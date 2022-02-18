في ظل غياب روسيا.. مؤتمر ميونخ للأمن ينطلق وأزمة أوكرانيا تطغى عليه

انطلق اليوم الجمعة في ألمانيا أولى جلسات مؤتمر ميونخ الدولي للأمن في دورته الـ58 بعد نحو عامين من آخر انعقاد فعلي له بسبب جائحة كورونا، ومن المرتقب أن يطغى على المؤتمر تصاعد التوتر بين الغرب وروسيا بسبب الأزمة الأوكرانية، وذلك في ظل غياب أي ممثل رسمي للحكومة الروسية في المؤتمر.

ويأتي المؤتمر في وقت يشهد فيه العالم تطورات على المستويات السياسية والأمنية، خصوصا الأزمةَ بين أوكرانيا وروسيا.

كما يناقش المؤتمر -وهو أحد أشهر المؤتمرات الأمنية في العالم- الملف النووي الإيراني، وجائحة فيروس كورونا، وأزمات المناخ والطاقة، بالإضافة إلى بنية النظم الأمنية في العالم، والوضع الأمني في منطقة الساحل في أفريقيا.

وسيشارك في المؤتمر -الذي يستمر إلى بعد غد الأحد- عدد كبير من وزراء الخارجية والدفاع من عدة دول باستثناء روسيا، رغم توجيه دعوة لها، وينتظر مشاركة كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

كما تشارك في المؤتمر رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" (NATO) ينس ستولتنبرغ، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

حضور أمريكي بارز في #مؤتمر_ميونيخ_للأمن لطمأنة الحلفاء https://t.co/lNNzLezYBh — Jassim Mohamad (@jassim__press) February 18, 2022

لافروف يغيب

ويغيب عن مؤتمر ميونخ، لأول مرة منذ 1991، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الذي عادة هو من يمثل بلاده في هذا المؤتمر، وقال رئيس المؤتمر فولفغانغ إشينغر في تصريح لقناة تلفزيونية ألمانية إن غياب مسؤولين من الحكومة الروسية عن المؤتمر "خطأ"، وإن المئات من صناع القرار المشاركين في المؤتمر "يأسفون بشدة لأن روسيا لم تمثل نفسها فيه".

وكان الكرملين قال الأسبوع الماضي إن غياب روسيا رسميا عن مؤتمر ميونخ يعكس "المستوى الذي وصل إليه تدهور العلاقات بين الشرق والغرب"، وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن المؤتمر أصبح "متحيزا للغرب وفقد طابع الشمولية والموضوعية".

وقال بوريس روج نائب رئيس مؤتمر ميونخ للأمن للجزيرة اليوم الجمعة، إن هناك تحدياتٍ تواجه الدول الغربية بالتزامن مع انعقاد مؤتمر ميونخ، وأضاف أن الانعقاد الدوري للمؤتمر سيساعد في تجاوز الأزمات، موضحا أن المؤتمر سيناقش الأزمة الأوكرانية الروسية، وأن روسيا على الرغم من غيابها عن المؤتمر، فإنها ستتابع ما يحدث في ميونخ عن كثب.

وعن التوتر الحالي بين الغرب وروسيا، أضاف روج أنه يعتقد بأن حلف الناتو والاتحاد الأوروبي "لديهما موقف موحد، وهو أنهما سيردان بشكل قوي من خلال العقوبات وإجراءات سياسية إذا أقدمت روسيا على غزو أوكرانيا".

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن قرابة 30 رئيس دولة وحكومة يشاركون في مؤتمر ميونخ، إضافة إلى أكثر من 80 وزيرا. ويعقد المؤتمر في فندق "بايريشر هوف" الفاخر في ظل قيود صارمة للوقاية من كورونا، ومنها خفض عدد المشاركين من ألفي شخص إلى 600 فقط، والذين يشترط عليهم أن يكونوا مطعمين ضد الفيروس والخضوع لفحص كورونا يوميا.