ارتفاع عدد الوفيات جراء فيضانات البرازيل والعاصفة "يونيس" في شمال أوروبا

ارتفع عدد الوفيات بسبب الأمطار الغزيرة في ولاية ريو دي جانيرو البرازيلية إلى 122 قتيلا، بينهم 13 طفلا، كما تخطى عدد المفقودين 117 شخصا، في حين قتل 9 أشخاص على الأقل جراء العاصفة التي ضربت أمس الجمعة دولا في شمال غربي أوروبا.

وضربت عاصفة رعدية مناطق في شرق البرازيل نتج عنها فيضانات وسيول وانهيارات أرضية، لليوم الرابع على التوالي، في المناطق الجبلية في ولاية ريو دي جانيرو، لا سيما مدينة "بيتروبوليس" شرقي البلاد، وأدت إلى تدمير مئات الوحدات السكنية.

وتواصل فرق الإنقاذ البحث عن جثث الضحايا والمفقودين، رغم استمرار هطل الأمطار التي تعيق جهود الإنقاذ، وقال رئيس البرازيل جايير بولسونارو الذي عاين مناطق الكارثة من الجو إن الفيضانات خلفت "مشاهد حرب".

وأفاد أحدث تقرير رسمي غير نهائي نشره الدفاع المدني البرازيلي منتصف نهار أمس بالعثور على 122 جثة، 4 منها عثر عليها صباحا في مدينة بيتروبوليس، الواقعة على بعد 60 كيلومترا شمال ريو دي جانيرو. ووفقا للشرطة، فُقد 116 شخصا، وتم التعرف على 57 فقط ممن لقوا حتفهم حتى الآن.

ودوت أمس الجمعة صفارات الإنذار مرة أخرى في المناطق المعرضة للخطر في بيتروبوليس التي يقطنها 300 ألف نسمة، وذلك للتحذير من مخاطر حدوث انهيارات أرضية في المنطقة.

وينسب خبراء غزارة الأمطار إلى ظاهرة "لا نينيا"، أي الانخفاض الواسع النطاق لدرجات الحرارة السطحية في وسط المحيط الهادي، وإلى التغير المناخي.

At least 20 people have been killed in floods that rushed through the streets of Petropolis in Brazil. pic.twitter.com/FIGegJ4jN0

