطردت الجنود الدانماركيين.

ومن الواضح أن المجلس العسكري الحاكم ينتهج إستراتيجية للاحتفاظ بالسلطة مهما كلف الأمر، ولا يملك إستراتيجية لمكافحة الإرهاب. ونتيجة لذلك، فإن خطر العزلة الدولية على مالي مرتفع جدا.

دافع الرئيس السابق، فرانسوا هولاند، عن قراره إرسال قوات فرنسية إلى مالي عام 2013، لكنه أشار إلى أنه كان سيقرر "انسحابا مبكرا" بمجرد وقوع انقلاب 2020. لماذا انتظرت فرنسا سنتين لاتخاذ قرار الانسحاب؟

بعد الانقلاب الأول في عام 2020، حاولنا إقامة حوار يضمن الانتقال الديمقراطي، لكن المشكلة هي أن الانقلاب الثاني حدث بعد ذلك ببضعة أشهر، وهو ما جعل الحوار مع المجلس العسكري أمرا مستحيلا.

لقد كانت القوات الأوروبية حليفة لنا في مالي، ولذا لم يكن بالإمكان اتخاذ قرار الانسحاب من الجانب الفرنسي فقط.

مظاهرة في العاصمة باماكو دعت لها حركة مناهضة للوجود الفرنسي في مالي ( رويترز)

يقول كثيرون إن الانسحاب من مالي كان متوقعا بسبب عدم وضوح الإستراتيجية الفرنسية والأوروبية في السنوات الأخيرة، فهل فشلت فرنسا وحلفاؤها عسكريا وسياسيا في مالي؟

نرفض استخدام كلمة "الفشل". أولا: يجب أن نتذكر كيف كانت الحركات الجهادية متوغلة في "باماكو" وتهدد بإسقاطها في عام 2013، ولولا تدخل فرنسا آنذاك ونهجها مناورات ومضايقات على الجماعات الإرهابية، لربما أصبحت مالي اليوم "خلافة إسلامية".

ثانيا: يجب أن ننظر إلى القادة الذين تم إقصاؤهم، مثل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى، عدنان أبو وليد الصحراوي. وقد أسهمت هذه العمليات في قطع سبل التواصل بين منطقة الساحل و"تنظيم الدولة" و"القاعدة".

ثالثا: نرى أن تدريب الجنود الماليين أحد أهم نجاحات قوة "برخان"، لأنه ساعد على استئناف الخدمات العامة والمدارس وعمل المستشفيات والقضاة وحتى نقاط المياه.

في الأخير، لطالما أكدت فرنسا أن الحل يجب أن يكون سياسيا، وليس عسكريا فقط. واليوم نغادر مالي لأن إرادة السلطات المالية في الانتقال الديمقراطي وتطوير البلاد "غير واضحة".





أين يكمن الاختلاف بين سحب الولايات المتحدة قواتها من أفغانستان وانسحاب القوات الفرنسية من مالي؟

هناك اختلاف واضح بين الأمرين؛ لم تتدخل فرنسا في منطقة الساحل لإسقاط نظام قائم في البلاد، بل لمحاربة الجماعات الإرهابية، أما القوات الأميركية فقد تدخلت في أفغانستان لإسقاط حركة طالبان.

كما أننا لا نترك مالي بسبب ضغوط من جماعات إرهابية، وقرار الانسحاب صدر بالتنسيق مع شركائنا، على عكس ما حدث في أفغانستان حيث رُحّل الجنود الأميركيون بضغط عودة طالبان إلى السلطة، وهو ما يعني أن كلا من الحالتين مختلفة تماما، على المستوى الجغرافي الإستراتيجي.

فضلا عن ذلك، لا توجد روابط تاريخية ولغوية بين الأميركيين والأفغان مقارنة بالعلاقة التي تربط فرنسا بدول الساحل، فضلا عن جاليات هذه البلدان المستقرة في فرنسا.

ولا يمكن أن ننسى الصور المؤسفة للطائرات وهي تقلع من مطار كابل، وهو أمر لن يحدث في باماكو لأننا سننسحب انسحابا منظما في الأشهر الأربعة أو الستة المقبلة.