سياسة|قطر

الرئيس الجزائري يبدأ زيارة إلى قطر

سمو أمير البلاد المفدى يتقدم مستقبلي أخيه فخامة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة لدى وصوله مطار الدوحة الدولي. - وكالة الأنباء القطرية
أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (يمين) يستقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (وكالة الأنباء القطرية)
19/2/2022

وصل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مساء اليوم السبت، إلى العاصمة الدوحة حيث كان في استقباله أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وسيبحث ضيف البلاد مع الأمير، خلال الزيارة، العلاقات الثنائية وسبل دعمها، إضافة إلى آخر تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

المصدر : الجزيرة + وكالة الأنباء القطرية (قنا)