كورونا.. مكافآت بالصين لضبط متسللي هونغ كونغ وإدارة بايدن تحذر من نفاد تمويلها لمحاربة الجائحة

أعلنت مدن في الجنوب الصيني مكافآت بعشرات آلاف الدولارات لوقف تهريب مصابين بفيروس كورونا من هونغ كونغ إلى الداخل الصيني، في حين حذرت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الكونغرس من نفاد التمويل الكافي لمواجهة سلالات الفيروس في المستقبل.

وأصدرت شرطة مدينة هويتشو (جنوب شرقي الصين)، غير بعيد عن هونغ كونغ، أمس الخميس، إشعارا تطلب فيه مساعدة العموم لمحاربة تهريب الأشخاص المصابين بالفيروس، والقادمين من هونغ كونغ التي تشهد حاليا ارتفاعا في أعداد المصابين بالمرض.

ويخضع القادمون من هونغ كونغ لحجر صحي يستمر أسابيع في بقية المناطق الصينية.

تصفير الأعداد

وتتبع السلطات الصينية إستراتيجية تصفير أعداد المصابين بكورونا، وذلك بتنفيذ إجراءات إغلاق صارمة، وفرض حجر صحي على مدن بأكملها عند رصد إصابات قليلة بالمرض، وقالت سلطات هويتشو إن أولئك الذين يبلغون بالأدلة عن أنشطة تهريب المصابين بالفيروس سيحصلون على مكافاة قد تبلغ 200 ألف يوان (31.5 ألف دولار).

قالت سلطات هويتشو (جنوب شرقي الصين) إن أولئك الذين يبلغون بالأدلة عن أنشطة تهريب المصابين بالفيروس سيحصلون على مكافاة قد تبلغ 200 ألف يوان (31.5 ألف دولار).

وصدرت إشعارات مماثلة في 5 مدن صينية على الأقل، إذ قالت سلطات إحدى المقاطعات إنها أعطت 10 آلاف يوان (1580 دولارا) بعد يوم واحد من إعلان المكافأة.

وسجلت سلطات مقاطعة هونان (وسط الصين) في الأسبوع الحالي حالتي إصابة بفيروس كورونا، وقالت الشرطة المحلية إن الأمر يتعلق بشخصين جاءا من هونغ كونغ عبر طرق غير قانونية، ويخضعان حاليا لتحقيق أمني.

ووفقا لتقارير نشرتها وسائل الإعلام في هونغ كونغ، تم تهريب 15 شخصا إلى البر الرئيس للصين في الأيام الأخيرة عبر مدينة في مقاطعة غوانغدونغ، وهي مقاطعة محاذية لهونغ كونغ التي تتمتع بحكم ذاتي.

إدارة بايدن

وفي الولايات المتحدة، نقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء أنها اطلعت على وثيقة لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية جاء فيها أن الأموال المخصصة لمواجهة جائحة فيروس كورونا قد أُنفقت بالفعل أو خُصصت من أجل المشتريات، وأضافت الوزارة أن هذه الأموال تشمل تغطية الاختبارات وتوزيع اللقاحات وغيرها.

ونقلت بلومبيرغ عن مسؤول بالإدارة الأميركية قوله إن الكونغرس إذا لم يتحرك سريعا لتوفير مبالغ إضافية، فإن الولايات المتحدة لن تكون مستعدة إذا ما ظهرت سلالة جديدة لفيروس كورونا، مثلما حدث في موجة المتحور "أوميكرون" الذي ظهر أول مرة في آخر نوفمبر/تشرين الثاني 2021 في جنوب أفريقيا، ثم انتشر في بقية دول العالم.

وفي بداية ولاية الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي تولى السلطة في يناير/كانون الثاني 2021، صادق الكونغرس على حزمة مساعدات فدرالية بقيمة 1.9 تريليون دولار لتوفير التمويل اللازم لمواجهة الجائحة.

احتجاجات كندا

وفي الجارة الشمالية للولايات المتحدة، اعتقلت الشرطة الكندية -أمس الخميس- تامارا لينش المشاركة في قيادة الاحتجاجات المناهضة لإجراءات مواجهة فيروس كورونا، كما اعتقل كريس باربر أحد قادة الحركة الاحتجاجية أيضا.





وجاء اعتقال لينش وباربر قبل ساعات من توجيه الشرطة إنذارا نهائيا للمتظاهرين المعتصمين في شوارع العاصمة (أوتاوا) ومئات الشاحنات التي تغلق الشوارع رفضا لفرض السلطات إلزامية التلقيح ضد الفيروس من أجل عبور الحدود الكندية الأميركية، ولكن مطالب المحتجين تزايدت لتشمل إلغاء كل التدابير الصحية الاحترازية.

إذ قال قائد شرطة أوتاوا بالإنابة، ستيف بيل، في مؤتمر صحفي أمس الخميس، إن تحركا أمنيا لإنهاء احتجاج سائقي الشاحنات الذين يحاصرون وسط العاصمة منذ 3 أسابيع بات وشيكا، وأضاف المسؤول الأمني أن السلطات بدأت تشديد الطوق في محيط الاحتجاجات.

وجراء الاحتجاجات التي أدت إلى قطع 6 معابر حدودية بين كندا والولايات المتحدة، أعلن رئيس وزراء كندا جاستن ترودو تفعيل قانون الطوارئ، الذي يمنح الحكومة صلاحيات جديدة وواسعة لوضع حد للاحتجاجات.

نهج نيوزيلندا

وبخلاف ما يحدث في كندا، قالت شرطة نيوزيلندا -اليوم الجمعة- إنها تستبعد التفريق بالقوة للسيارات التي تغلق شوارع خارج برلمان البلاد ضمن احتجاج على إجبارية أخذ التطعيم ضد الفيروس، وأوضح مفوض الشرطة أندرو كوستر -في تصريحات صحفية- أن أي تحرك للشرطة لفض اعتصام المحتجين سيفضي إلى ضرر أكبر بكثير مما يتسبب فيه الاحتجاج حاليا.

وكان عشرات المحتجين في نيوزيلندا قد احتذوا بما يحدث في كندا، وأغلقوا بسياراتهم المنطقة التي يوجد فيها برلمان البلاد في العاصمة (ويلينغتون) منذ 11 يوما، وأقاموا خيما للاعتصام قبالة مبنى المؤسسة التشريعية.

يذكر أن عددا متزايدا من دول العالم -خاصة في أوروبا- شرعت في التخفيف من القيود المفروضة لمواجهة فيروس كورونا في الأسابيع القليلة الماضية وبعضها رفع معظم القيود، وذلك عقب انخفاض حدة الحالة الوبائية، غير أن بعض الدول لا تزال تسجل مستويات قياسية في الإصابات، مثل كوريا الجنوبية.

ويفيد إحصاء لوكالة الصحافة الفرنسية حتى أمس الخميس بأن فيروس كورونا أودى بحياة أكثر من 5 ملايين و848 ألف شخص في أنحاء العالم منذ ظهور الجائحة في آخر ديسمبر/كانون الأول 2019، وتعدّ الولايات المتحدة أكثر الدول المتضررة، تليها البرازيل ثم الهند.