أستراليا تتهم البحرية الصينية بتوجيه أشعة الليزر لطائرة مراقبة وتصف الحادث بالخطير

قالت وزارة الدفاع الأسترالية -اليوم السبت- إن سفينة حربية صينية وجهت أشعة الليزر تجاه إحدى طائرات المراقبة التابعة للوزارة شمالي أستراليا.

وأضافت الوزارة -في بيان لها- أن الحادث وقع أمس الخميس، ووصفته بالخطير وغير المهني، مشيرة إلى أنه شكل تهديدا لأرواح طاقم الطائرة.

وذكر البيان أن أشعة الليرز وجهتها سفينة تابعة للبحرية الصينية كانت تبحر مع سفينة صينية أخرى في مضيق توريس على مقربة من الساحل الشمالي لأستراليا.

ويأتي هذا الحادث وسط توترات متصاعدة بين الصين من جهة والولايات المتحدة وحلفائها من جهة أخرى، في إطار النزاع على السيادة وحرية الملاحة في بحر جنوب الصين.

وتفاقمت التوترات مع تشكل ما يعرف بتحالف "أوكوس" (Aukus) سبتمبر/أيلول الماضي بين أستراليا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وقالت وكالة أسوشيتد للأنباء إن الحادث يأتي في حين تتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها الصين بتعزيز ترسانتها العسكرية.

وأشارت الوكالة إلى حوادث مشابهة سابقة في السنوات القليلة الماضية، إذ اتهمت الولايات المتحدة -قبل عامين- البحرية الصينية بتوجيه الليزر نحو طائرة مراقبة تابعة للقوات الأميركية فوق المحيط الهادي، كما قالت أستراليا إن مروحية تابعة لقواتها البحرية تعرضت لأشعة الليزر فوق بحر جنوب الصين.

كما لفتت الوكالة إلى شكوى أميركية لدى الصين من استخدام أشعة الليزر قرب قاعدة عسكرية في جيبوتي.