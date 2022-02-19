وسط تحذيرات من غزو روسي لأوكرانيا.. تحركات غربية حثيثة والناتو يعلن: طلبات موسكو لا يمكن أن تتحقق

وسط تصاعد التهديدات الغربية لروسيا من شن عدوان عسكري على جارتها أوكرانيا، تلتقي كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي اليوم السبت بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في ميونخ، في حين يجري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت هاريس في تصريحات صحفية إن مواجهة التصعيد الروسي لن تقتصر على العقوبات الاقتصادية في حال حدوث غزو لأوكرانيا، لافتة إلى أن حلف الناتو سيعزز الجبهة الشرقية لأوروبا عسكريا.

وأكدت في تغريدة على تويتر أن هذه التعزيزات لن تكون من أجل الحرب داخل أوكرانيا، وإنما للدفاع عن الحدود الشرقية لدول الناتو.

ووفقا لما ذكره مسؤول كبير بالإدارة الأميركية تحدث للصحفيين شريطة عدم الكشف عن هويته، فإن هاريس ستلقي أيضا كلمة تحذر فيها روسيا من أن أي غزو لأوكرانيا قد يؤدي على الأرجح إلى انتشار أكبر لحلف شمال الأطلسي "ناتو" (NATO) على أعتابها، وأنها ستواجه تكلفة مالية ضخمة إذا أقدمت على تلك الخطوة.

وأضاف المسؤول أن رسالتها ستوضح رغم ذلك أن الولايات المتحدة لا تزال منتفحة على الدبلوماسية "حتى في هذا التوقيت المتأخر" وفي ظل توجيه بايدن ومسؤولين آخرين بالإدارة تحذيرات شديدة من أن نافذة الدبلوماسية تنغلق.

وكان بايدن قد قال مساء أمس الجمعة إن بوتين قرر غزو أوكرانيا، وإنه يواصل نشر معلومات كاذبة لمحاولة إيجاد ذريعة لتوجيه ضربة عسكرية قد تحدث في غضون أيام.

وخيّر بايدن روسيا بين الدبلوماسية والحرب وما سينتج عنها من تداعيات كارثية، متوعدا موسكو بعقوبات قاسية.

وردا على سؤال عما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اتخذ قرار الحرب فعلا، أجاب الرئيس الأميركي بأنه على قناعة بأن نظيره الروسي اتخذ قرار غزو أوكرانيا.

وتنفي روسيا أي خطط لها لغزو أوكرانيا، لكنها تسعى لمنع انضمام كييف إلى حلف الناتو، وتتهم الغرب بالهستيريا. وأمس الجمعة طلب الانفصاليون الذين تدعمهم موسكو في شرقي أوكرانيا، من المدنيين مغادرة المناطق الانفصالية على حافلات، في خطوة يخشى الغرب أن تكون جزءا من ذريعة لشن هجوم.





تحذيرات غربية

وفي السياق، تواصلت التحذيرات الغربية من احتمال غزو روسيا لأوكرنيا، فقد أكد المستشار الألماني أولاف شولتز أنه لا مبرر لحشد 100 ألف جندي روسي على الحدود مع أوكرانيا.

وأضاف أن العدوان العسكري على أوكرانيا سيكون خطأ جديا، محذرا من أن أوروبا تواجه خطر الحرب ولم يتم تفادي هذا التهديد بأي حال من الأحوال.

بدوره قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن على الحلفاء التحدث بصوت واحد لكي يتأكد بوتين أنه سيدفع ثمنا باهظا إذا تم غزو أوكرانيا.

وأضاف "نحن بحاجة إلى التضامن لتجنب إراقة الدماء، والدبلوماسية يمكن أن تسود".

أما الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، فأكد أن روسيا تطرح مطالب تعرف أنها لا يمكن أن تتحقق، داعيا موسكو إلى تحويل أقوالها إلى أفعال وسحب قواتها من الحدود الأوكرانية.

وشدد ستولتنبرغ على أن الحلف لا يهدد روسيا أو أي طرف آخر ولا يمكن وجود أمن قوي في أوروبا دون حلف الناتو.

ووفقا للأمين العام للحلف فإن موسكو تسعى لزيادة تأثيرها، وتحاول منع الناتو من الدفاع عن نفسه وزيادة عدد أعضائه، لكنه أكد أن الوقت ليس متأخرا أمام روسيا من أجل التراجع عن الحرب واختيار المسار السياسي.

من جانبها أكد رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات اقتصادية باهظة الثمن على روسيا إذا غزت أوكرانيا، مشيرة إلى أن خطط العقوبات على موسكو ستحرمها من التكنولوجيا الفائقة.

وحذرت رئيسة المفوضية الأوروبية مما أسمته محاولات روسيا لتقويض الأمن الأوروبي بكامله، مؤكدة أن أوروبا تواجه محاولة لإعادة كتابة قواعد النظام العالمي.





جولة أوروبية

وفي ليتوانيا، عقد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن اجتماعا مشتركا مع وزراء دفاع دول البلطيق (إستونيا ولاتفيا وليتوانيا) الثلاث. كما يتفقد القوات الأميركية هناك.

وقال أوستن عقب اللقاء إن روسيا لديها الإمكانيات للتحرك في أي وقت باتجاه أوكرانيا، وأتفق مع الرئيس بايدن بأن بوتين قد حسم قراره.

وأضاف أوستن أن الجيش الروسي تقدم إلى مواقع تسمح له بشن هجوم على أوكرانيا.

من جانبه قال وزير الدفاع الليتواني إنه يمكن تفادي الحرب دائما لكن الأمر بيد الرئيس الروسي، ونأمل أن يتراجع بوتين عن حافة الصراع.





اتصالات فرنسية

وفي باريس، قال مصدر في الرئاسة الفرنسية إن الرئيس إيمانويل ماكرون سيجري اليوم الشبت وغدا الأحد اتصالين بنظيريه الروسي والأوكراني، مشددا على أهمية الحفاظ على قنوات الاتصال بهدف "تجنب الأسوأ" في أوكرانيا.

وشدد المصدر الفرنسي على أهمية تجربة كل شيء والقيام بكل شيء، محذرا من خطر غزو روسي للأراضي الأوكرانية الخاضعة لسيطرة حكومة كييف، وليس فقط لتلك الخاضعة لسيطرة الانفصاليين الموالين لموسكو في شرقي أوكرانيا.

وأكدت الرئاسة الفرنسية أن الغربيين لم يرصدوا أي انسحاب للقوات الروسية المحتشدة على تخوم أوكرانيا، وذلك خلافاً لما أعلنته روسيا في الأيام الأخيرة.





اتهامات روسية

في المقابل اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب بعدم الجدية في بحث الضمانات الأمنية.

وأضاف بوتين -خلال لقائه نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو- أن موسكو مستعدة للتفاوض مع الغرب شريطة النظر في ضماناتها الأمنية كحزمة واحدة دون استثناء.

بدوره قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إن موسكو ومينسك لا تريدان الحرب، محذرا من أن أوروبا أصبحت على شفا حرب شاملة.

واتهم لوكاشينكو بعض المسؤولين الغربيين بما سماها الحماقة وغياب المسؤولية، وبأنهم وراء تصعيد النزاع في دونباس.