اختتام القمة الأوروبية الأفريقية في بروكسل و6 دول بالقارة السمراء ستنتج لقاحات بتقنية الرنا المرسال

اختتم قادة الدول الأوروبية والأفريقية في بروكسل أعمال القمة المشتركة السادسة، التي ناقشت على مدى يومين زيادة الاستثمارات في القارة الأفريقية، وملفي التغير المناخي ومكافحة الوباء.

وأعلن المجتمعون عن البدء في إنتاج لقاحات كورونا في مصانع 6 دول أفريقية، بالإضافة إلى التعاون الأمني بين القارتين، ودعم أوروبا للقطاعين الحكومي والخاص.

وقد اختيرت 6 دول أفريقية -من بينها مصر وتونس- لإنتاج لقاحات خاصة بها بتقنية الرنا المرسال، بصفتها المستفيدة الأولى من برنامج عالمي لإنتاج اللقاحات تقوده منظمة الصحة العالمية.

ويهدف مشروع نقل التقنية الذي بدأ العام الماضي لمساعدة البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط على تصنيع هذا النوع من اللقاحات بالقدر المطلوب، ووفقا للمعايير الدولية.

وقالت المنظمة إنها اختارت هذه الدول -وهي: مصر وتونس وجنوب أفريقيا وكينيا والسنغال ونيجيريا- للسماح للقارة الأفريقية التي تتلقى اللقاحات بشكل محدود جدا، بإنتاج لقاحاتها الخاصة لمكافحة الجائحة وأمراض أخرى.

والحمض النووي الريبوزي تقنية متطورة تستخدمها شركات مثل فايزر-بيونتك (Pfizer-BioNTech) ومودرنا (Moderna) في إنتاج لقاحاتها الواقية من كوفيد-19.

وأسست منظمة الصحة العالمية مركزها لنقل تقنية الحمض النووي الريبوزي بعد إقدام الدول الغنية على تخزين اللقاحات، والشركات على إعطاء الأولوية للحكومات التي يمكنها دفع أعلى سعر، مما يجعل الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط في ذيل قائمة الانتظار للحصول على لقاحات كوفيد-19.

وقال الأمين العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس "أظهرت جائحة كوفيد-19 أكثر من أي حدث آخر، أن الاعتماد على حفنة من الشركات لتوفير سلع عامة عالمية أمر خطر".

وأضاف أن "الطريقة الفضلى لمواجهة حالات الطوارئ الصحية والتوصل إلى تغطية صحية تشمل الجميع، يكون بزيادة كبيرة لقدرة كل المناطق على صنع المنتجات الصحية التي تحتاجها".

وأشاد رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا بالمشروع، وحث آلية كوفاكس العالمية لتوزيع اللقاحات والتحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي) على شراء لقاحات من مراكز التصنيع المحلية بالدول الأفريقية.

وقال رامافوزا "قلة الأسواق المتاحة أمام اللقاحات التي تصنعها القارة الأفريقية أمر ينبغي أن يثير اهتمامنا جميعا".

وأضاف "يتعين أن تلتزم منظمات مثل كوفاكس وجافي بشراء اللقاحات من المصنعين المحليين، بدلا من الذهاب خارج هذه المراكز التي يتم إنشاؤها".