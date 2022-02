شاهد.. العاصفة يونيس تضرب بريطانيا وشمال فرنسا وتؤدي لاضطرابات في حركة القطارات والرحلات الجوية

تجتاح بريطانيا العاصفة يونيس، وسط تحذير خبراء الأرصاد الجوية من أنها قد تكون الأسوأ التي تشهدها البلاد منذ 3 عقود، حيث بلغت سرعة الرياح نحو 196 كيلومترا (122 ميلا) بالساعة في بعض المناطق.

وأدت العاصفة إلى اضطرابات في حركة القطارات والرحلات الجوية، مع إلغاء رحلات في مطار سيتي شرقي لندن وتعليق أخرى بمطار هيثرو أكبر مطارات بريطانيا حتى الرابعة من ظهر الجمعة، كما تسببت في إلغاء مئات رحلات الطيران والقطارات والعبّارات في شمال غرب أوروبا.

وأصبح اسم مطار هيثرو في العاصمة البريطانية لندن من الأكثر تداولًا على منصات التواصل الاجتماعي عالميا، بعد تأثر حركة الملاحة بسبب العاصفة "يونيس" الجوية.

ووفقا لما أظهره موقع "فلايت رادار" المتخصص في الرصد الملاحي، فإن عددا كبير من الرحلات المغادرة للمطار تم إلغاؤها أو تعطيلها خلال يوم الجمعة.

وقال المطار في تغريدة له عبر تويتر "من المتوقع أن تتسبب العاصفة يونيس في سوء الأحوال الجوية بجميع أنحاء المملكة المتحدة وأوروبا الجمعة. نحن نعمل بالتعاون الوثيق مع شركائنا في المطارات لتقليل أي اضطراب.. يرجى الاستمرار في التحقق من حالة رحلتك مع شركة طيرانك قبل التوجه إلى مطار هيثرو".

Storm Eunice is forecast to cause poor weather conditions across the UK and Europe today. We are working in close collaboration with our airport partners to minimise any disruption.

Please continue to check your flight status with your airline before making your way to Heathrow.

— Heathrow Airport (@HeathrowAirport) February 18, 2022