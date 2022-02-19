الرئيس الجزائري يبدأ زيارة إلى قطر

وصل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مساء اليوم السبت، إلى العاصمة الدوحة حيث كان في استقباله أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

سمو الأمير المفدى يتقدم مستقبلي أخيه فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة لدى وصوله مطار الدوحة الدولي. #قطر #الجزائر https://t.co/XSMQTLKflK pic.twitter.com/we9X4DYPkt — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) February 19, 2022

وسيبحث ضيف البلاد مع الأمير، خلال الزيارة، العلاقات الثنائية وسبل دعمها، إضافة إلى آخر تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.