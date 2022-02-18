حماس تحذر الاحتلال من تجاوز "الخطوط الحمراء" بالقدس واستمرار معاناة الأسرى

حذرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الاحتلال الإسرائيلي من تجاوز "الخطوط الحمراء" في مدينة القدس المحتلة، مؤكدة أن فصائل المقاومة لن تسمح باستمرار معاناة الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية.

وقال رئيس الدائرة السياسية لحماس في قطاع غزة، باسم نعيم، إن أي تجاوز للخطوط الحمراء في حي الشيخ جراح أو المسجد الأقصى أو أي منطقة أخرى بالقدس المحتلة سيكون له تداعيات خطيرة، وقد يهيئ الأجواء للانفجار القادم.

وأضاف نعيم -في بيان- أن القدس جوهر الصراع وجزء من عقيدة الأمة، وما يحدث فيها لا يخص المقدسيين وحدهم، إنما يخص كل الفلسطينيين والعرب والمسلمين.

وشدد على أن قيادة المقاومة والشعب الفلسطيني "لن يقفوا مكتوفي الأيدي تجاه ما يحدث لشعبنا ومقدساته في القدس المحتلة".

ومساء أمس الخميس، قمعت قوات إسرائيلية عشرات الفلسطينيين من أهالي حي الشيخ جراح (شرقي القدس) ومتضامنين معهم، وأغلقت الحي بسواتر حديدية.

ويأتي اعتصام أهالي الشيخ جراح والمتضامنين معهم عقب إقدام النائب اليميني المتطرف بن غفير، الأحد الماضي، على إقامة خيمة على أرض فلسطينية خاصة، بالحيّ، معتبرا إياها مكتبا له.

ورافق بن غفير عشرات المستوطنين الإسرائيليين الذين هاجموا منازل العرب في الحي بالحجارة، ففجّر ذلك مواجهات بين الفلسطينيين من جهة، والمستوطنين وشرطة الاحتلال من جهة أخرى.





معاناة الأسرى

وفي سياق متصل، قال عضو المكتب السياسي للحركة، زاهر جبارين، إن المقاومة بأشكالها وأطيافها كافة لن تسمح بترك الأسرى يعانون داخل سجون الاحتلال.

وأضاف -في تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني لحماس- أن المقاومة أثبتت في كل مراحل النضال الفلسطيني أنها أهل لأي معركة يخوضها الأسرى.

وأكد أن الحق الأساسي للأسرى الأبطال والعمل على تحريرهم واجب على المقاومة.

ولفت جبارين إلى أن حركته تراقب لحظة بلحظة كل ما يحدث داخل السجون، مضيفًا أن "أبناء شعبنا سيكونون الدرع الحصين للأسرى، وسنقف خلف أسرانا بكل ما نملك من الإمكانات السياسية والقانونية".

ومنذ أيام تشهد السجون الإسرائيلية أوضاعا متوترة؛ في ظل إجراءات عقابية من مصلحة السجون تقابلها إضرابات وخطوات احتجاجية من الأسرى.

وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 4500 أسير فلسطيني، وفق آخر إحصائية نشرت نهاية شهر يناير/كانون الثاني الماضي.