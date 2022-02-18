على وقع مواجهات بالضفة.. مقدسيون يؤدون صلاة الجمعة أمام بيوت مهددة بالإخلاء ووفد دولي يزور عائلات تواجه الترحيل

أدى عشرات الفلسطينيين صلاة الجمعة أمام البيوت المهددة بالإخلاء في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، وسط توتر يسود الحي منذ أيام على خلفية إقامة عضو الكنيست الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير مكتبا له في الحي، والتهديد بإجلاء عائلة سالم.

وشارك أكثر من 200 فلسطيني في صلاة الجمعة التي أقيمت في شارع قريب من منزل عائلة سالم المهددة بالتهجير، كما أدى المشاركون صلاة الغائب على أرواح الشهداء الفلسطينيين عقب انتهاء الصلاة.

وانتشرت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي في مداخل الحي وأزقته، كما وصل إلى الحي عدد من المستوطنين وهم يحملون علما إسرائيليا.

وقال خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري -في خطبة الجمعة بحي الشيخ جراح- إن إجلاء السكان من منازلهم هو من أبشع أشكال الظلم.

وأضاف أن للظلم أشكالا متعددة، ومن أبشع أشكاله الاعتداء على الأراضي وعلى البيوت ومحاولات إجلائكم من بيوتكم.

وتوجه الشيخ صبري إلى المصلين بالقول "نحييكم على دفاعكم عن بيوتكم وأراضيكم، وكذلك السكان في (بلدة) سلوان، نحن نحييكم على ثباتكم ونعتز بكم".

جانب من خطبة الجمعة في حي الشيخ جراح بالقدس هذه اللحظات#انقذوا_حي_الشيخ_جراح#SaveSheikhJarrah pic.twitter.com/zO8XbRyNov — AlQastal القسطل (@AlQastalps) February 18, 2022

وأضاف "يا أبناء الشيخ جراح، أنتم جزء من القدس، والقدس جزء منكم، والحي أمانة في أعناقكم وأعناق جميع المسلمين في العالم، لأن هذه الأرض مقدسة ومباركة، قدسها الله".

من جهة أخرى، انتهت صلاة الجمعة في المسجد الأقصى دون تسجيل أي أحداث.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن أكثر من 65 ألفا أدوا الصلاة في المسجد الأقصى.

وكانت حالة من التوتر الشديد قد سادت في حي الشيخ جراح منذ أسبوع بعد وضع النائب المتطرف إيتمار بن غفير خيمة على أرض عائلة سالم في الحي.

ووضعت شرطة الاحتلال -خلال اليومين الماضيين- حواجز عديدة على مداخل الحي وانتشرت في شوارعه، لمنع المتضامنين من الوصول إلى المنطقة.

تعزيزات أمنية على مدخل منزل عائلة سالم في حي الشيخ جراح#انقذوا_حي_الشيخ_جراح#SaveSheikhJarrah pic.twitter.com/zBkQW1lTFk — AlQastal القسطل (@AlQastalps) February 18, 2022

زيارة مسؤولين دوليين للعائلات

وكان مسؤولون كبار في وكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع الإنساني يرافقهم دبلوماسيون قد زاروا اليوم الجمعة منزل عائلة سالم بحي الشيخ جراح، والتي تواجه خطر الإجلاء القسري من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية لصالح مستوطنين.

وقالت مؤسسات الأمم المتحدة في تصريح مكتوب تمت تلاوته في نهاية اللقاء إن خطر التشريد يهدد أسرة سالم المكونة من 12 شخصا، بمن في ذلك 6 أطفال والأم المسنة فاطمة سالم (70 عاما)، وجميعهم منا اللاجئين الفلسطينيين.

وأضاف البيان أن عائلة سالم هي واحدة من 218 عائلة فلسطينية -قوامها 970 فردا، بينهم 424 طفلا- تعيش في القدس الشرقية، وبشكل رئيسي في حيي الشيخ جراح وسلوان، وتواجه حاليا خطر الإجلاء القسري من قبل السلطات الإسرائيلية.

وقد دعت مديرة عمليات وكالة الأونروا في الضفة الغربية غوين لويس الحكومة الإسرائيلية إلى وقف عملية إجلاء عائلة سالم من حي الشيخ جراح.

وقالت -في تصريح للصحفيين بعد زيارة منزل العائلة- إن وفدا ضم مسؤولين من الأمم المتحدة وممثلين عن دول عدة جاؤوا للتعبير عن دعمهم للعائلة المهددة بإخلاء منزلها.

وأكدت غوين على وجود العائلة الفلسطينية في منزلها منذ عام 1948، مشيرة إلى أن الأونروا طلبت من ممثلي دول عدة زيارة الحي، لإيصال أصوات العائلات الفلسطينية إلى العالم.

وكانت قرارات إسرائيلية بإجلاء عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح في مايو/أيار الماضي فجرت مواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية امتدت من القدس إلى قطاع غزة والضفة الغربية والمدن والبلدات العربية في إسرائيل.

ويقول الفلسطينيون إنه في حين تمنع إسرائيل الفلسطينيين من المطالبة بأملاكهم في فترة ما قبل النكبة عام 1948 بموجب قانون أملاك الغائبين الإسرائيلي فإنها تسمح لمستوطنين إسرائيليين بالمطالبة بما يقولون إنها أملاك كانت ليهود قبل عام 1948 في القدس الشرقية.

#صور| أعداد كبيرة من الفلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى. pic.twitter.com/UtgAqxSHN6 — الجرمق الإخباري (@aljarmaqnet) February 18, 2022

عشرات الإصابات بمواجهات مع الاحتلال

من جهة أخرى، أصيب 135 فلسطينيا اليوم الجمعة بجراح مختلفة خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي جنوب وشرق محافظة نابلس (شمالي الضفة الغربية).

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني (غير حكومي) -في بيان- إن طواقمه تعاملت مع 131 إصابة في مواجهات في بلدتي بيتا وبيت دجن (جنوب وشرق نابلس).

صور من مواجهات بلدة بيتا جنوب نابلس pic.twitter.com/dFzyEeISuq — صوت الأقصى (@Alaqsavoice) February 18, 2022

وأضاف أن أغلب الإصابات في بلدتي بيتا عولجت ميدانيا، في حين نُقلت إصابتان فقط إلى مستشفى محلي لاستكمال العلاج، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي أعاق وصول سيارات الإسعاف إلى مكان المواجهات نتيجة تجريف الطرق.

وتشهد بلدة بيتا منذ عدة شهور احتجاجات شبه يومية تشتد الجمعة، رفضا للسيطرة الإسرائيلية على أراض فلسطينية خاصة تقع في جبل صبيح.

كما تشهد المنطقة الشرقية من بلدة بيت دجن أسبوعيا فعاليات شعبية رافضة لقرار مصادرة مساحة واسعة من الأراضي الفلسطينية لغايات استيطانية.

وفي مدينة الخليل (جنوبي الضفة الغربية) قال شاهد عيان للأناضول إن 4 شبان أصيبوا بالرصاص المطاطي في مواجهات اندلعت في منطقتي باب الزاوية وشارع الشلالة وسط المدينة.

وأوضح الشاهد أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي والمطاطي نحو شبان خرجوا بعد صلاة الجمعة في مسيرة رافضة للاستيطان باتجاه نقاط يوجد فيها الجيش الإسرائيلي.

ويتوزع نحو 666 ألف مستوطن إسرائيلي على 145 مستوطنة كبيرة، و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية) في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وفق حركة السلام الآن الحقوقية الإسرائيلية.