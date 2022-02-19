ارتفاع عدد الوفيات جراء فيضانات البرازيل والعاصفة "يونيس" في شمال أوروبا

ارتفع عدد الوفيات بسبب الأمطار الغزيرة في ولاية ريو دي جانيرو البرازيلية إلى 122 قتيلا، بينهم 13 طفلا، كما تخطى عدد المفقودين 117 شخصا، في حين قتل 9 أشخاص على الأقل جراء العاصفة التي ضربت أمس الجمعة دولا في شمال غربي أوروبا.

وضربت عاصفة رعدية مناطق في شرق البرازيل نتج عنها فيضانات وسيول وانهيارات أرضية، لليوم الرابع على التوالي، في المناطق الجبلية في ولاية ريو دي جانيرو، لا سيما مدينة "بيتروبوليس" شرقي البلاد، وأدت إلى تدمير مئات الوحدات السكنية.

وتواصل فرق الإنقاذ البحث عن جثث الضحايا والمفقودين، رغم استمرار هطل الأمطار التي تعيق جهود الإنقاذ، وقال رئيس البرازيل جايير بولسونارو الذي عاين مناطق الكارثة من الجو إن الفيضانات خلفت "مشاهد حرب".

وأفاد أحدث تقرير رسمي غير نهائي نشره الدفاع المدني البرازيلي منتصف نهار أمس بالعثور على 122 جثة، 4 منها عثر عليها صباحا في مدينة بيتروبوليس، الواقعة على بعد 60 كيلومترا شمال ريو دي جانيرو. ووفقا للشرطة، فُقد 116 شخصا، وتم التعرف على 57 فقط ممن لقوا حتفهم حتى الآن.

ودوت أمس الجمعة صفارات الإنذار مرة أخرى في المناطق المعرضة للخطر في بيتروبوليس التي يقطنها 300 ألف نسمة، وذلك للتحذير من مخاطر حدوث انهيارات أرضية في المنطقة.

وينسب خبراء غزارة الأمطار إلى ظاهرة "لا نينيا"، أي الانخفاض الواسع النطاق لدرجات الحرارة السطحية في وسط المحيط الهادي، وإلى التغير المناخي.

At least 20 people have been killed in floods that rushed through the streets of Petropolis in Brazil. pic.twitter.com/FIGegJ4jN0 — Al Jazeera English (@AJEnglish) February 16, 2022

العاصفة "يونيس"

وفي أوروبا، ضربت عاصفة قادمة من المحيط الأطلسي دولا في شمال غربي القارة أمس الجمعة، وخلفت 9 قتلى على الأقل وخسائر مادية، وتسببت في انقطاع الكهرباء عن عشرات آلاف المنازل، وإلغاء كثير من الرحلات الجوية ورحلات القطارات.

وتشكلت العاصفة "يونيس" في وسط المحيط الأطلسي، وانطلقت من جزر الأزور باتجاه أوروبا.

ولقيت امرأة حتفها في لندن عندما اصطدمت سيارة كانت تستقلها بشجرة، في حين توفي رجل داخل مركبة في مدينة ليفربول بسبب الحطام المتطاير، ولقي رجل آخر حتفه بعد اصطدام مركبته بشجرة سقطت في مقاطعة هامبشير (جنوبي إنجلترا).

وأُلغيت 436 رحلة جوية في جميع أنحاء المملكة المتحدة جراء الرياح القوية المصاحبة للعاصفة (110 كلم في الساعة بمطار هيثرو في لندن)، وقال وزير الأمن الداخلي البريطاني داميان هيندز إن قوات بلاده على أهبة الاستعداد للتعامل مع العواقب الناجمة عن الطقس، وحث الوزير المواطنين على البقاء في منازلهم، كما عقدت الحكومة البريطانية اجتماعا للجنة الطوارئ هو الثاني في يومين لبحث الإجراءات الضرورية للتخفيف من آثار العاصفة.

الرياح القوية المصاحبة للعاصفة أدت إلى سقوط أشجار في العاصمة البريطانية (غيتي)

وفي هولندا، تسبب سقوط أشجار نتيجة العاصفة في مقتل 3 أشخاص، وقالت إدارة الإطفاء في العاصمة (أمستردام) إن شخصين لقيا حتفهما بسبب سقوط شجرتين في المدينة، وثالثا في منطقة ديمن القريبة.

التزام المنازل

وقالت شرطة أمستردام على تويتر "لا تخرجوا إلى الشوارع، الأمر خطير حقا"، وقال متحدث باسم مطار سخيبهول في العاصمة الهولندية إن المطار ألغى نحو 390 رحلة طيران، كما أعادت المدارس التلاميذ إلى بيوتهم مبكرا أمس الجمعة وأُلغيت رحلات القطارات في أنحاء البلاد.

وفي ألمانيا، قتل شخصان مساء أمس الجمعة في ولاية شمال الراين وفي منطقة ويستفاليا غربي البلاد، وقالت إدارة الإطفاء إن أحد القتيلين قضى جراء حادث سير وقع بسبب هبوب رياح قوية، في حين لم تعرف أسباب الحادث الذي أودى بحياة الشخص الثاني.

وفي بلجيكا، أطاحت الرياح العاتية برافعة لتسقط على سطح مستشفى، وتوفي رجل بريطاني بعدما دفعته الرياح العاتية من على قاربه في الماء. وأفادت قناة "آر تي إي" (RTE) البلجيكية بأن رجلا لقي حتفه في أيرلندا بعدما سقطت عليه شجرة أثناء إزالة حطام العاصفة.

وفي أيرلندا، ذكرت الشرطة أن رجلا يبلغ 60 عاما قتل جراء سقوط شجرة أمس الجمعة، وانقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 80 ألف منزل.

كما أدت العاصفة إلى جرح 11 شخصا في فرنسا وانقطاع التيار عن قرابة 130 ألف منزل شمالي البلاد مساء أمس الجمعة.