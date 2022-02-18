شاهد.. العاصفة يونيس تضرب بريطانيا وشمال فرنسا وتؤدي لاضطرابات في حركة القطارات والرحلات الجوية

تجتاح بريطانيا العاصفة يونيس، وسط تحذير خبراء الأرصاد الجوية من أنها قد تكون الأسوأ التي تشهدها البلاد منذ 3 عقود، حيث بلغت سرعة الرياح نحو 196 كيلومترا (122 ميلا) بالساعة في بعض المناطق.

وأدت العاصفة إلى اضطرابات في حركة القطارات والرحلات الجوية، مع إلغاء رحلات في مطار سيتي شرقي لندن وتعليق أخرى بمطار هيثرو أكبر مطارات بريطانيا حتى الرابعة من ظهر الجمعة، كما تسببت في إلغاء مئات رحلات الطيران والقطارات والعبّارات في شمال غرب أوروبا.

وأصبح اسم مطار هيثرو في العاصمة البريطانية لندن من الأكثر تداولًا على منصات التواصل الاجتماعي عالميا، بعد تأثر حركة الملاحة بسبب العاصفة "يونيس" الجوية.

ووفقا لما أظهره موقع "فلايت رادار" المتخصص في الرصد الملاحي، فإن عددا كبير من الرحلات المغادرة للمطار تم إلغاؤها أو تعطيلها خلال يوم الجمعة.

وقال المطار في تغريدة له عبر تويتر "من المتوقع أن تتسبب العاصفة يونيس في سوء الأحوال الجوية بجميع أنحاء المملكة المتحدة وأوروبا الجمعة. نحن نعمل بالتعاون الوثيق مع شركائنا في المطارات لتقليل أي اضطراب.. يرجى الاستمرار في التحقق من حالة رحلتك مع شركة طيرانك قبل التوجه إلى مطار هيثرو".

Storm Eunice is forecast to cause poor weather conditions across the UK and Europe today. We are working in close collaboration with our airport partners to minimise any disruption. Please continue to check your flight status with your airline before making your way to Heathrow. — Heathrow Airport (@HeathrowAirport) February 18, 2022

وفيات

وأدت العاصفة لمقتل 8 أشخاص على الأقل وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف وتدمير سقف ساحة في لندن.

فقد لقيت امرأة حتفها في لندن عندما اصطدمت سيارة كانت تستقلها في شجرة، وتوفي رجل في مركبة بليفربول بسبب الحطام المتطاير، فيما لقي رجل آخر حتفه بعد اصطدام مركبته بشجرة سقطت في مقاطعة هامبشير جنوب إنجلترا.

وفي هولندا، تسبب سقوط أشجار في مقتل 3 أشخاص؛ حيث قالت إدارة الإطفاء في أمستردام إن شخصين لقيا حتفهما بسبب سقوط شجرتين بالمدينة، وثالث في منطقة ديمن القريبة.

وفي بلجيكا، أطاحت الرياح العاتية برافعة لتسقط على سطح مستشفى، وتوفي رجل بريطاني بعدما دفعته الرياح العاتية من على قاربه في الماء.

وأفادت محطة "آر تي إي" بأن رجلا لقي حتفه في أيرلندا بعدما سقطت عليه شجرة أثناء إزالة حطام العاصفة.

البقاء في المنازل

ودعت خدمة الأرصاد الجوية البريطانية ملايين البريطانيين للبقاء في منازلهم، بعد أن أصدرت مستوى إنذار أحمر (الأعلى) فوق جنوب غرب إنجلترا وجنوب ويلز، وكذلك جنوب شرق البلاد بما في ذلك لندن.

#STORMEUNICE It's a miracle that this sizeable & very heavy spire tip, with windvane & lightning conductor, didn't hit anyone as it came crashing-down at St Thomas Church in #Wells, #Somerset around noon. Video captured by Matthew Hodson (many thanks for sending to @BBCBristol) pic.twitter.com/fq2KfvpWBR — Ian Fergusson (@fergieweather) February 18, 2022

كما حثّ وزير الأمن البريطاني ديميان هيندز المواطنين على البقاء في منازلهم، في حين عقدت الحكومة اجتماعا للجنة الطوارئ هو الثاني في يومين، لبحث الإجراءات الضرورية للتخفيف من آثار العاصفة، مع وضع قوات من الجيش على أهبة الاستعداد للتدخل للمساعدة.

وكانت شوارع العاصمة لندن -التي وضعت لأول مرة عند مستوى التأهب منذ تطبيق هذا النظام عام 2011- هادئة على غير العادة، في حين تمزق جزء من اللوحة القماشية التي تغطي الموقع الذي تقام فيه الحفلات الموسيقية والمسابقات الرياضية، جراء الرياح العاتية.

We also have reports of trees down on Newbridge Avenue and on the Penn Road, between Woodfield Avenue and Wynn Road (seen here). Council workers are removing them as quickly as they can but motorists are advised to avoid the affected areas if possible. #StormEunice pic.twitter.com/k0JHpkr5WT — Wolves Council (@WolvesCouncil) February 18, 2022

وانقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 70 ألف منزل ظهرا في جنوب غرب إنجلترا بحسب مشغل الشبكة، وظلت مدارس عديدة مغلقة.

وبعد المملكة المتحدة، تتجه العاصفة يونيس إلى الدانمارك، حيث ستسير القطارات ببطء وسيتعين بالتأكيد إغلاق جسر ستوربيلت (Storebaelt) -وهو أحد أطول الجسور في العالم- طوال الليل تقريبًا، حسبما حذر مشغله.

وفي فرنسا، تسببت هذه العاصفة صباح الجمعة في ارتفاع الأمواج لـ4 أمتار في بريتاني، كما ذكرت خدمة الأرصاد الجوية الفرنسية التي وضعت 5 مناطق في حال تأهب برتقالية.

وبلغت سرعة الرياح 110 كيلومترات بالساعة في كاب غري نيه بالشمال الغربي، وقد تتجاوز 140 كيلومترا في الساعة محليا على الساحل بعد الظهر.

وأعلنت شركة السكك الحديدية الفرنسية (SNCF) حدوث اضطرابات في خطوطها الإقليمية، كما شهدت حركة السكك الحديدية اضطرابات في بلجيكا، حيث أغلقت مدارس عديدة قبل مواعيدها في شمال ألمانيا وهولندا.