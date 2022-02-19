الأزمة الروسية الأوكرانية.. أميركا تضاعف حضورها العسكري في بولندا لطمأنة الحلفاء

أعربت القوات الأميركية بقاعدة باويدز في بولندا عن أملها في أن يوفر حضورها المتزايد على أراضي الدولة الحليفة ضمن حلف شمال الأطلسي "ناتو" (NATO) الاستقرار للمنطقة، في ظل التوتر المتصاعد بين روسيا وأوكرانيا.

وقال الضابط الأميركي جون كولاشسكي "ما نركز عليه هو طمأنة حلفائنا وشركائنا في المنطقة بأن الولايات المتحدة حاضرة"، وذلك على هامش زيارة إلى القاعدة قام بها أمس الجمعة وزيرا الدفاع الأميركي لويد أوستن والبولندي ماريوس بلاشتشاك.

وأوضح كولاشسكي أن القوات الأميركية تتدرب "على بناء الجاهزية الجماعية لوحداتنا، إضافة إلى وحداتهم، وأيضا إظهار أننا قادرون على العمل المشترك" مع القوات البولندية.

وخلال الزيارة التي قام بها أوستن وبلاشتشاك، عرضت عربات مدرعة داخل مستودع كبير. وعلى مدرج في القاعدة، كانت هناك 3 طائرات عسكرية من طراز "أوسبري" (Osprey) القادرة على الإقلاع والهبوط عموديا، وغالبا ما تستخدمها القوات الأميركية الخاصة.

وعادة تستضيف بولندا نحو 4 آلاف جندي أميركي بالتناوب، جزء منهم ضمن مجموعة قتالية بقيادة حلف الناتو، تم إرسالهم إلى المنطقة في أعقاب ضم روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا عام 2014.

وخلال الأزمة الراهنة، دفع الرئيس الأميركي جو بايدن بـ4700 عسكري إضافي، في خطوة انتقدتها موسكو التي دعت إلى خفض وجود قوات حلف الناتو في بولندا ودول البلطيق، التي كانت سابقا تحت المظلة السوفياتية.

وعقد الوزيران -أمس الجمعة- مؤتمرا صحفيا في وارسو، حيث رأى الوزير البولندي أن "دعم الولايات المتحدة في هذا الوقت الصعب دليل على المسؤولية والالتزام الفولاذي (لواشنطن) بأمن بولندا وأوروبا"، محذرا من "السياسة الإمبريالية للاتحاد الروسي".

وشدد أوستن على أن القوات مستعدة لعدد من الاحتمالات الطارئة، بما فيها إجلاء المواطنين الأميركيين من أوكرانيا، مضيفا "بولندا تعرف عن كثب الكلفة العالية التي يدفعها ضحايا الاعتداءات من الجيران الكبار".

ورأى الباحث في العلاقات الدولية غريغ لوفيسكي أن القوات الأميركية الإضافية هي "موضع ترحيب" في مواجهة "شعور متزايد بانعدام الأمن" خلال الأعوام الماضية في وسط أوروبا وشرقها.

وتابع "هذا الشعور المتزايد بانعدام الأمن تم التقليل من شأنه، وحتى تسخيفه من قبل بعض الدول الأوروبية"، مشيرا -على وجه الخصوص- إلى سياسيين فرنسيين وألمان اعتبر أنهم "يصمون وسط وشرق أوروبا برهاب روسيا"، في حين أثبت الوضع الراهن أن الرأي الآخر كان محقا منذ البداية.