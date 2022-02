ناقشا قضايا بينها الأزمة الأوكرانية.. مباحثات في ميونخ بين وزيري الخارجية الأميركي والقطري

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن العلاقات الأميركية القطرية تتزايد على المستوى العالمي، مشيرا إلى أن لقاءه مع وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني شمل مناقشة الأزمة الأوكرانية.

وجدد بلينكن خلال هذا اللقاء -الذي جرى على هامش مؤتمر ميونخ للأمن- شكره لقطر على مساعدة بلاده في أفغانستان، مشيرا إلى أن الرئيس جو بايدن كان مسرورا للغاية بزيارة أمير قطر لواشنطن، وبالشراكة القيّمة معها خاصة في أفغانستان.

وأضاف "لقد كنا شركاء مقربين نحن وقطر طوال العام الماضي ونتحدث بالهاتف على نحو متواصل أو نرى بعضنا في كل مناسبة".

Had a productive meeting today with Qatar’s Minister of Foreign Affairs @MBA_AlThani_ where we discussed the crisis Moscow has precipitated and the urgent need for Russia to deescalate tensions. I also thanked Qatar for continued assistance with Afghanistan. pic.twitter.com/RmrwX7diUk

