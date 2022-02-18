شاهد.. اندلاع حريق على متن سفينة تقل 288 شخصا قرب سواحل اليونان

أعلنت قوات خفر السواحل اليونانية أن حريقا اندلع اليوم الجمعة على متن عبّارة تبحر من اليونان إلى إيطاليا، تقلّ 288 شخصا. ولم ترد تقارير حتى الآن عن وفيات أو إصابات.

وشبّ الحريق الذي لم يعرف السبب وراء حدوثه بالقرب من جزيرة "كورفو" اليونانية الواقعة في البحر الأيوني.

وأظهر مقطع مصور نشرته صحف محلية العبّارة وقد شبت فيها النيران، وتصاعد منها دخان كثيف.

وأبحرت العبارة "يوروفيري أوليمبيا" التي ترفع العلم الإيطالي من "إيغومينيتسا"، أكبر ميناء في غرب اليونان، متجهة إلى ميناء "برينديزي" الإيطالي على بعد 9 ساعات.

وقال خفر السواحل إنه كان على متن العبارة 237 راكبا وطاقما يضم 51 فردا، وإن 3 سفن تابعة لخفر السواحل شاركت في جهود الإنقاذ.

وأفادت السلطات اليونانية بأن الركاب وطاقم العبارة نُقلوا على متن قوارب نجاة إلى جزيرة "كورفو".