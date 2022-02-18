قال التلفزيون السعودي، نقلا عن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، إنه دمر زورقا صغيرا مفخخا تابعا للحوثيين جنوبي البحر الأحمر، كما أعلن التحالف تدمير 13 آلية عسكرية في 18 عملية بمأرب وحجة خلال 24 ساعة.

وأضاف التحالف أن المليشيا الحوثية استخدمت ميناء الحديدة (غربي اليمن) لإطلاق الزورق المفخخ.

وأوضح أن استخدام الحوثيين لميناء الحديدة عسكريا يهدد حرية الملاحة والتجارة العالمية.

ولم تصدر جماعة الحوثيين -حتى الساعة- تعقيبا على بيان التحالف.

وفي تطور آخر، أكد التحالف وقوع خسائر بشرية في صفوف الحوثيين وتدمير 13 آلية عسكرية في 18 عملية بمأرب وحجة خلال 24 ساعة.

وبشكل مستمر، يعلن التحالف إحباط هجمات للحوثيين سواء في البحر الأحمر أو عبر المسيرات المفخخة والصواريخ تجاه السعودية.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة من تحالف تقوده السعودية، والحوثيين المتهمين بتلقي دعم من إيران، والذين يسيطرون على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.