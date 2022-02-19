في رسالة للكونغرس.. ترامب نقل معلومات سرية من البيت الأبيض إلى فلوريدا

قالت الإدارة العامة الأميركية للمحفوظات والسجلات في رسالة إلى الكونغرس أمس الجمعة إن الرئيس السابق دونالد ترامب نقل معلومات سرية إلى منزله في فلوريدا بعد مغادرته البيت الأبيض.

وأكدت إدارة المحفوظات أنها أبلغت وزارة العدل -التي ستتولى أي تحقيق- بشأن 15 صندوقا من الوثائق استعادتها الإدارة من ترامب في الآونة الأخيرة.

وقال مدير إدارة الأرشيف الوطني ديفيد فيرييرو -في رسالة إلى النائبة الديمقراطية كارولين مالوني رئيسة لجنة الرقابة بمجلس النواب- إن الإدارة العامة الأميركية للمحفوظات والسجلات حددت مواد تعد معلومات "سرية خاصة بالأمن القومي" داخل الصناديق.

وتبحث لجنة مالوني في طريقة تعامل الرئيس الجمهوري مع السجلات الرسمية، بعد أن ترك منصبه في يناير/كانون الثاني 2021.

وقالت مالوني في بيان إن "هذه الاكتشافات الجديدة تعمق قلقي بشأن تجاهل ترامب الصارخ لقوانين السجلات الاتحادية والتأثير المحتمل على سجلنا التاريخي".

عملية روتينية

في المقابل، قال ترامب -في بيان خطي- إن الأرشيف العام لم يعثر على أي شيء، وإن هذه الصناديق التي تضم سجلات رئاسية تم إعطاؤها لإدارة المحفوظات عندما طلبتها، في عملية عادية وروتينية لضمان "الحفاظ على تراثي، وبما يتوافق مع قانون السجلات الرئاسية".

وأضاف أنه لو كان هذا أي شخص آخر غير (ترامب) لما كانت هناك قصة.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" (The Washington Post) ذكرت الأسبوع الماضي أنه تم تصنيف بعض الوثائق التي نُقلت إلى منزل ترامب على أنها سرية، مما قد يزيد الضغط القانوني الذي قد يواجهه ترامب أو مساعدوه.

ويفرض قانون السجلات الرئاسية الحفاظ على المذكرات والرسائل والملاحظات ورسائل البريد الإلكتروني والفاكسات وغيرها من الاتصالات المكتوبة المتعلقة بالمهام الرسمية للرئيس.

ورفع ترامب دعوى قضائية لم تكلل بالنجاح لمنع الإفراج عن سجلات من البيت الأبيض، بما في ذلك للجنة مجلس النواب التي تحقق في هجوم أنصار ترامب في السادس من يناير/كانون الثاني 2021 على مبنى الكونغرس الأميركي.

وقبل يومين، قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن طلب من إدارة الأرشيف الوطني إرسال سجلات زوار البيت الأبيض إلى اللجنة النيابية المكلفة بالتحقيق في أحداث اقتحام الكونغرس، رافضا بذلك طابع "الامتياز التنفيذي" (حق الحجب) الذي أسبغه سلفه دونالد ترامب على هذه الوثائق.

وتُظهر سجلات الزوار "المواعيد المعطاة للأشخاص الذين أُنجزت إجراءات دخولهم إلى مجمّع البيت الأبيض، بما في ذلك يوم اقتحام الكونغرس، وفق الرسالة الموجهة من المستشارة في البيت الأبيض دانا ريموس إلى مدير إدارة الأرشيف الوطني ديفيد فيرييرو.

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" (New York Times) الأميركية بأن بايدن أمر الأرشيف الوطني بمنح محققي الكونغرس حق الوصول إلى سجلات زوار البيت الأبيض؛ نظرا للضرورة الملحة لعملهم في التحقيق في حصار أنصار ترامب -الذين يرفضون نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020- مبنى الكونغرس، وأمر بتسليم السجلات في غضون 15 يوما.